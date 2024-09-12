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#<1 ... 2310231123122313 Додано: Чет 12 вер, 2024 11:08 Нова казочка з Канади від відомого казкаря



Я завжди точний в усіх цифрах та фактах: якщо родина племінниці, яка перебуває в Канаді за Програмою CUAET, - безтолкові незграби, і досі безробітні - то так і пишу. Така ось сумна казка.

Але бажання жити по-людськи починає перемагати.

Якщо чоловік племінниці вже три рази хотів купувати авіаквитки щоби втекти додому, до мами, то племінниця жорстко провела червону лінію: «Я з дітьми з Канади нікуди не поїду».



Ну ось: вийшли на новий рівень.

Заробили собі на оренду квартири.

Це вперше вийшли на такий рівень.

Це 1700 С$.

Працюють вдвох на авто на доставці. akurt

Повідомлень: 10029 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3692 раз. Подякували: 1306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 11:22 akurt написав: Нова казочка з Канади від відомого казкаря



Я завжди точний в усіх цифрах та фактах: якщо родина племінниці, яка перебуває в Канаді за Програмою CUAET, - безтолкові незграби, і досі безробітні - то так і пишу. Така ось сумна казка.

Але бажання жити по-людськи починає перемагати.

Якщо чоловік племінниці вже три рази хотів купувати авіаквитки щоби втекти додому, до мами, то племінниця жорстко провела червону лінію: «Я з дітьми з Канади нікуди не поїду».



Ну ось: вийшли на новий рівень.

Заробили собі на оренду квартири.

Це вперше вийшли на такий рівень.

Це 1700 С$.

Працюють вдвох на авто на доставці. Нова казочка з Канади від відомого казкаряЯ завжди точний в усіх цифрах та фактах: якщо родина племінниці, яка перебуває в Канаді за Програмою CUAET, - безтолкові незграби, і досі безробітні - то так і пишу. Така ось сумна казка.Але бажання жити по-людськи починає перемагати.Якщо чоловік племінниці вже три рази хотів купувати авіаквитки щоби втекти додому, до мами, то племінниця жорстко провела червону лінію: «Я з дітьми з Канади нікуди не поїду».Ну ось: вийшли на новий рівень.Заробили собі на оренду квартири.Це вперше вийшли на такий рівень.Це 1700 С$.Працюють вдвох на авто на доставці.



а другие расходы как покрывают?

и до этого расходы как покрывали?

если 2.5 года бездельничали а другие расходы как покрывают?и до этого расходы как покрывали?если 2.5 года бездельничали Олежан Повідомлень: 1274 З нами з: 01.12.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 11:37 Re: Еміграція, заробітчанство В Канаді є фудбанки, гарбідж де можна взяти техніку і меблі. З голоду точно не дадуть померти Faceless

Модератор Повідомлень: 35252 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8025 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2310231123122313 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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