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#<1 ... 2310231123122313 Додано: Чет 12 вер, 2024 06:39 M-Audio написав: rjkz написав: В Вашем посте есть то, с чем могу согласиться и то, с чем если не стану спорить, то прокомментирую. В Вашем посте есть то, с чем могу согласиться и то, с чем если не стану спорить, то прокомментирую. От не буду коментувати подробиці, але ж погодтесь, що ваш опис ситуації дуже відрізняється від того "тут варто тільки війти на вулицю, як на тебе одразу ллється грошовий дощ, всі тільки й зайняті тим, що шукають можливості їх з комфортом для себе витратити, а 100-200 тисяч це абсолютно дрібна сума, не варта уваги" От не буду коментувати подробиці, але ж погодтесь, що ваш опис ситуації дуже відрізняється від того "тут варто тільки війти на вулицю, як на тебе одразу ллється грошовий дощ, всі тільки й зайняті тим, що шукають можливості їх з комфортом для себе витратити, а 100-200 тисяч це абсолютно дрібна сума, не варта уваги"



Смотрите, Америка - очень разная.

Кто где находится, ктто с кем общается.

Акурт, возможно, имеет контакты только с определенным кругом, работающим в Силикон Вэйли на 500 куе в год.

Но это совсем не характерно ни для Штатов в целом ни для айти в частности.

И мой знакомый, который имеет карьеру в именитых мировых компаниях и на говермент и сейчас работает на чуть выше зп чем имел в МС, хорошо если имеет половину от того, что имеет круг знакомств акурта.

Порадуемся за них.

Теперь о сумме в 100 куе в год.

Для ньюкамеров - это хорошая цифра, но нельзя сказать, что что-то заоблачное.

Для этого не обязательно заканчивать какой-то американский вуз.

Причем, я не говорю, что этто делать не надо.

Но...по тому что я вижу, если человек что-то хорошо умел/знал в своей стране, то нужны его знания в первую очередь, а корочки - второстепенное.

Например, человек в 1975 году закончил институт. В 2018 приехал в США, выиграв Гринкарту. Начинал с инспектора по прокладке водопроводных сетей на 35 долларов в час (70 куе в год), сейчас инспектор по устройству подземных резервуаров для сбора дождевых вод. 99 куе в год. Человеку 71 год. Познакомились на курсах английского, на тот момент его Инглиш был существенно ниже моего. Сидели за одной партой, сейчас раз в год созваниваемся.

Преподаватель в маленьком каледже в НДж - 50 долларов в час было на момент нашего приезда. Это те самые 100 куе в год.

Ничего необычного.

Еще, та, моя знакомая, про которую чуть выше писал. Закончила каледж в конце 00-х, пошла работать, на первые 3 месяца было 4 куе в месяц, потом 7 куе в месяц. Мне никто не верил. Госпитальная медсестра. Когда мы приехали, она связывалась со своей подругой в госпитале, та сказала.что стартовая зп в госпитале после каледжа - 96 тысяч. На днях мне привели в пример зп (не стартовую) медбрата из того-же госпиталя - 148 куе в год. Это тяжелая работа.

Мне моя знакомая рассказывала как была беременная и ей приходилось переворачивать 140 кг грузина, как были 12 часовые смены как просто после работы она не могла дойти от госпиталя до автобусной остановки в квартале от госпиталя.

Но есть и медсестры в медицинских офисах - заполнить бумажки, померять давление, сахар, пульс,вес,рост. От 35 долларов в час, то есть, от 70 куе в год. Даже каледж заканчивать не надо, достаточно 2 года в заштатном ситикаледже или даже курсов или даже эвалюации украинского диплома. Тут важней не корочка, которая обязательна в госпиталях, а общее понимание.

Еще уже приводимый пример ранее. Девочка с Зу не закончила даже универ в Украине. Выиграла гринкард, тут подтянула Инглиш, пошла на континюэд эдюкейшн, получила сертификат аккаунтинг, пошла в "русский" бизнес на 20 долларов в час (40 куе в год, почти минималка) после года работы перешла в американскую компанию на 35 в час (70 в год). Собственно после того, как она поделилась опытом и моя жена пошла в тот-же каледж.

Видите, для 100 куе в год не обязательно 4 года учиться в Айви Лиг.

Причем, я так скажу, я с удовольствием-бы пошел учиться, но ни времени ни сил после работы нет. Финансовый вопрос меня не смущает. Это очень небольшие деньги. В Гарвард, конечно, не собираюсь.

Огромный плюс каледжей - очень прокачивает лангуаге. Второе - нетворк.

Знания, если они были из Украины - зачастую достаточны для работы, но если будут заточенные на американский рынок, то лучше.

А есть люди, которые вообще не хотят после школы учиться. Как сын другой моей знакомой. 30 лет. С другом открыл рекламный бизнес. Года 3 назад купил дом (в мортгидж) за 700+ куе. Теслы меняет каждый год. Молодости присуще расточительство. Смотрите, Америка - очень разная.Кто где находится, ктто с кем общается.Акурт, возможно, имеет контакты только с определенным кругом, работающим в Силикон Вэйли на 500 куе в год.Но это совсем не характерно ни для Штатов в целом ни для айти в частности.И мой знакомый, который имеет карьеру в именитых мировых компаниях и на говермент и сейчас работает на чуть выше зп чем имел в МС, хорошо если имеет половину от того, что имеет круг знакомств акурта.Порадуемся за них.Теперь о сумме в 100 куе в год.Для ньюкамеров - это хорошая цифра, но нельзя сказать, что что-то заоблачное.Для этого не обязательно заканчивать какой-то американский вуз.Причем, я не говорю, что этто делать не надо.Но...по тому что я вижу, если человек что-то хорошо умел/знал в своей стране, то нужны его знания в первую очередь, а корочки - второстепенное.Например, человек в 1975 году закончил институт. В 2018 приехал в США, выиграв Гринкарту. Начинал с инспектора по прокладке водопроводных сетей на 35 долларов в час (70 куе в год), сейчас инспектор по устройству подземных резервуаров для сбора дождевых вод. 99 куе в год. Человеку 71 год. Познакомились на курсах английского, на тот момент его Инглиш был существенно ниже моего. Сидели за одной партой, сейчас раз в год созваниваемся.Преподаватель в маленьком каледже в НДж - 50 долларов в час было на момент нашего приезда. Это те самые 100 куе в год.Ничего необычного.Еще, та, моя знакомая, про которую чуть выше писал. Закончила каледж в конце 00-х, пошла работать, на первые 3 месяца было 4 куе в месяц, потом 7 куе в месяц. Мне никто не верил. Госпитальная медсестра. Когда мы приехали, она связывалась со своей подругой в госпитале, та сказала.что стартовая зп в госпитале после каледжа - 96 тысяч. На днях мне привели в пример зп (не стартовую) медбрата из того-же госпиталя - 148 куе в год. Это тяжелая работа.Мне моя знакомая рассказывала как была беременная и ей приходилось переворачивать 140 кг грузина, как были 12 часовые смены как просто после работы она не могла дойти от госпиталя до автобусной остановки в квартале от госпиталя.Но есть и медсестры в медицинских офисах - заполнить бумажки, померять давление, сахар, пульс,вес,рост. От 35 долларов в час, то есть, от 70 куе в год. Даже каледж заканчивать не надо, достаточно 2 года в заштатном ситикаледже или даже курсов или даже эвалюации украинского диплома. Тут важней не корочка, которая обязательна в госпиталях, а общее понимание.Еще уже приводимый пример ранее. Девочка с Зу не закончила даже универ в Украине. Выиграла гринкард, тут подтянула Инглиш, пошла на континюэд эдюкейшн, получила сертификат аккаунтинг, пошла в "русский" бизнес на 20 долларов в час (40 куе в год, почти минималка) после года работы перешла в американскую компанию на 35 в час (70 в год). Собственно после того, как она поделилась опытом и моя жена пошла в тот-же каледж.Видите, для 100 куе в год не обязательно 4 года учиться в Айви Лиг.Причем, я так скажу, я с удовольствием-бы пошел учиться, но ни времени ни сил после работы нет. Финансовый вопрос меня не смущает. Это очень небольшие деньги. В Гарвард, конечно, не собираюсь.Огромный плюс каледжей - очень прокачивает лангуаге. Второе - нетворк.Знания, если они были из Украины - зачастую достаточны для работы, но если будут заточенные на американский рынок, то лучше.А есть люди, которые вообще не хотят после школы учиться. Как сын другой моей знакомой. 30 лет. С другом открыл рекламный бизнес. Года 3 назад купил дом (в мортгидж) за 700+ куе. Теслы меняет каждый год. Молодости присуще расточительство. rjkz

Повідомлень: 16967 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8420 раз. Подякували: 5303 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 07:18 rjkz написав: M-Audio написав: От не буду коментувати подробиці, але ж погодтесь, що ваш опис ситуації дуже відрізняється від того "тут варто тільки війти на вулицю, як на тебе одразу ллється грошовий дощ, всі тільки й зайняті тим, що шукають можливості їх з комфортом для себе витратити, а 100-200 тисяч це абсолютно дрібна сума, не варта уваги" От не буду коментувати подробиці, але ж погодтесь, що ваш опис ситуації дуже відрізняється від того "тут варто тільки війти на вулицю, як на тебе одразу ллється грошовий дощ, всі тільки й зайняті тим, що шукають можливості їх з комфортом для себе витратити, а 100-200 тисяч це абсолютно дрібна сума, не варта уваги"



Смотрите, Америка - очень разная.

Кто где находится, ктто с кем общается.

Акурт, возможно, имеет контакты только с определенным кругом, работающим в Силикон Вэйли на 500 куе в год. Смотрите, Америка - очень разная.Кто где находится, ктто с кем общается.Акурт, возможно, имеет контакты только с определенным кругом, работающим в Силикон Вэйли на 500 куе в год. Разумеется, но он-то преподносит это так, будто это не отдельные успешные случаи, которые, конечно, тоже бывают, а абсолютная норма, на которую можно полагаться, и на этом строить свои планы. Планы на то, что сразу по окончании колледжа/университета твой ребёнок сходу устроится на зарплату 200+ в год, чем моментально окупит вложения в образование. Или планы купить дом в ипотеку, за которую в сумме придется заплатить миллиона два-три сверху к стоимости. Он же не говорит о том, что первое из названного -- это очень хороший вариант, и удачное стечение обстоятельств, а если не повезёт, то пахать этому выпускнику за 40 долларов в час годами, и нарабатывать опыт и связи, прежде чем удастся достичь названного "стартового" уровня. Так же, как он не говорит и о том, что озвученного уровня 500к в год (а по моему мнению только с таким уровнем дохода можно влазить в ипотеку совокупной стоимостью 3-4 миллиона) скорее всего не удастся достичь никогда, помня про 1%. Что роскошная жизнь в кредит может в один момент закончиться на помойке даже по независящим от человека причинам, а ещё и синдром "поймавшего бога за бороду" может вполне этому поспособствовать.



Конечно, даже 1% от населения США -- это довольно много народу, и может быть и можно окружить себя исключительно этим процентом, но это не делает такое положение вещей нормой, а какое-то планирование, основанное на шансе успеха в 1% иначе как авантюрой назвать нельзя.

Заметьте, что форумчанин высказал, что он пока не готов продать квартиру, приносящую доход, ради образования для сына, а ему рассказывают истории успешных успехов, и попутно говорят, что обучение не такое уж дорогое для среднего класса в США. Это же просто классика жанра: ты же не лох какой-нибудь, ты же средний класс, ты же должен соответствовать, и ездить только на новой и дорогой машине/носить дорогие брендовые шмотки/каждый год покупать новый айфон etc. То есть типичный разводняк при впаривании. Непонятно только зачем ему это, кроме как раздуть собственное эго от осознания причастности к "высшим слоям". Разумеется, но он-то преподносит это так, будто это не отдельные успешные случаи, которые, конечно, тоже бывают, а абсолютная норма, на которую можно полагаться, и на этом строить свои планы. Планы на то, что сразу по окончании колледжа/университета твой ребёнок сходу устроится на зарплату 200+ в год, чем моментально окупит вложения в образование. Или планы купить дом в ипотеку, за которую в сумме придется заплатить миллиона два-три сверху к стоимости. Он же не говорит о том, что первое из названного -- это очень хороший вариант, и удачное стечение обстоятельств, а если не повезёт, то пахать этому выпускнику за 40 долларов в час годами, и нарабатывать опыт и связи, прежде чем удастся достичь названного "стартового" уровня. Так же, как он не говорит и о том, что озвученного уровня 500к в год (а по моему мнению только с таким уровнем дохода можно влазить в ипотеку совокупной стоимостью 3-4 миллиона) скорее всего не удастся достичь никогда, помня про 1%. Что роскошная жизнь в кредит может в один момент закончиться на помойке даже по независящим от человека причинам, а ещё и синдром "поймавшего бога за бороду" может вполне этому поспособствовать.Конечно, даже 1% от населения США -- это довольно много народу, и может быть и можно окружить себя исключительно этим процентом, но это не делает такое положение вещей нормой, а какое-то планирование, основанное на шансе успеха в 1% иначе как авантюрой назвать нельзя.Заметьте, что форумчанин высказал, что он пока не готов продать квартиру, приносящую доход, ради образования для сына, а ему рассказывают истории успешных успехов, и попутно говорят, что обучение не такое уж дорогое. Это же просто классика жанра: ты же не лох какой-нибудь, ты же средний класс, ты же должен соответствовать, и ездить только на новой и дорогой машине/носить дорогие брендовые шмотки/каждый год покупать новый айфон etc. То есть типичный разводняк при впаривании. Непонятно только зачем ему это, кроме как раздуть собственное эго от осознания причастности к "высшим слоям". M-Audio Повідомлень: 3130 З нами з: 23.03.11 Подякував: 590 раз. Подякували: 436 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2310231123122313 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. 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