RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2311231223132314
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:03

Олежан
Дохід у подружжя до податків чи після? У будь-якому разі дружина фактично працює на оренду 2-кім. квартири.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 852
З нами з: 01.05.17
Подякував: 157 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:50

  BIGor написав:Нічого не будває безкоштовно, за всі ці соціали, фудбанки, спортзали, басейни, проїздні, житло, курси англійськоі і школи - заплачено платниками податків.
.

Ви - як завжди - маєте рацію, все вірно.
Єдине уточнення: в Україні також платники податків сплатили податки.
Але я не чув, щоби когось годували безкоштовно або даром.
Можете не вірити, але я завжди із свою кишені платив за курси англійської синів, за плавальні басейни, за проїзні.
І ніхто і ніколи мені не видавав житло безкоштовно.
А так думаю, що хтось все із зазначеного отримував за мене.
Так що з Канадою в цьому смислі все ОК.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10033
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3692 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:52

Дуже чітко «по поличках» розклав та все правильно написав пан rjkz щодо отримання громадянства - як відповідь пану M-Audio на сумніви в черговій “казці”.
Ніяких казок: все саме так і є.
Так що - ніде правди діти - декілька останніх сторінок казкарі розказували казки - а всі ті казки виявилися реальністю.
Звісно, не для всіх.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10033
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3692 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 19:13

Нова казочка з Канади від відомого казкаря

Чергова казка - знову з Канади. Чисто, щоби у учасників форуму не склалося враження, що всі українці стоять в Канаді раз на тиждень в черзі за безкоштовним молоком.
...В листопаді року 2022 за моєю порадою виїхала з Анталії в Канаду родина колись мешканців Дніпра. Не лайтеся: вони виїхали на прожиття за кордоном ще влітку 2021 року.
...В Анталії родина активно займалася клінінгом: старший син 21 рік та батько 50+ років спеціалізувалися на прибиранні після будівельників (це не те, що після будівельників в Україні: в Туреччині квартири здають готові та майже чисті, але треба зробити один раз генеральне прибирання), а мати два рази на тиждень ходила прибирати в багаті родини.

Так ось, ця родина успішно працює та фудбанки в Канаді НЕ ВІДВІДУЄ і НЕ відвідувала.

Мати - не працює, доглядає за молодшим сином (10 років).

Батько 50+ працює на будівництві "вахтовим методом» - фірма має замовлення в іншій провінції, вдома зʼявляється раз на 2 тижня.
З грошима в дзьобику.

Молодший син вчиться з березня 2023 в канадській школі.

Саме цікаве: старший син.:
- перший період після прибуття: грудень 2022-січень 2023 - доставка;
- другий період самий сміливий і самий важкий - рівно один рік відпрацював на будівництві, фірма займається зовнішнім оздобленням будинків і тривалий термін відпрацював навіть за Полярним колом (!) - робили дах для місцевого аеропорту. Там здається ескімоси живуть. Їх там всього 2000 - але як жити ескімосу без аеропорту.

Сильно мерз на роботі, робота на даху і на морозі. Відмінне стажування з англійської та щодо відносин між людьми. Бригада була 8 канадців та наш герой.

Сам орендував двушку за 1000 C$. З батьками хлопець жити не хотів, в 21 рік - ковток свободи мати. Було приємно і для здоровʼя корисно.
...З весни 2024 працює в автосалоні КІА. Помічник менеджера з продажів авто з перспективою зайняти посаду менеджера з продажів; власник цікавий - дідусь років 75 має 5 автосалонів - з ним говорив, сказав щоби "підтягував" англійську - буде менеджером.

Взяв - прошу закрити вуха та не читати страшне слово - в кредит нове авто КІА. Перший внесок хлопець дав всього 1000 доларів. Це перше його авто. На водійське посвідчення здавав в Канаді.

Виплачує за авто здається 540 С$ на місяць. Заробляє 21 чи 24 С$ на годину.
Щоби перекрити кредит - переїхав жити в 3-к квартиру батьків та вносить свою частки плати - вирішила родина нехай буде 500 канадських доларів.
...Роботою задоволений: чисто, акуратно, тепло, хороший контингент та колектив.
Зараз надсилає фото, які я називаю «занадто». Ходить менше року в тренажерну залу і вже накачався так, що може нагадувати Шварценеггера в молоді роки. Ну занадто "накачався".
Це при тому, що ми проводжали в Канаду худенького блідого хлопця з темними плямами під очіма.
Фото не викладую - все ж приватна інформація.

Ну ось ні він, ні його батьки в фудбанк і не ходили, і не ходять…
Як бачите і таке є... Така ось казочка...
Я спілкуюсь з казковими героями майже щодня.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10033
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3692 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 19:30

  akurt написав:Дуже чітко «по поличках» розклав та все правильно написав пан rjkz щодо отримання громадянства - як відповідь пану M-Audio на сумніви в черговій “казці”.
Ніяких казок: все саме так і є.
Так що - ніде правди діти - декілька останніх сторінок казкарі розказували казки - а всі ті казки виявилися реальністю.
Звісно, не для всіх.

Не меліть дурниць. Казкою в вашому повідомленні була не можливість отримати громадянство через певний час проживання в країні, а те, що ви це представили як а) автоматичну, без додаткових зусиль, чи взагалі примусову процедуру, і б) розповсюдили необхідні умови, такі як строк в 5 років, на "всі країни", що, вочевидь, не відповідає дійсності, навіть якщо під "всіма" розуміти тільки країни, варті для нормальної людини розглядання можливості подання на те громадянство.
M-Audio
 
Повідомлень: 3134
З нами з: 23.03.11
Подякував: 590 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 19:31

  akurt написав:
  BIGor написав:Нічого не будває безкоштовно, за всі ці соціали, фудбанки, спортзали, басейни, проїздні, житло, курси англійськоі і школи - заплачено платниками податків.
.

Ви - як завжди - маєте рацію, все вірно.
Єдине уточнення: в Україні також платники податків сплатили податки.
Але я не чув, щоби когось годували безкоштовно або даром.
Можете не вірити, але я завжди із свою кишені платив за курси англійської синів, за плавальні басейни, за проїзні.
І ніхто і ніколи мені не видавав житло безкоштовно.
А так думаю, що хтось все із зазначеного отримував за мене.
Так що з Канадою в цьому смислі все ОК.

Солдат яйцями по 17 грн годують безкоштовно за наш рахунок. А потім бухгалтерки фірм, що займаються постачанням харчів до армії возять в багажнику по 4, 5 ляма євро насипом. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 3158
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:07

  akurt написав:Нова казочка з Канади від відомого казкаря

Чергова казка - знову з Канади. Чисто, щоби у учасників форуму не склалося враження, що всі українці стоять в Канаді раз на тиждень в черзі за безкоштовним молоком.
...В листопаді року 2022 за моєю порадою виїхала з Анталії в Канаду родина колись мешканців Дніпра. Не лайтеся: вони виїхали на прожиття за кордоном ще влітку 2021 року.
...В Анталії родина активно займалася клінінгом: старший син 21 рік та батько 50+ років спеціалізувалися на прибиранні після будівельників (це не те, що після будівельників в Україні: в Туреччині квартири здають готові та майже чисті, але треба зробити один раз генеральне прибирання), а мати два рази на тиждень ходила прибирати в багаті родини.

Так ось, ця родина успішно працює та фудбанки в Канаді НЕ ВІДВІДУЄ і НЕ відвідувала.

Мати - не працює, доглядає за молодшим сином (10 років).

Батько 50+ працює на будівництві "вахтовим методом» - фірма має замовлення в іншій провінції, вдома зʼявляється раз на 2 тижня.
З грошима в дзьобику.

Молодший син вчиться з березня 2023 в канадській школі.

Саме цікаве: старший син.:
- перший період після прибуття: грудень 2022-січень 2023 - доставка;
- другий період самий сміливий і самий важкий - рівно один рік відпрацював на будівництві, фірма займається зовнішнім оздобленням будинків і тривалий термін відпрацював навіть за Полярним колом (!) - робили дах для місцевого аеропорту. Там здається ескімоси живуть. Їх там всього 2000 - але як жити ескімосу без аеропорту.

Сильно мерз на роботі, робота на даху і на морозі. Відмінне стажування з англійської та щодо відносин між людьми. Бригада була 8 канадців та наш герой.

Сам орендував двушку за 1000 C$. З батьками хлопець жити не хотів, в 21 рік - ковток свободи мати. Було приємно і для здоровʼя корисно.
...З весни 2024 працює в автосалоні КІА. Помічник менеджера з продажів авто з перспективою зайняти посаду менеджера з продажів; власник цікавий - дідусь років 75 має 5 автосалонів - з ним говорив, сказав щоби "підтягував" англійську - буде менеджером.

Взяв - прошу закрити вуха та не читати страшне слово - в кредит нове авто КІА. Перший внесок хлопець дав всього 1000 доларів. Це перше його авто. На водійське посвідчення здавав в Канаді.

Виплачує за авто здається 540 С$ на місяць. Заробляє 21 чи 24 С$ на годину.
Щоби перекрити кредит - переїхав жити в 3-к квартиру батьків та вносить свою частки плати - вирішила родина нехай буде 500 канадських доларів.
...Роботою задоволений: чисто, акуратно, тепло, хороший контингент та колектив.
Зараз надсилає фото, які я називаю «занадто». Ходить менше року в тренажерну залу і вже накачався так, що може нагадувати Шварценеггера в молоді роки. Ну занадто "накачався".
Це при тому, що ми проводжали в Канаду худенького блідого хлопця з темними плямами під очіма.
Фото не викладую - все ж приватна інформація.

Ну ось ні він, ні його батьки в фудбанк і не ходили, і не ходять…
Як бачите і таке є... Така ось казочка...
Я спілкуюсь з казковими героями майже щодня.

В вас казки якісь не страшні почались. В те, що хтось кудись переїхав, там працював і за деякий час заробив собі можливість орендувати житло і купити автомобіль в кредит -- це цілком нормальна ситуація. Ключове слово -- нормальна. Тобто це доступно більш-менш кожному, і можна розраховувати, що так і буде. Може, звичайно, щось не так скластись із різних причин, але це теж буде вже не норма, так само як і "вийшов на крильце вишу, отямився, а зарплата вже 160 тисяч авансом за рік на рахунку".
Щодо кредиту: цілком нормально взяти машину в кредит, якщо вона потрібна або принаймні дуже хочеться, а грошей купити не вистачає. Не нормально - брати якийсь топовий БМВ в кредит, на який треба виплачувати більшу частку місячного доходу, не враховуючи конський цінник на пальне і обслуговування, і за початковий внесок на який можна було майже повністю оплатити ту саму КІА. Ще більш безглуздо -- брати кредит тільки тому, що "тут так прийнято" за наявності грошей на повну вартість. Те саме стосується будинку. Зв'язатись з іпотекою задля забезпечення себе власним житлом -- цільком нормально. Обрати в якості об'єкта іпотеки якийсь преміальний сегмент, не маючи на нього грошей -- дурість. Сподіваюсь, стало більш-менш зрозуміло, бо мені щось ця дискусія почала вже набридати.
M-Audio
 
Повідомлень: 3134
З нами з: 23.03.11
Подякував: 590 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2311231223132314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.