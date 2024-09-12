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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2312231323142315
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:49

Самогону ковтнули?
Татарки почали раптом хвилювати? Можу познайомити.
Правда боюсь, що ваші витрати на місяць проживання підуть тільки як одна плата на зачіску.
Тому раджу - по-товариські - дурницями не займатися.
Тим більше, що за останні 1/2 сторіччя ви в Криму не були. Якось грошей не вдалось заробити на квиток знаменитого колись потяга "Львів-Сімферополь".
Я вже не кажу про квиток на літак від WIZZAIR - були в 2008 році навіть по 9 (дев"ять) гривень.
Ну а мого підлеглого - батька двох дітей - дуже хороший працьовитий хлопець був - кримський татарин - росіяни посадили на 27 (двадцять сім) років. Без жартів.
Так що то не ворушіть - воно НЕ ваше і ви НЕ в "темі".
То тема так болюча, що не вашими руками торкатися.
Там в Криму в ці дні роблять героїв з жебраків, які пішли воювати проти України.
В окремих кримських селах вже по 15 могил "героїв".
Піонери з горнами та барабанами стоять.
Тримають портрети бездітного сифілітика, якого ніхто не бачив - замість ікони.
Реально саме так. Ви просто не в курсі.

Так що я вам раджу по товариські: не лізьте в ту тему. Вона токсична.
Тим більше ніяк не відповідає темі гілки "Еміграція, заробітчанство".
akurt
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