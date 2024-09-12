Олежан
Дохід у подружжя до податків чи після? У будь-якому разі дружина фактично працює на оренду 2-кім. квартири.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 18:03
Олежан
Дохід у подружжя до податків чи після? У будь-якому разі дружина фактично працює на оренду 2-кім. квартири.
Додано: Чет 12 вер, 2024 18:50
Ви - як завжди - маєте рацію, все вірно.
Єдине уточнення: в Україні також платники податків сплатили податки.
Але я не чув, щоби когось годували безкоштовно або даром.
Можете не вірити, але я завжди із свою кишені платив за курси англійської синів, за плавальні басейни, за проїзні.
І ніхто і ніколи мені не видавав житло безкоштовно.
А так думаю, що хтось все із зазначеного отримував за мене.
Так що з Канадою в цьому смислі все ОК.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 вер, 2024 18:52
Дуже чітко «по поличках» розклав та все правильно написав пан rjkz щодо отримання громадянства - як відповідь пану M-Audio на сумніви в черговій “казці”.
Ніяких казок: все саме так і є.
Так що - ніде правди діти - декілька останніх сторінок казкарі розказували казки - а всі ті казки виявилися реальністю.
Звісно, не для всіх.
Додано: Чет 12 вер, 2024 19:13
Нова казочка з Канади від відомого казкаря
Чергова казка - знову з Канади. Чисто, щоби у учасників форуму не склалося враження, що всі українці стоять в Канаді раз на тиждень в черзі за безкоштовним молоком.
...В листопаді року 2022 за моєю порадою виїхала з Анталії в Канаду родина колись мешканців Дніпра. Не лайтеся: вони виїхали на прожиття за кордоном ще влітку 2021 року.
...В Анталії родина активно займалася клінінгом: старший син 21 рік та батько 50+ років спеціалізувалися на прибиранні після будівельників (це не те, що після будівельників в Україні: в Туреччині квартири здають готові та майже чисті, але треба зробити один раз генеральне прибирання), а мати два рази на тиждень ходила прибирати в багаті родини.
Так ось, ця родина успішно працює та фудбанки в Канаді НЕ ВІДВІДУЄ і НЕ відвідувала.
Мати - не працює, доглядає за молодшим сином (10 років).
Батько 50+ працює на будівництві "вахтовим методом» - фірма має замовлення в іншій провінції, вдома зʼявляється раз на 2 тижня.
З грошима в дзьобику.
Молодший син вчиться з березня 2023 в канадській школі.
Саме цікаве: старший син.:
- перший період після прибуття: грудень 2022-січень 2023 - доставка;
- другий період самий сміливий і самий важкий - рівно один рік відпрацював на будівництві, фірма займається зовнішнім оздобленням будинків і тривалий термін відпрацював навіть за Полярним колом (!) - робили дах для місцевого аеропорту. Там здається ескімоси живуть. Їх там всього 2000 - але як жити ескімосу без аеропорту.
Сильно мерз на роботі, робота на даху і на морозі. Відмінне стажування з англійської та щодо відносин між людьми. Бригада була 8 канадців та наш герой.
Сам орендував двушку за 1000 C$. З батьками хлопець жити не хотів, в 21 рік - ковток свободи мати. Було приємно і для здоровʼя корисно.
...З весни 2024 працює в автосалоні КІА. Помічник менеджера з продажів авто з перспективою зайняти посаду менеджера з продажів; власник цікавий - дідусь років 75 має 5 автосалонів - з ним говорив, сказав щоби "підтягував" англійську - буде менеджером.
Взяв - прошу закрити вуха та не читати страшне слово - в кредит нове авто КІА. Перший внесок хлопець дав всього 1000 доларів. Це перше його авто. На водійське посвідчення здавав в Канаді.
Виплачує за авто здається 540 С$ на місяць. Заробляє 21 чи 24 С$ на годину.
Щоби перекрити кредит - переїхав жити в 3-к квартиру батьків та вносить свою частки плати - вирішила родина нехай буде 500 канадських доларів.
...Роботою задоволений: чисто, акуратно, тепло, хороший контингент та колектив.
Зараз надсилає фото, які я називаю «занадто». Ходить менше року в тренажерну залу і вже накачався так, що може нагадувати Шварценеггера в молоді роки. Ну занадто "накачався".
Це при тому, що ми проводжали в Канаду худенького блідого хлопця з темними плямами під очіма.
Фото не викладую - все ж приватна інформація.
Ну ось ні він, ні його батьки в фудбанк і не ходили, і не ходять…
Як бачите і таке є... Така ось казочка...
Я спілкуюсь з казковими героями майже щодня.
Додано: Чет 12 вер, 2024 19:30
Не меліть дурниць. Казкою в вашому повідомленні була не можливість отримати громадянство через певний час проживання в країні, а те, що ви це представили як а) автоматичну, без додаткових зусиль, чи взагалі примусову процедуру, і б) розповсюдили необхідні умови, такі як строк в 5 років, на "всі країни", що, вочевидь, не відповідає дійсності, навіть якщо під "всіма" розуміти тільки країни, варті для нормальної людини розглядання можливості подання на те громадянство.
Додано: Чет 12 вер, 2024 19:31
Солдат яйцями по 17 грн годують безкоштовно за наш рахунок. А потім бухгалтерки фірм, що займаються постачанням харчів до армії возять в багажнику по 4, 5 ляма євро насипом. 😏
Додано: Чет 12 вер, 2024 20:07
В вас казки якісь не страшні почались. В те, що хтось кудись переїхав, там працював і за деякий час заробив собі можливість орендувати житло і купити автомобіль в кредит -- це цілком нормальна ситуація. Ключове слово -- нормальна. Тобто це доступно більш-менш кожному, і можна розраховувати, що так і буде. Може, звичайно, щось не так скластись із різних причин, але це теж буде вже не норма, так само як і "вийшов на крильце вишу, отямився, а зарплата вже 160 тисяч авансом за рік на рахунку".
Щодо кредиту: цілком нормально взяти машину в кредит, якщо вона потрібна або принаймні дуже хочеться, а грошей купити не вистачає. Не нормально - брати якийсь топовий БМВ в кредит, на який треба виплачувати більшу частку місячного доходу, не враховуючи конський цінник на пальне і обслуговування, і за початковий внесок на який можна було майже повністю оплатити ту саму КІА. Ще більш безглуздо -- брати кредит тільки тому, що "тут так прийнято" за наявності грошей на повну вартість. Те саме стосується будинку. Зв'язатись з іпотекою задля забезпечення себе власним житлом -- цільком нормально. Обрати в якості об'єкта іпотеки якийсь преміальний сегмент, не маючи на нього грошей -- дурість. Сподіваюсь, стало більш-менш зрозуміло, бо мені щось ця дискусія почала вже набридати.
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