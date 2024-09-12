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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2024 11:08
Нова казочка з Канади від відомого казкаря
Я завжди точний в усіх цифрах та фактах: якщо родина племінниці, яка перебуває в Канаді за Програмою CUAET, - безтолкові незграби, і досі безробітні - то так і пишу. Така ось сумна казка.
Але бажання жити по-людськи починає перемагати.
Якщо чоловік племінниці вже три рази хотів купувати авіаквитки щоби втекти додому, до мами, то племінниця жорстко провела червону лінію: «Я з дітьми з Канади нікуди не поїду».
Ну ось: вийшли на новий рівень.
Заробили собі на оренду квартири.
Це вперше вийшли на такий рівень.
Це 1700 С$.
Працюють вдвох на авто на доставці.
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akurt
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Додано: Чет 12 вер, 2024 11:22
akurt написав:
Нова казочка з Канади від відомого казкаря
Я завжди точний в усіх цифрах та фактах: якщо родина племінниці, яка перебуває в Канаді за Програмою CUAET, - безтолкові незграби, і досі безробітні - то так і пишу. Така ось сумна казка.
Але бажання жити по-людськи починає перемагати.
Якщо чоловік племінниці вже три рази хотів купувати авіаквитки щоби втекти додому, до мами, то племінниця жорстко провела червону лінію: «Я з дітьми з Канади нікуди не поїду».
Ну ось: вийшли на новий рівень.
Заробили собі на оренду квартири.
Це вперше вийшли на такий рівень.
Це 1700 С$.
Працюють вдвох на авто на доставці.
а другие расходы как покрывают?
и до этого расходы как покрывали?
если 2.5 года бездельничали
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Олежан
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Додано: Чет 12 вер, 2024 11:37
В Канаді є фудбанки, гарбідж де можна взяти техніку і меблі. З голоду точно не дадуть померти
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Faceless
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Додано: Чет 12 вер, 2024 12:55
Олежан написав:
[
а другие расходы как покрывают?
и до этого расходы как покрывали?
если 2.5 года бездельничали
Хороше запитання, на яке я частково давав відповідь раніше.
Питання харчування практично не існує.
Не жартую.
З першого дня прямо додому доставляли і курку, і мʼясо, і макарони, і тістечка, і картоплю, і навіть шоколадні батончики дітям. Це робила безкоштовно якась церква. Забили повний холодильник side-by-side.
Далі: здається раз на тиждень - візит як правильно вище сказав пан Faceless - foodbank.
Цікаво, що в різних районах міста вони різні за асортиментом, модна «прикріпитися» до того, який підходить більше.
Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може.
Далі - я вже писав - в один з днів якась інша церква видає молоко в пачках.
Далі: в школі харчування дітей безкоштовне. Там не буде жирно, але без обмежень: банани, яблука, тістечка, соки.
Племінниця сказала, що да весь час вони витратили на харчі - це за 1/2 року щось на кшталт 60 С$. Це їм захотілося креветок та ще якихось смаколиків.
Є витрати на пиво (0,5$ пляшка), цигарки (здається 3$ - купують нелегально завезені у азіатів, реальна ціна пачки цигарок в Канаді дуже дорога: 17 С$).
Витрати на школу для двох синів =0 (нуль).
Витрати на курси англійської мови для чоловіка та для жінки =0 (нуль).
Їдемо далі - абонементи на плавальний басейн безкоштовні.
Проїзний на міський транспорт: 25% від ціни (перестали купувати здається, бо купили авто).
Купували з одягу: кросівки за 36 С$, дітям та чоловікові куртки.
Тиждень тому ходили у парк розваг «Дикий захід» - там купували квитки - я ціну раніше писав - не дешево, здається по 26С$ за дорослого.
Зараз основні витрати на бензин.
Ось так якщо прочитати - то ніби-то і Рай на землі.
Але реально: безробітні.
Почала виручати робота з доставки.
Це перший раз, що заробили на оренду квартири.
До цього отримували соціальну допомогу на квартиру та комунальні витрати: 2200 С$ на місяць (всього їм платили 3+2+1 місяць).
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 12 вер, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 15:06
akurt написав:
Дивіться: вище пан rjkz назвав вам цілком реальні випадки з його оточення на рівні зарплат:
- 70 000$ на рік;
- 99 000$ на рік;
- 100 000$ на рік;
- 148 000$ на рік;
- 160 000$ на рік.
І жоден з цих рівнів теж вам не підійшов.
Що значить "не підійшов"? Я ніде не писав, що мене "не влаштовує" рівень чиєїсь зарплатні. Єдине, проти чого я тут виступаю подання як норми те, що нормою не є. Зауважте до речі, що його зарплатний ряд вже закінчується на цифрі, з якої, з ваших слів, тільки повинна починатись кар'єра. Але річ не про те. Зарплата 160+ для цьогорічного випускника вишу? Ну всяке буває, чому ж ні. Але які б підстави для такої зарплати не були в конкретному випадку -- чи то особливі таланти, чи попадання у потрібний час у потрібно місце, чи протекція батьків/родичів -- це не норма, не більшість, і навіть не меншість, а статистично незначущє відхилення. Те саме про зарплати 500+ не на посадах рівня CEO -- буває, але така сама похибка. Навіть про будинок в іпотеку задорого, то яка б причина не була - чи то свідомий розрахунок, чи недалекоглядність, але все це -- не більшість і не норма. Видавання цього за норму - це щось на кшталт реклами казіно. Розбагатіти в казіно можна? Ну так, можна, але норма - це не розбагатіти, а втратити певну суму, і краще до цього процесу приступати із повним усвідомленням цього факту.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 15:11
akurt написав:
Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може.
Знаю з перших рук, як це виглядає в Європах. Так, з голоду не те, що ніхто не помре, а навіть обжертись ніяких труднощей не становить. Але треба розуміти, що туди попадають в основному продукти, що були б в іншому разі викинуті на сміття, тобто або те, що не продається, або те, в чого на грані термін придатності. Не завжди, так, але це основа. Особливо багато всяких хлібів і булок, і це також зрозуміло.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 15:20
M-Audio написав: akurt написав:
Зворотній бік еміграції.
Прожив офіційно та законно 5 років за кордоном - отримай - і не хочеш - громадянство.
Так в усіх країнах.
Але найгірше - в США.
І після цього хтось заперечує, що він -- казківник.
На гражданство США можно податься через почти 5 лет, потом ожидание, экзамен, присяга. С момента присяги - гражданин США. Через 3 недели- 3 месяца придет паспорт.
Это не происходит автоматически и не есть обязательной опцией.
Если человек желает оставаться гринкардхолдером, то это абсолютно законно.
Обновлять как паспорт так и гринкарту надо каждые 10 лет.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 16:12
akurt написав: Олежан написав:
[
а другие расходы как покрывают?
и до этого расходы как покрывали?
если 2.5 года бездельничали
З першого дня прямо додому доставляли і курку, і мʼясо, і макарони, і тістечка, і картоплю, і навіть шоколадні батончики дітям. Це робила безкоштовно якась церква. Забили повний холодильник side-by-side.
Далі: foodbank, який підходить більше. Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може.
У школі харчування дітей безкоштовне. Там не буде жирно, але без обмежень: банани, яблука, тістечка, соки.
Витрати на школу для двох синів =0 (нуль).
Витрати на курси англійської мови для чоловіка та для жінки =0 (нуль).
Абонементи на плавальний басейн безкоштовні.
Проїзний на міський транспорт: 25% від ціни (перестали купувати здається, бо купили авто).
Купували з одягу: кросівки за 36 С$, дітям та чоловікові куртки.
Ось так якщо прочитати - Рай на землі.
Безробітні (БІДОСИКИ, тут я аж заплакав
).
Отримували соціальну допомогу на квартиру та комунальні витрати: 2200 С$ на місяць (всього їм платили 3+2+1 місяць).
До цього вашого посту я, наївний, вважав, що комунізм - це утопія.) Не на тій землі його почали будувати свого часу - місце прокляте.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 16:36
akurt написав:
З першого дня прямо додому доставляли і курку, і мʼясо, і макарони, і тістечка, і картоплю, і навіть шоколадні батончики дітям. Це робила безкоштовно якась церква. Забили повний холодильник side-by-side.
Далі: здається раз на тиждень - візит як правильно вище сказав пан Faceless - foodbank.
Цікаво, що в різних районах міста вони різні за асортиментом, модна «прикріпитися» до того, який підходить більше.
Надсилали фото того, що видають там, то родина з чьотирьох осіб це за тиждень зʼїсти точно не може.
Далі - я вже писав - в один з днів якась інша церква видає молоко в пачках.
Далі: в школі харчування дітей безкоштовне. Там не буде жирно, але без обмежень: банани, яблука, тістечка, соки.
Племінниця сказала, що да весь час вони витратили на харчі - це за 1/2 року щось на кшталт 60 С$. Це їм захотілося креветок та ще якихось смаколиків.
Є витрати на пиво (0,5$ пляшка), цигарки (здається 3$ - купують нелегально завезені у азіатів, реальна ціна пачки цигарок в Канаді дуже дорога: 17 С$).
Витрати на школу для двох синів =0 (нуль).
Витрати на курси англійської мови для чоловіка та для жінки =0 (нуль).
Їдемо далі - абонементи на плавальний басейн безкоштовні.
Проїзний на міський транспорт: 25% від ціни (перестали купувати здається, бо купили авто).
Купували з одягу: кросівки за 36 С$, дітям та чоловікові куртки.
Тиждень тому ходили у парк розваг «Дикий захід» - там купували квитки - я ціну раніше писав - не дешево, здається по 26С$ за дорослого.
Зараз основні витрати на бензин.
Ось так якщо прочитати - то ніби-то і Рай на землі.
Але реально: безробітні.
Почала виручати робота з доставки.
Це перший раз, що заробили на оренду квартири.
До цього отримували соціальну допомогу на квартиру та комунальні витрати: 2200 С$ на місяць (всього їм платили 3+2+1 місяць).
Нічого не будває безкоштовно, за всі ці соціали, фудбанки, спортзали, басейни, проїздні, житло, курси англійськоі і школи - заплачено платниками податків.
Якийсь умовно "канадський Марк" заплатив за це зі свого карману.
Ще цікаво, що ця сім'я хоч і сидить на соціалі, навіть не хочуть жити по правилам - заплатити пару доларів акцизу за цигарки - ну і підтримують злочинність. Занавіс.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 16:48
M-Audio написав: akurt написав:
Дивіться: вище пан rjkz назвав вам цілком реальні випадки з його оточення на рівні зарплат:
- 70 000$ на рік;
- 99 000$ на рік;
- 100 000$ на рік;
- 148 000$ на рік;
- 160 000$ на рік.
І жоден з цих рівнів теж вам не підійшов.
Що значить "не підійшов"? Я ніде не писав, що мене "не влаштовує" рівень чиєїсь зарплатні. Єдине, проти чого я тут виступаю подання як норми те, що нормою не є. Зауважте до речі, що його зарплатний ряд вже закінчується на цифрі, з якої, з ваших слів, тільки повинна починатись кар'єра. Але річ не про те. Зарплата 160+ для цьогорічного випускника вишу? Ну всяке буває, чому ж ні. Але які б підстави для такої зарплати не були в конкретному випадку -- чи то особливі таланти, чи попадання у потрібний час у потрібно місце, чи протекція батьків/родичів -- це не норма, не більшість, і навіть не меншість, а статистично незначущє відхилення. Те саме про зарплати 500+ не на посадах рівня CEO -- буває, але така сама похибка. Навіть про будинок в іпотеку задорого, то яка б причина не була - чи то свідомий розрахунок, чи недалекоглядність, але все це -- не більшість і не норма. Видавання цього за норму - це щось на кшталт реклами казіно. Розбагатіти в казіно можна? Ну так, можна, але норма - це не розбагатіти, а втратити певну суму, і краще до цього процесу приступати із повним усвідомленням цього факту.
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