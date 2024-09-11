M-Audio написав:От не буду коментувати подробиці, але ж погодтесь, що ваш опис ситуації дуже відрізняється від того "тут варто тільки війти на вулицю, як на тебе одразу ллється грошовий дощ, всі тільки й зайняті тим, що шукають можливості їх з комфортом для себе витратити, а 100-200 тисяч це абсолютно дрібна сума, не варта уваги"
Смотрите, Америка - очень разная.
Кто где находится, ктто с кем общается.
Акурт, возможно, имеет контакты только с определенным кругом, работающим в Силикон Вэйли на 500 куе в год.
Но это совсем не характерно ни для Штатов в целом ни для айти в частности.
И мой знакомый, который имеет карьеру в именитых мировых компаниях и на говермент и сейчас работает на чуть выше зп чем имел в МС, хорошо если имеет половину от того, что имеет круг знакомств акурта.
Порадуемся за них.
Теперь о сумме в 100 куе в год.
Для ньюкамеров - это хорошая цифра, но нельзя сказать, что что-то заоблачное.
Для этого не обязательно заканчивать какой-то американский вуз.
Причем, я не говорю, что этто делать не надо.
Но...по тому что я вижу, если человек что-то хорошо умел/знал в своей стране, то нужны его знания в первую очередь, а корочки - второстепенное.
Например, человек в 1975 году закончил институт. В 2018 приехал в США, выиграв Гринкарту. Начинал с инспектора по прокладке водопроводных сетей на 35 долларов в час (70 куе в год), сейчас инспектор по устройству подземных резервуаров для сбора дождевых вод. 99 куе в год. Человеку 71 год. Познакомились на курсах английского, на тот момент его Инглиш был существенно ниже моего. Сидели за одной партой, сейчас раз в год созваниваемся.
Преподаватель в маленьком каледже в НДж - 50 долларов в час было на момент нашего приезда. Это те самые 100 куе в год.
Ничего необычного.
Еще, та, моя знакомая, про которую чуть выше писал. Закончила каледж в конце 00-х, пошла работать, на первые 3 месяца было 4 куе в месяц, потом 7 куе в месяц. Мне никто не верил. Госпитальная медсестра. Когда мы приехали, она связывалась со своей подругой в госпитале, та сказала.что стартовая зп в госпитале после каледжа - 96 тысяч. На днях мне привели в пример зп (не стартовую) медбрата из того-же госпиталя - 148 куе в год. Это тяжелая работа.
Мне моя знакомая рассказывала как была беременная и ей приходилось переворачивать 140 кг грузина, как были 12 часовые смены как просто после работы она не могла дойти от госпиталя до автобусной остановки в квартале от госпиталя.
Но есть и медсестры в медицинских офисах - заполнить бумажки, померять давление, сахар, пульс,вес,рост. От 35 долларов в час, то есть, от 70 куе в год. Даже каледж заканчивать не надо, достаточно 2 года в заштатном ситикаледже или даже курсов или даже эвалюации украинского диплома. Тут важней не корочка, которая обязательна в госпиталях, а общее понимание.
Еще уже приводимый пример ранее. Девочка с Зу не закончила даже универ в Украине. Выиграла гринкард, тут подтянула Инглиш, пошла на континюэд эдюкейшн, получила сертификат аккаунтинг, пошла в "русский" бизнес на 20 долларов в час (40 куе в год, почти минималка) после года работы перешла в американскую компанию на 35 в час (70 в год). Собственно после того, как она поделилась опытом и моя жена пошла в тот-же каледж.
Видите, для 100 куе в год не обязательно 4 года учиться в Айви Лиг.
Причем, я так скажу, я с удовольствием-бы пошел учиться, но ни времени ни сил после работы нет. Финансовый вопрос меня не смущает. Это очень небольшие деньги. В Гарвард, конечно, не собираюсь.
Огромный плюс каледжей - очень прокачивает лангуаге. Второе - нетворк.
Знания, если они были из Украины - зачастую достаточны для работы, но если будут заточенные на американский рынок, то лучше.
А есть люди, которые вообще не хотят после школы учиться. Как сын другой моей знакомой. 30 лет. С другом открыл рекламный бизнес. Года 3 назад купил дом (в мортгидж) за 700+ куе. Теслы меняет каждый год. Молодости присуще расточительство.