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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2024 11:08
Нова казочка з Канади від відомого казкаря
Я завжди точний в усіх цифрах та фактах: якщо родина племінниці, яка перебуває в Канаді за Програмою CUAET, - безтолкові незграби, і досі безробітні - то так і пишу. Така ось сумна казка.
Але бажання жити по-людськи починає перемагати.
Якщо чоловік племінниці вже три рази хотів купувати авіаквитки щоби втекти додому, до мами, то племінниця жорстко провела червону лінію: «Я з дітьми з Канади нікуди не поїду».
Ну ось: вийшли на новий рівень.
Заробили собі на оренду квартири.
Це вперше вийшли на такий рівень.
Це 1700 С$.
Працюють вдвох на авто на доставці.
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akurt
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Додано: Чет 12 вер, 2024 11:22
akurt написав:
Нова казочка з Канади від відомого казкаря
Я завжди точний в усіх цифрах та фактах: якщо родина племінниці, яка перебуває в Канаді за Програмою CUAET, - безтолкові незграби, і досі безробітні - то так і пишу. Така ось сумна казка.
Але бажання жити по-людськи починає перемагати.
Якщо чоловік племінниці вже три рази хотів купувати авіаквитки щоби втекти додому, до мами, то племінниця жорстко провела червону лінію: «Я з дітьми з Канади нікуди не поїду».
Ну ось: вийшли на новий рівень.
Заробили собі на оренду квартири.
Це вперше вийшли на такий рівень.
Це 1700 С$.
Працюють вдвох на авто на доставці.
а другие расходы как покрывают?
и до этого расходы как покрывали?
если 2.5 года бездельничали
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Олежан
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Додано: Чет 12 вер, 2024 11:37
В Канаді є фудбанки, гарбідж де можна взяти техніку і меблі. З голоду точно не дадуть померти
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Faceless
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