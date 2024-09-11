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Додано: Чет 12 вер, 2024 00:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Буквально кілька слів про еміграцію. В той час, коли кум вчергове пішов бухати з німцями, то виявилось, що його скарги на маленьку ЗП і нещасне життя ними дуже агресивно сприймаються в частині того, що в них наче брутто значно більша ЗП (5-7k), але нетто вони отримують ті ж 3.5-4k. І те, що ніяк нам з кумом не зрозуміти: що вони вважають нормальним, що з них стільки податків деруть, а платити 5% ФОП, навіть за наявності законної можливості, вони вважать чимось таким, чим "пристойні люди займатись не будуть". А ще більш агресивно вони сприймають те, що "ІТ-шники - це вища каста", хоча цілком нормально сприймають лікарів як "вищу касту".
Додано: Чет 12 вер, 2024 00:14
Прогресивна система оподаткування. При чому саме в Німеччині вона якась "особливо" прогресивна. Десь приблизно на названій сумі проходить межа, за якою податок одним стрибком росте з 14% до 42%. Тобто з кожного додатково євро у порівнянні з ним його партнери по пляшці віддають державі вже майже половину.
Додано: Чет 12 вер, 2024 01:42
Мне тоже интересно, разговор был года 3 назад на другую тему, это вскользь прошло. Основной посыл - очень много охотников за чужими деньгами.
Фактически, тут просто атакуют предложениями о том, чтобы куда-то влезть просто что-то подписав. Это я и по себе могу сказать.
А, да совсем простой пример.
Когда мы только приехали, надо было с чего-то начинать, проходили мимо здания, там (на русском) предлагались разнообразные курсы.
Зашли узнать, в числе прочего - аккаунтинг.
Спрашивают статус. Все ок. Говорят, мы можем оформить так, чтобы эти курсы были бесплатными. Надо только подписать тут и тут.
Ога!
Не бесплатные они.
Если у человека не было НИКАКОГО послешкольного образования НИГДЕ, то он может получить ОДИН грант на образование.
И потратить его можно хоть на курсы ННА (там-же недельные, 850 долларов) и на учебу в (условно) Гарварде (на самом деле не знаю или там есть потолок, но пробовал вбивать, на тот момент еще не трудоустроенный, свои параметры в Бруклин каледж, то выдало, что покрывает даже чуть большую сумму, чем стоит обучение. Естественно я этим не занимался, так как у меня есть ВО, а у жены даже 2. Сейчас жена закончила самый необходимый курс по аккаунтингу в сити каледже и мы за это добросовестно заплатили).
И тут вариации есть. Например, человек приходит на курсы (или в другое учебное заведение, их тысячи и тысячи) и говорит, что хочет платить сам. Ему, условно, называют сумму в 4-5 куе (как те курсы аккаунтинга ), он их оплачивает, но ему подсовывают подписать ворох бумаг, среди которых будет и бумага, на основании которой получат параллельно грант).
Ну и просто для иллюстрации. Те "курсы" по программе типа "1С бухгалтерия", которые ни один работодатель не воспримет, запросили на тот момент 4,5 куе (для вас это будет бесплатно). В сити каледже, который хоть и далеко не Гарвард, но официальное учебное заведение города НЙ, это стоило ...около 400 долларов.
Можно еще взять 2 смежных курса (которые не нужны человеку, который работал в Украине бухгалтером и гл. бухгалтером) ии получить сертификат, который можно показать работодателю.
Я не вдавался в подробности, но страховое мошенничество - это еще больший пласт.
Может и поэтому в СЩА очень трудно стартануть в этих отраслях новый бизнес - новичкам тупо мало кто верит.
Если банк, страховая, универ, то стараются выбирать именитые и большие, избегая всяческих посредников.
А, с медициной...можно нарваться, когда простая манипуляция из-за ошибки или "ошибки" биллинг-менеджера прочарджит страховую на сумму сложной операции.
Если страховая откажется это оплачивать, то это ляжет на пациента.
И тд.
Отдельная тема - это круки в инвестировании. Они будут тебя убеждать открыть аккаунт в том или ином брокерском учреждении, вкладываться в те или иные фонды.
Додано: Чет 12 вер, 2024 01:44
Может не только кацапы.
Может просто из БРИКС.
Додано: Чет 12 вер, 2024 01:52
Давайте поделюсь "успешным успехом" на стокмаркете СЩА.
Как я писал, завел я Х0000 (Х - не 1 ) на стокмаркет. ДО июля все было хорошо и оно росло. В июле он хорошо так упал и пока не отрос обратно. Мой аккаунт отрицательно вырос в среднем на 10%.
Хорошо, что я завел туда совсем немного и минус по стокам пока перекрывается плюсом по сейвингу. Но есть люди, которые вообще все держат в стоках. Их подстригли.
Додано: Чет 12 вер, 2024 03:19
Реально мені сподобалося.
Це в контексті того, що M-Audio живе з щелепою, що відвисла, і не може уявити, як нормальні люди живуть в нормальному суспільстві в нормальних та прозорих економічних умовах.
Класний вийшов у нас діалог!
Гілка - супер!
P.S. Бажання учасників диспуту навчити інших людей на іншому боці Земної кулі «правильно» жити заслуговує поваги.
Але ці наміри мають к.к.д.=0. Почитайте допис від Дюрі-бачі про Німеччину.
Додано: Чет 12 вер, 2024 03:43
ГовОриш-говОриш про це людям, а вони чи з калькулятором не дружать, чи не знають знаменитої фрази про те, що найкраще вкладення грошей - це вкладення в освіту дітей.
Ну так що, панове, і пана rjkz запишете в «казкарі»?
Ну-ну, успіхів…
Додано: Чет 12 вер, 2024 03:51
Казкар тут 1 (один).
Син капітана Врунгеля, правнук барона Мюнхаузена.
Він же - підтанцовщик турецьких ріелторів, любитель дешевого йогурта, нарцис-балабол.
Додано: Чет 12 вер, 2024 04:08
Добре, що на форумі тримають оце нещастя: всім видніше, на кого - не дай Боже - не варто перетворитися в житті.
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