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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2310231123122313
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:08

Нова казочка з Канади від відомого казкаря

Я завжди точний в усіх цифрах та фактах: якщо родина племінниці, яка перебуває в Канаді за Програмою CUAET, - безтолкові незграби, і досі безробітні - то так і пишу. Така ось сумна казка.
Але бажання жити по-людськи починає перемагати.
Якщо чоловік племінниці вже три рази хотів купувати авіаквитки щоби втекти додому, до мами, то племінниця жорстко провела червону лінію: «Я з дітьми з Канади нікуди не поїду».

Ну ось: вийшли на новий рівень.
Заробили собі на оренду квартири.
Це вперше вийшли на такий рівень.
Це 1700 С$.
Працюють вдвох на авто на доставці.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:22

  akurt написав:Нова казочка з Канади від відомого казкаря

Я завжди точний в усіх цифрах та фактах: якщо родина племінниці, яка перебуває в Канаді за Програмою CUAET, - безтолкові незграби, і досі безробітні - то так і пишу. Така ось сумна казка.
Але бажання жити по-людськи починає перемагати.
Якщо чоловік племінниці вже три рази хотів купувати авіаквитки щоби втекти додому, до мами, то племінниця жорстко провела червону лінію: «Я з дітьми з Канади нікуди не поїду».

Ну ось: вийшли на новий рівень.
Заробили собі на оренду квартири.
Це вперше вийшли на такий рівень.
Це 1700 С$.
Працюють вдвох на авто на доставці.


а другие расходы как покрывают?
и до этого расходы как покрывали?
если 2.5 года бездельничали
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 11:37

Re: Еміграція, заробітчанство

В Канаді є фудбанки, гарбідж де можна взяти техніку і меблі. З голоду точно не дадуть померти
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 12:55

  Олежан написав:[
а другие расходы как покрывают?
и до этого расходы как покрывали?
если 2.5 года бездельничали

Хороше запитання, на яке я частково давав відповідь раніше.

Питання харчування практично не існує.
Не жартую.
З першого дня прямо додому доставляли і курку, і мʼясо, і макарони, і тістечка, і картоплю, і навіть шоколадні батончики дітям. Це робила безкоштовно якась церква. Забили повний холодильник side-by-side.

Далі: здається раз на тиждень - візит як правильно вище сказав пан Faceless - foodbank.
Цікаво, що в різних районах міста вони різні за асортиментом, модна «прикріпитися» до того, який підходить більше.
Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може.

Далі - я вже писав - в один з днів якась інша церква видає молоко в пачках.

Далі: в школі харчування дітей безкоштовне. Там не буде жирно, але без обмежень: банани, яблука, тістечка, соки.

Племінниця сказала, що да весь час вони витратили на харчі - це за 1/2 року щось на кшталт 60 С$. Це їм захотілося креветок та ще якихось смаколиків.

Є витрати на пиво (0,5$ пляшка), цигарки (здається 3$ - купують нелегально завезені у азіатів, реальна ціна пачки цигарок в Канаді дуже дорога: 17 С$).

Витрати на школу для двох синів =0 (нуль).
Витрати на курси англійської мови для чоловіка та для жінки =0 (нуль).

Їдемо далі - абонементи на плавальний басейн безкоштовні.
Проїзний на міський транспорт: 25% від ціни (перестали купувати здається, бо купили авто).

Купували з одягу: кросівки за 36 С$, дітям та чоловікові куртки.
Тиждень тому ходили у парк розваг «Дикий захід» - там купували квитки - я ціну раніше писав - не дешево, здається по 26С$ за дорослого.
Зараз основні витрати на бензин.

Ось так якщо прочитати - то ніби-то і Рай на землі.
Але реально: безробітні.
Почала виручати робота з доставки.
Це перший раз, що заробили на оренду квартири.
До цього отримували соціальну допомогу на квартиру та комунальні витрати: 2200 С$ на місяць (всього їм платили 3+2+1 місяць).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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