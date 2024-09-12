Олежан написав:
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а другие расходы как покрывают?
и до этого расходы как покрывали?
если 2.5 года бездельничали
Хороше запитання, на яке я частково давав відповідь раніше.
Питання харчування практично не існує.
Не жартую.
З першого дня прямо додому доставляли і курку, і мʼясо, і макарони, і тістечка, і картоплю, і навіть шоколадні батончики дітям. Це робила безкоштовно якась церква. Забили повний холодильник side-by-side.
Далі: здається раз на тиждень - візит як правильно вище сказав пан Faceless - foodbank.
Цікаво, що в різних районах міста вони різні за асортиментом, модна «прикріпитися» до того, який підходить більше.
Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може.
Далі - я вже писав - в один з днів якась інша церква видає молоко в пачках.
Далі: в школі харчування дітей безкоштовне. Там не буде жирно, але без обмежень: банани, яблука, тістечка, соки.
Племінниця сказала, що да весь час вони витратили на харчі - це за 1/2 року щось на кшталт 60 С$. Це їм захотілося креветок та ще якихось смаколиків.
Є витрати на пиво (0,5$ пляшка), цигарки (здається 3$ - купують нелегально завезені у азіатів, реальна ціна пачки цигарок в Канаді дуже дорога: 17 С$).
Витрати на школу для двох синів =0 (нуль).
Витрати на курси англійської мови для чоловіка та для жінки =0 (нуль).
Їдемо далі - абонементи на плавальний басейн безкоштовні.
Проїзний на міський транспорт: 25% від ціни (перестали купувати здається, бо купили авто).
Купували з одягу: кросівки за 36 С$, дітям та чоловікові куртки.
Тиждень тому ходили у парк розваг «Дикий захід» - там купували квитки - я ціну раніше писав - не дешево, здається по 26С$ за дорослого.
Зараз основні витрати на бензин.
Ось так якщо прочитати - то ніби-то і Рай на землі.
Але реально: безробітні.
Почала виручати робота з доставки.
Це перший раз, що заробили на оренду квартири.
До цього отримували соціальну допомогу на квартиру та комунальні витрати: 2200 С$ на місяць (всього їм платили 3+2+1 місяць).