#<1 ... 2311231223132314 Додано: Чет 12 вер, 2024 18:03

Дохід у подружжя до податків чи після? У будь-якому разі дружина фактично працює на оренду 2-кім. квартири.

Дуже чітко «по поличках» розклав та все правильно написав пан rjkz щодо отримання громадянства - як відповідь пану M-Audio на сумніви в черговій "казці".

Ніяких казок: все саме так і є.

Так що - ніде правди діти - декілька останніх сторінок казкарі розказували казки - а всі ті казки виявилися реальністю .

Звісно, не для всіх.

Ніяких казок: все саме так і є.

Так що - ніде правди діти - декілька останніх сторінок казкарі розказували казки - а всі ті казки виявилися реальністю .

Звісно, не для всіх. akurt

Додано: Чет 12 вер, 2024 19:13 Нова казочка з Канади від відомого казкаря



Чергова казка - знову з Канади. Чисто, щоби у учасників форуму не склалося враження, що всі українці стоять в Канаді раз на тиждень в черзі за безкоштовним молоком.

...В листопаді року 2022 за моєю порадою виїхала з Анталії в Канаду родина колись мешканців Дніпра. Не лайтеся: вони виїхали на прожиття за кордоном ще влітку 2021 року.

...В Анталії родина активно займалася клінінгом: старший син 21 рік та батько 50+ років спеціалізувалися на прибиранні після будівельників (це не те, що після будівельників в Україні: в Туреччині квартири здають готові та майже чисті, але треба зробити один раз генеральне прибирання), а мати два рази на тиждень ходила прибирати в багаті родини.



Так ось, ця родина успішно працює та фудбанки в Канаді НЕ ВІДВІДУЄ і НЕ відвідувала.



Мати - не працює, доглядає за молодшим сином (10 років).



Батько 50+ працює на будівництві "вахтовим методом» - фірма має замовлення в іншій провінції, вдома зʼявляється раз на 2 тижня.

З грошима в дзьобику.



Молодший син вчиться з березня 2023 в канадській школі.



Саме цікаве: старший син. :

- перший період після прибуття: грудень 2022-січень 2023 - доставка;

- другий період самий сміливий і самий важкий - рівно один рік відпрацював на будівництві, фірма займається зовнішнім оздобленням будинків і тривалий термін відпрацював навіть за Полярним колом (!) - робили дах для місцевого аеропорту. Там здається ескімоси живуть. Їх там всього 2000 - але як жити ескімосу без аеропорту.



Сильно мерз на роботі, робота на даху і на морозі. Відмінне стажування з англійської та щодо відносин між людьми. Бригада була 8 канадців та наш герой.



Сам орендував двушку за 1000 C$. З батьками хлопець жити не хотів, в 21 рік - ковток свободи мати. Було приємно і для здоровʼя корисно.

...З весни 2024 працює в автосалоні КІА. Помічник менеджера з продажів авто з перспективою зайняти посаду менеджера з продажів; власник цікавий - дідусь років 75 має 5 автосалонів - з ним говорив, сказав щоби "підтягував" англійську - буде менеджером.



Взяв - прошу закрити вуха та не читати страшне слово - в кредит нове авто КІА. Перший внесок хлопець дав всього 1000 доларів. Це перше його авто. На водійське посвідчення здавав в Канаді.



Виплачує за авто здається 540 С$ на місяць. Заробляє 21 чи 24 С$ на годину.

Щоби перекрити кредит - переїхав жити в 3-к квартиру батьків та вносить свою частки плати - вирішила родина нехай буде 500 канадських доларів.

...Роботою задоволений: чисто, акуратно, тепло, хороший контингент та колектив.

Зараз надсилає фото, які я називаю «занадто». Ходить менше року в тренажерну залу і вже накачався так, що може нагадувати Шварценеггера в молоді роки. Ну занадто "накачався".

Це при тому, що ми проводжали в Канаду худенького блідого хлопця з темними плямами під очіма.

Фото не викладую - все ж приватна інформація.



Ну ось ні він, ні його батьки в фудбанк і не ходили, і не ходять…

Як бачите і таке є... Така ось казочка...

Я спілкуюсь з казковими героями майже щодня. akurt

Додано: Чет 12 вер, 2024 19:30

Ніяких казок: все саме так і є.

Так що - ніде правди діти - декілька останніх сторінок казкарі розказували казки - а всі ті казки виявилися реальністю .

Додано: Чет 12 вер, 2024 20:07



В вас казки якісь не страшні почались. В те, що хтось кудись переїхав, там працював і за деякий час заробив собі можливість орендувати житло і купити автомобіль в кредит -- це цілком нормальна ситуація. Ключове слово -- нормальна. Тобто це доступно більш-менш кожному, і можна розраховувати, що так і буде. Може, звичайно, щось не так скластись із різних причин, але це теж буде вже не норма, так само як і "вийшов на крильце вишу, отямився, а зарплата вже 160 тисяч авансом за рік на рахунку".

Щодо кредиту: цілком нормально взяти машину в кредит, якщо вона потрібна або принаймні дуже хочеться, а грошей купити не вистачає. Не нормально - брати якийсь топовий БМВ в кредит, на який треба виплачувати більшу частку місячного доходу, не враховуючи конський цінник на пальне і обслуговування, і за початковий внесок на який можна було майже повністю оплатити ту саму КІА. Ще більш безглуздо -- брати кредит тільки тому, що "тут так прийнято" за наявності грошей на повну вартість. Те саме стосується будинку. Зв'язатись з іпотекою задля забезпечення себе власним житлом -- цільком нормально. Обрати в якості об'єкта іпотеки якийсь преміальний сегмент, не маючи на нього грошей -- дурість. Сподіваюсь, стало більш-менш зрозуміло, бо мені щось ця дискусія почала вже набридати. В вас казки якісь не страшні почались. В те, що хтось кудись переїхав, там працював і за деякий час заробив собі можливість орендувати житло і купити автомобіль в кредит -- це цілком нормальна ситуація. Ключове слово -- нормальна. Тобто це доступно більш-менш кожному, і можна розраховувати, що так і буде. Може, звичайно, щось не так скластись із різних причин, але це теж буде вже не норма, так само як і "вийшов на крильце вишу, отямився, а зарплата вже 160 тисяч авансом за рік на рахунку".Щодо кредиту: цілком нормально взяти машину в кредит, якщо вона потрібна або принаймні дуже хочеться, а грошей купити не вистачає. Не нормально - брати якийсь топовий БМВ в кредит, на який треба виплачувати більшу частку місячного доходу, не враховуючи конський цінник на пальне і обслуговування, і за початковий внесок на який можна було майже повністю оплатити ту саму КІА. Ще більш безглуздо -- брати кредит тільки тому, що "тут так прийнято" за наявності грошей на повну вартість. Те саме стосується будинку. Зв'язатись з іпотекою задля забезпечення себе власним житлом -- цільком нормально. Обрати в якості об'єкта іпотеки якийсь преміальний сегмент, не маючи на нього грошей -- дурість. Сподіваюсь, стало більш-менш зрозуміло, бо мені щось ця дискусія почала вже набридати. M-Audio Повідомлень: 3134 З нами з: 23.03.11 Подякував: 591 раз. Подякували: 438 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 20:25 M-Audio написав: В вас казки якісь не страшні почались. В вас казки якісь не страшні почались.

Дякую. Приємно.

Мені також подобається що Ви почали вивчати світ, дізнаєтесь багато цікавого, та що в ньому відбувається.

Бачите: з вашої подачі форум наповнений дуже корисною та цікавою інформацію.

Спочатку здавалося, що казки. А виявилося - реальність.

"Не такий страшний чорт, як його малюють!"



P.S. Останній ваш текст прочитав рядок - через 2.

Міркування дилетанта.

То нашо я буду те читати.

Ну дійсно є так:

"Пойти в кино - или на танцы?

Жениться или подождать?

Ну кто тут может разобраться?

Никто не может подсказать..."

Дякую. Приємно.
Мені також подобається що Ви почали вивчати світ, дізнаєтесь багато цікавого, та що в ньому відбувається.
Бачите: з вашої подачі форум наповнений дуже корисною та цікавою інформацію.
Спочатку здавалося, що казки. А виявилося - реальність.
"Не такий страшний чорт, як його малюють!"

P.S. Останній ваш текст прочитав рядок - через 2.
Міркування дилетанта.
То нашо я буду те читати.
Ну дійсно є так:
"Пойти в кино - или на танцы?
Жениться или подождать?
Ну кто тут может разобраться?
Никто не может подсказать..."
(с) В. Басов.

Додано: Чет 12 вер, 2024 21:47

Я их проводил (тех собесы) 2 года еще когда на галере работал лет 5 назад. Хз, последние 5 лет я с собесами не сталкивался, но раньше не видел проблемы спросить есть ли готовый запущенный проект, над которым кандидат работал и который может показать. Естественно в рамках NDA. То же самое с готовыми модулями или кусками кода чтобы посмотреть качество, как человек пишет. И большинство показывали хоть что-то. Мы ведь в Украине, тут типа все подписывают NDA практически на каждом проекте, но по факту всем пофиг и при поиске работы не стесняются вывалить все над чем работали последние Х лет Ни разу такого не было чтобы кто-то на собесе сказал "ничего не покажу, все под NDA" Я их проводил (тех собесы) 2 года еще когда на галере работал лет 5 назад. Хз, последние 5 лет я с собесами не сталкивался, но раньше не видел проблемы спросить есть ли готовый запущенный проект, над которым кандидат работал и который может показать. Естественно в рамках NDA. То же самое с готовыми модулями или кусками кода чтобы посмотреть качество, как человек пишет. И большинство показывали хоть что-то. Мы ведь в Украине, тут типа все подписывают NDA практически на каждом проекте, но по факту всем пофиг и при поиске работы не стесняются вывалить все над чем работали последние Х летНи разу такого не было чтобы кто-то на собесе сказал "ничего не покажу, все под NDA"

цікаво, вони код на флешці носять, чи собі на гітхаб заливають клієнтський код?

якщо комітив опенсорц, або у власний репозиторій, але щоб мені хто показав з проекта клієнта, я би такому перцю не довіряв би що з NDA що без цікаво, вони код на флешці носять, чи собі на гітхаб заливають клієнтський код?якщо комітив опенсорц, або у власний репозиторій, але щоб мені хто показав з проекта клієнта, я би такому перцю не довіряв би що з NDA що без flyman

