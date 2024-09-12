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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2310231123122313 Додано: Чет 12 вер, 2024 11:08 Нова казочка з Канади від відомого казкаря



Я завжди точний в усіх цифрах та фактах: якщо родина племінниці, яка перебуває в Канаді за Програмою CUAET, - безтолкові незграби, і досі безробітні - то так і пишу. Така ось сумна казка.

Але бажання жити по-людськи починає перемагати.

Якщо чоловік племінниці вже три рази хотів купувати авіаквитки щоби втекти додому, до мами, то племінниця жорстко провела червону лінію: «Я з дітьми з Канади нікуди не поїду».



Ну ось: вийшли на новий рівень.

Заробили собі на оренду квартири.

Це вперше вийшли на такий рівень.

Це 1700 С$.

Працюють вдвох на авто на доставці. akurt

Повідомлень: 10030 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3692 раз. Подякували: 1307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 11:22 akurt написав: Нова казочка з Канади від відомого казкаря



Я завжди точний в усіх цифрах та фактах: якщо родина племінниці, яка перебуває в Канаді за Програмою CUAET, - безтолкові незграби, і досі безробітні - то так і пишу. Така ось сумна казка.

Але бажання жити по-людськи починає перемагати.

Якщо чоловік племінниці вже три рази хотів купувати авіаквитки щоби втекти додому, до мами, то племінниця жорстко провела червону лінію: «Я з дітьми з Канади нікуди не поїду».



Ну ось: вийшли на новий рівень.

Заробили собі на оренду квартири.

Це вперше вийшли на такий рівень.

Це 1700 С$.

Працюють вдвох на авто на доставці. Нова казочка з Канади від відомого казкаряЯ завжди точний в усіх цифрах та фактах: якщо родина племінниці, яка перебуває в Канаді за Програмою CUAET, - безтолкові незграби, і досі безробітні - то так і пишу. Така ось сумна казка.Але бажання жити по-людськи починає перемагати.Якщо чоловік племінниці вже три рази хотів купувати авіаквитки щоби втекти додому, до мами, то племінниця жорстко провела червону лінію: «Я з дітьми з Канади нікуди не поїду».Ну ось: вийшли на новий рівень.Заробили собі на оренду квартири.Це вперше вийшли на такий рівень.Це 1700 С$.Працюють вдвох на авто на доставці.



а другие расходы как покрывают?

и до этого расходы как покрывали?

если 2.5 года бездельничали а другие расходы как покрывают?и до этого расходы как покрывали?если 2.5 года бездельничали Олежан Повідомлень: 1276 З нами з: 01.12.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 11:37 Re: Еміграція, заробітчанство В Канаді є фудбанки, гарбідж де можна взяти техніку і меблі. З голоду точно не дадуть померти Faceless

Модератор Повідомлень: 35256 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8025 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 12:55 Олежан написав: [

а другие расходы как покрывают?

и до этого расходы как покрывали?

если 2.5 года бездельничали а другие расходы как покрывают?и до этого расходы как покрывали?если 2.5 года бездельничали

Хороше запитання, на яке я частково давав відповідь раніше.



Питання харчування практично не існує.

Не жартую.

З першого дня прямо додому доставляли і курку, і мʼясо, і макарони, і тістечка, і картоплю, і навіть шоколадні батончики дітям. Це робила безкоштовно якась церква. Забили повний холодильник side-by-side.



Далі: здається раз на тиждень - візит як правильно вище сказав пан Faceless - foodbank.

Цікаво, що в різних районах міста вони різні за асортиментом, модна «прикріпитися» до того, який підходить більше.

Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може.



Далі - я вже писав - в один з днів якась інша церква видає молоко в пачках.



Далі: в школі харчування дітей безкоштовне. Там не буде жирно, але без обмежень: банани, яблука, тістечка, соки.



Племінниця сказала, що да весь час вони витратили на харчі - це за 1/2 року щось на кшталт 60 С$. Це їм захотілося креветок та ще якихось смаколиків.



Є витрати на пиво (0,5$ пляшка), цигарки (здається 3$ - купують нелегально завезені у азіатів, реальна ціна пачки цигарок в Канаді дуже дорога: 17 С$).



Витрати на школу для двох синів =0 (нуль).

Витрати на курси англійської мови для чоловіка та для жінки =0 (нуль).



Їдемо далі - абонементи на плавальний басейн безкоштовні.

Проїзний на міський транспорт: 25% від ціни (перестали купувати здається, бо купили авто).



Купували з одягу: кросівки за 36 С$, дітям та чоловікові куртки.

Тиждень тому ходили у парк розваг «Дикий захід» - там купували квитки - я ціну раніше писав - не дешево, здається по 26С$ за дорослого.

Зараз основні витрати на бензин.



Ось так якщо прочитати - то ніби-то і Рай на землі.

Але реально: безробітні.

Почала виручати робота з доставки.

Це перший раз, що заробили на оренду квартири.

До цього отримували соціальну допомогу на квартиру та комунальні витрати: 2200 С$ на місяць (всього їм платили 3+2+1 місяць). Хороше запитання, на яке я частково давав відповідь раніше.Питання харчування практично не існує.Не жартую.З першого дня прямо додому доставляли і курку, і мʼясо, і макарони, і тістечка, і картоплю, і навіть шоколадні батончики дітям. Це робила безкоштовно якась церква. Забили повний холодильник side-by-side.Далі: здається раз на тиждень - візит як правильно вище сказав пан Faceless - foodbank.Цікаво, що в різних районах міста вони різні за асортиментом, модна «прикріпитися» до того, який підходить більше.Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може.Далі - я вже писав - в один з днів якась інша церква видає молоко в пачках.Далі: в школі харчування дітей безкоштовне. Там не буде жирно, але без обмежень: банани, яблука, тістечка, соки.Племінниця сказала, що да весь час вони витратили на харчі - це за 1/2 року щось на кшталт 60 С$. Це їм захотілося креветок та ще якихось смаколиків.Є витрати на пиво (0,5$ пляшка), цигарки (здається 3$ - купують нелегально завезені у азіатів, реальна ціна пачки цигарок в Канаді дуже дорога: 17 С$).Витрати на школу для двох синів =0 (нуль).Витрати на курси англійської мови для чоловіка та для жінки =0 (нуль).Їдемо далі - абонементи на плавальний басейн безкоштовні.Проїзний на міський транспорт: 25% від ціни (перестали купувати здається, бо купили авто).Купували з одягу: кросівки за 36 С$, дітям та чоловікові куртки.Тиждень тому ходили у парк розваг «Дикий захід» - там купували квитки - я ціну раніше писав - не дешево, здається по 26С$ за дорослого.Зараз основні витрати на бензин.Ось так якщо прочитати - то ніби-то і Рай на землі.Але реально: безробітні.Почала виручати робота з доставки.Це перший раз, що заробили на оренду квартири.До цього отримували соціальну допомогу на квартиру та комунальні витрати: 2200 С$ на місяць (всього їм платили 3+2+1 місяць). Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10030 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3692 раз. Подякували: 1307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 15:06 akurt написав: Дивіться: вище пан rjkz назвав вам цілком реальні випадки з його оточення на рівні зарплат:

- 70 000$ на рік;

- 99 000$ на рік;

- 100 000$ на рік;

- 148 000$ на рік;

- 160 000$ на рік.

І жоден з цих рівнів теж вам не підійшов.

Дивіться: вище пан rjkz назвав вам цілком реальні випадки з його оточення на рівні зарплат:- 70 000$ на рік;- 99 000$ на рік;- 100 000$ на рік;- 148 000$ на рік;- 160 000$ на рік.І жоден з цих рівнів теж вам не підійшов. Що значить "не підійшов"? Я ніде не писав, що мене "не влаштовує" рівень чиєїсь зарплатні. Єдине, проти чого я тут виступаю подання як норми те, що нормою не є. Зауважте до речі, що його зарплатний ряд вже закінчується на цифрі, з якої, з ваших слів, тільки повинна починатись кар'єра. Але річ не про те. Зарплата 160+ для цьогорічного випускника вишу? Ну всяке буває, чому ж ні. Але які б підстави для такої зарплати не були в конкретному випадку -- чи то особливі таланти, чи попадання у потрібний час у потрібно місце, чи протекція батьків/родичів -- це не норма, не більшість, і навіть не меншість, а статистично незначущє відхилення. Те саме про зарплати 500+ не на посадах рівня CEO -- буває, але така сама похибка. Навіть про будинок в іпотеку задорого, то яка б причина не була - чи то свідомий розрахунок, чи недалекоглядність, але все це -- не більшість і не норма. Видавання цього за норму - це щось на кшталт реклами казіно. Розбагатіти в казіно можна? Ну так, можна, але норма - це не розбагатіти, а втратити певну суму, і краще до цього процесу приступати із повним усвідомленням цього факту. Що значить "не підійшов"? Я ніде не писав, що мене "не влаштовує" рівень чиєїсь зарплатні. Єдине, проти чого я тут виступаю подання як норми те, що нормою не є. Зауважте до речі, що його зарплатний ряд вже закінчується на цифрі, з якої, з ваших слів, тільки повинна починатись кар'єра. Але річ не про те. Зарплата 160+ для цьогорічного випускника вишу? Ну всяке буває, чому ж ні. Але які б підстави для такої зарплати не були в конкретному випадку -- чи то особливі таланти, чи попадання у потрібний час у потрібно місце, чи протекція батьків/родичів -- це не норма, не більшість, і навіть не меншість, а статистично незначущє відхилення. Те саме про зарплати 500+ не на посадах рівня CEO -- буває, але така сама похибка. Навіть про будинок в іпотеку задорого, то яка б причина не була - чи то свідомий розрахунок, чи недалекоглядність, але все це -- не більшість і не норма. Видавання цього за норму - це щось на кшталт реклами казіно. Розбагатіти в казіно можна? Ну так, можна, але норма - це не розбагатіти, а втратити певну суму, і краще до цього процесу приступати із повним усвідомленням цього факту. M-Audio Повідомлень: 3132 З нами з: 23.03.11 Подякував: 590 раз. Подякували: 438 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 15:11 akurt написав: Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може. Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може. Знаю з перших рук, як це виглядає в Європах. Так, з голоду не те, що ніхто не помре, а навіть обжертись ніяких труднощей не становить. Але треба розуміти, що туди попадають в основному продукти, що були б в іншому разі викинуті на сміття, тобто або те, що не продається, або те, в чого на грані термін придатності. Не завжди, так, але це основа. Особливо багато всяких хлібів і булок, і це також зрозуміло. Знаю з перших рук, як це виглядає в Європах. Так, з голоду не те, що ніхто не помре, а навіть обжертись ніяких труднощей не становить. Але треба розуміти, що туди попадають в основному продукти, що були б в іншому разі викинуті на сміття, тобто або те, що не продається, або те, в чого на грані термін придатності. Не завжди, так, але це основа. Особливо багато всяких хлібів і булок, і це також зрозуміло. M-Audio Повідомлень: 3132 З нами з: 23.03.11 Подякував: 590 раз. Подякували: 438 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 15:20 M-Audio написав: akurt написав: Зворотній бік еміграції.

Прожив офіційно та законно 5 років за кордоном - отримай - і не хочеш - громадянство.

Так в усіх країнах.

Але найгірше - в США. Зворотній бік еміграції.Прожив офіційно та законно 5 років за кордоном - отримай - і не хочеш - громадянство.Так в усіх країнах.Але найгірше - в США. І після цього хтось заперечує, що він -- казківник. І після цього хтось заперечує, що він -- казківник.



На гражданство США можно податься через почти 5 лет, потом ожидание, экзамен, присяга. С момента присяги - гражданин США. Через 3 недели- 3 месяца придет паспорт.

Это не происходит автоматически и не есть обязательной опцией.

Если человек желает оставаться гринкардхолдером, то это абсолютно законно.

Обновлять как паспорт так и гринкарту надо каждые 10 лет. На гражданство США можно податься через почти 5 лет, потом ожидание, экзамен, присяга. С момента присяги - гражданин США. Через 3 недели- 3 месяца придет паспорт.Это не происходит автоматически и не есть обязательной опцией.Если человек желает оставаться гринкардхолдером, то это абсолютно законно.Обновлять как паспорт так и гринкарту надо каждые 10 лет. rjkz

Повідомлень: 16968 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8421 раз. Подякували: 5303 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 16:12 akurt написав: Олежан написав: [

а другие расходы как покрывают?

и до этого расходы как покрывали?

если 2.5 года бездельничали а другие расходы как покрывают?и до этого расходы как покрывали?если 2.5 года бездельничали

З першого дня прямо додому доставляли і курку, і мʼясо, і макарони, і тістечка, і картоплю, і навіть шоколадні батончики дітям. Це робила безкоштовно якась церква. Забили повний холодильник side-by-side.

Далі: foodbank, який підходить більше. Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може.

У школі харчування дітей безкоштовне. Там не буде жирно, але без обмежень: банани, яблука, тістечка, соки.

Витрати на школу для двох синів =0 (нуль).

Витрати на курси англійської мови для чоловіка та для жінки =0 (нуль).

Абонементи на плавальний басейн безкоштовні.

Проїзний на міський транспорт: 25% від ціни (перестали купувати здається, бо купили авто).

Купували з одягу: кросівки за 36 С$, дітям та чоловікові куртки.

Ось так якщо прочитати - Рай на землі.

Безробітні (БІДОСИКИ, тут я аж заплакав).

Отримували соціальну допомогу на квартиру та комунальні витрати: 2200 С$ на місяць (всього їм платили 3+2+1 місяць). З першого дня прямо додому доставляли і курку, і мʼясо, і макарони, і тістечка, і картоплю, і навіть шоколадні батончики дітям. Це робила безкоштовно якась церква. Забили повний холодильник side-by-side.Далі: foodbank, який підходить більше. Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може.У школі харчування дітей безкоштовне. Там не буде жирно, але без обмежень: банани, яблука, тістечка, соки.Витрати на школу для двох синів =0 (нуль).Витрати на курси англійської мови для чоловіка та для жінки =0 (нуль).Абонементи на плавальний басейн безкоштовні.Проїзний на міський транспорт: 25% від ціни (перестали купувати здається, бо купили авто).Купували з одягу: кросівки за 36 С$, дітям та чоловікові куртки.Ось так якщо прочитати - Рай на землі.Безробітні (БІДОСИКИ, тут я аж заплакав).Отримували соціальну допомогу на квартиру та комунальні витрати: 2200 С$ на місяць (всього їм платили 3+2+1 місяць).

До цього вашого посту я, наївний, вважав, що комунізм - це утопія.) Не на тій землі його почали будувати свого часу - місце прокляте. До цього вашого посту я, наївний, вважав, що комунізм - це утопія.) Не на тій землі його почали будувати свого часу - місце прокляте. ihorkyiv Повідомлень: 851 З нами з: 01.05.17 Подякував: 157 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 16:36 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: З першого дня прямо додому доставляли і курку, і мʼясо, і макарони, і тістечка, і картоплю, і навіть шоколадні батончики дітям. Це робила безкоштовно якась церква. Забили повний холодильник side-by-side.



Далі: здається раз на тиждень - візит як правильно вище сказав пан Faceless - foodbank.

Цікаво, що в різних районах міста вони різні за асортиментом, модна «прикріпитися» до того, який підходить більше.

Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може.



Далі - я вже писав - в один з днів якась інша церква видає молоко в пачках.



Далі: в школі харчування дітей безкоштовне. Там не буде жирно, але без обмежень: банани, яблука, тістечка, соки.



Племінниця сказала, що да весь час вони витратили на харчі - це за 1/2 року щось на кшталт 60 С$. Це їм захотілося креветок та ще якихось смаколиків.



Є витрати на пиво (0,5$ пляшка), цигарки (здається 3$ - купують нелегально завезені у азіатів, реальна ціна пачки цигарок в Канаді дуже дорога: 17 С$).



Витрати на школу для двох синів =0 (нуль).

Витрати на курси англійської мови для чоловіка та для жінки =0 (нуль).



Їдемо далі - абонементи на плавальний басейн безкоштовні.

Проїзний на міський транспорт: 25% від ціни (перестали купувати здається, бо купили авто).



Купували з одягу: кросівки за 36 С$, дітям та чоловікові куртки.

Тиждень тому ходили у парк розваг «Дикий захід» - там купували квитки - я ціну раніше писав - не дешево, здається по 26С$ за дорослого.

Зараз основні витрати на бензин.



Ось так якщо прочитати - то ніби-то і Рай на землі.

Але реально: безробітні.

Почала виручати робота з доставки.

Це перший раз, що заробили на оренду квартири.

До цього отримували соціальну допомогу на квартиру та комунальні витрати: 2200 С$ на місяць (всього їм платили 3+2+1 місяць). З першого дня прямо додому доставляли і курку, і мʼясо, і макарони, і тістечка, і картоплю, і навіть шоколадні батончики дітям. Це робила безкоштовно якась церква. Забили повний холодильник side-by-side.Далі: здається раз на тиждень - візит як правильно вище сказав пан Faceless - foodbank.Цікаво, що в різних районах міста вони різні за асортиментом, модна «прикріпитися» до того, який підходить більше.Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може.Далі - я вже писав - в один з днів якась інша церква видає молоко в пачках.Далі: в школі харчування дітей безкоштовне. Там не буде жирно, але без обмежень: банани, яблука, тістечка, соки.Племінниця сказала, що да весь час вони витратили на харчі - це за 1/2 року щось на кшталт 60 С$. Це їм захотілося креветок та ще якихось смаколиків.Є витрати на пиво (0,5$ пляшка),Витрати на школу для двох синів =0 (нуль).Витрати на курси англійської мови для чоловіка та для жінки =0 (нуль).Їдемо далі - абонементи на плавальний басейн безкоштовні.Проїзний на міський транспорт: 25% від ціни (перестали купувати здається, бо купили авто).Купували з одягу: кросівки за 36 С$, дітям та чоловікові куртки.Тиждень тому ходили у парк розваг «Дикий захід» - там купували квитки - я ціну раніше писав - не дешево, здається по 26С$ за дорослого.Зараз основні витрати на бензин.Ось так якщо прочитати - то ніби-то і Рай на землі.Але реально: безробітні.Почала виручати робота з доставки.Це перший раз, що заробили на оренду квартири.До цього отримували соціальну допомогу на квартиру та комунальні витрати: 2200 С$ на місяць (всього їм платили 3+2+1 місяць).

Нічого не будває безкоштовно, за всі ці соціали, фудбанки, спортзали, басейни, проїздні, житло, курси англійськоі і школи - заплачено платниками податків.

Якийсь умовно "канадський Марк" заплатив за це зі свого карману.



Ще цікаво, що ця сім'я хоч і сидить на соціалі, навіть не хочуть жити по правилам - заплатити пару доларів акцизу за цигарки - ну і підтримують злочинність. Занавіс. Нічого не будває безкоштовно, за всі ці соціали, фудбанки, спортзали, басейни, проїздні, житло, курси англійськоі і школи - заплачено платниками податків.Якийсь умовно "канадський Марк" заплатив за це зі свого карману.Ще цікаво, що ця сім'я хоч і сидить на соціалі, навіть не хочуть жити по правилам - заплатити пару доларів акцизу за цигарки - ну і підтримують злочинність. Занавіс. BIGor

Повідомлень: 9318 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1363 раз. Подякували: 1763 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 16:48 M-Audio написав: akurt написав: Дивіться: вище пан rjkz назвав вам цілком реальні випадки з його оточення на рівні зарплат:

- 70 000$ на рік;

- 99 000$ на рік;

- 100 000$ на рік;

- 148 000$ на рік;

- 160 000$ на рік.

І жоден з цих рівнів теж вам не підійшов.

Дивіться: вище пан rjkz назвав вам цілком реальні випадки з його оточення на рівні зарплат:- 70 000$ на рік;- 99 000$ на рік;- 100 000$ на рік;- 148 000$ на рік;- 160 000$ на рік.І жоден з цих рівнів теж вам не підійшов. Що значить "не підійшов"? Я ніде не писав, що мене "не влаштовує" рівень чиєїсь зарплатні. Єдине, проти чого я тут виступаю подання як норми те, що нормою не є. Зауважте до речі, що його зарплатний ряд вже закінчується на цифрі, з якої, з ваших слів, тільки повинна починатись кар'єра. Але річ не про те. Зарплата 160+ для цьогорічного випускника вишу? Ну всяке буває, чому ж ні. Але які б підстави для такої зарплати не були в конкретному випадку -- чи то особливі таланти, чи попадання у потрібний час у потрібно місце, чи протекція батьків/родичів -- це не норма, не більшість, і навіть не меншість, а статистично незначущє відхилення. Те саме про зарплати 500+ не на посадах рівня CEO -- буває, але така сама похибка. Навіть про будинок в іпотеку задорого, то яка б причина не була - чи то свідомий розрахунок, чи недалекоглядність, але все це -- не більшість і не норма. Видавання цього за норму - це щось на кшталт реклами казіно. Розбагатіти в казіно можна? Ну так, можна, але норма - це не розбагатіти, а втратити певну суму, і краще до цього процесу приступати із повним усвідомленням цього факту. Що значить "не підійшов"? Я ніде не писав, що мене "не влаштовує" рівень чиєїсь зарплатні. Єдине, проти чого я тут виступаю подання як норми те, що нормою не є. Зауважте до речі, що його зарплатний ряд вже закінчується на цифрі, з якої, з ваших слів, тільки повинна починатись кар'єра. Але річ не про те. Зарплата 160+ для цьогорічного випускника вишу? Ну всяке буває, чому ж ні. Але які б підстави для такої зарплати не були в конкретному випадку -- чи то особливі таланти, чи попадання у потрібний час у потрібно місце, чи протекція батьків/родичів -- це не норма, не більшість, і навіть не меншість, а статистично незначущє відхилення. Те саме про зарплати 500+ не на посадах рівня CEO -- буває, але така сама похибка. Навіть про будинок в іпотеку задорого, то яка б причина не була - чи то свідомий розрахунок, чи недалекоглядність, але все це -- не більшість і не норма. Видавання цього за норму - це щось на кшталт реклами казіно. Розбагатіти в казіно можна? Ну так, можна, але норма - це не розбагатіти, а втратити певну суму, і краще до цього процесу приступати із повним усвідомленням цього факту.



в миами знакомые, он работает в инвест компании зп 48К+%

она - страховой агент 30К+%



снимают 1бедрум возле хорошей школы за 2300/мес

работа офисная и не пыльная.

хватает на поесть попить и погулять в миами знакомые, он работает в инвест компании зп 48К+%она - страховой агент 30К+%снимают 1бедрум возле хорошей школы за 2300/месработа офисная и не пыльная.хватает на поесть попить и погулять Олежан Повідомлень: 1276 З нами з: 01.12.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2310231123122313 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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