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#<1 ... 2312231323142315 Додано: Чет 12 вер, 2024 22:49 Можна безкінечно дивуватися трьом речам:

- як горить вогонь ватри;

- як біжить вода у водоспаді;

- які думки народжуються в голові flyman’a.

Цього разу: «партизанський рух в Криму».



Це місце Земноі кулі, де він теж ніколи не був за останні 1/2 сторіччя . Тому і не дивно. akurt

Повідомлень: 10036 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3695 раз. Подякували: 1307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2024 01:24 M-Audio написав: rjkz написав: M-Audio написав: От не буду коментувати подробиці, але ж погодтесь, що ваш опис ситуації дуже відрізняється від того "тут варто тільки війти на вулицю, як на тебе одразу ллється грошовий дощ, всі тільки й зайняті тим, що шукають можливості їх з комфортом для себе витратити, а 100-200 тисяч це абсолютно дрібна сума, не варта уваги" От не буду коментувати подробиці, але ж погодтесь, що ваш опис ситуації дуже відрізняється від того "тут варто тільки війти на вулицю, як на тебе одразу ллється грошовий дощ, всі тільки й зайняті тим, що шукають можливості їх з комфортом для себе витратити, а 100-200 тисяч це абсолютно дрібна сума, не варта уваги"



Смотрите, Америка - очень разная.

Кто где находится, ктто с кем общается.

Акурт, возможно, имеет контакты только с определенным кругом, работающим в Силикон Вэйли на 500 куе в год. Смотрите, Америка - очень разная.Кто где находится, ктто с кем общается.Акурт, возможно, имеет контакты только с определенным кругом, работающим в Силикон Вэйли на 500 куе в год. Разумеется, но он-то преподносит это так, будто это не отдельные успешные случаи, которые, конечно, тоже бывают, а абсолютная норма, на которую можно полагаться, и на этом строить свои планы. Планы на то, что сразу по окончании колледжа/университета твой ребёнок сходу устроится на зарплату 200+ в год, чем моментально окупит вложения в образование. Или планы купить дом в ипотеку, за которую в сумме придется заплатить миллиона два-три сверху к стоимости. Он же не говорит о том, что первое из названного -- это очень хороший вариант, и удачное стечение обстоятельств, а если не повезёт, то пахать этому выпускнику за 40 долларов в час годами, и нарабатывать опыт и связи, прежде чем удастся достичь названного "стартового" уровня. Так же, как он не говорит и о том, что озвученного уровня 500к в год (а по моему мнению только с таким уровнем дохода можно влазить в ипотеку совокупной стоимостью 3-4 миллиона) скорее всего не удастся достичь никогда, помня про 1%. Что роскошная жизнь в кредит может в один момент закончиться на помойке даже по независящим от человека причинам, а ещё и синдром "поймавшего бога за бороду" может вполне этому поспособствовать.



Конечно, даже 1% от населения США -- это довольно много народу, и может быть и можно окружить себя исключительно этим процентом, но это не делает такое положение вещей нормой, а какое-то планирование, основанное на шансе успеха в 1% иначе как авантюрой назвать нельзя.

Заметьте, что форумчанин высказал, что он пока не готов продать квартиру, приносящую доход, ради образования для сына, а ему рассказывают истории успешных успехов, и попутно говорят, что обучение не такое уж дорогое для среднего класса в США. Это же просто классика жанра: ты же не лох какой-нибудь, ты же средний класс, ты же должен соответствовать, и ездить только на новой и дорогой машине/носить дорогие брендовые шмотки/каждый год покупать новый айфон etc. То есть типичный разводняк при впаривании. Непонятно только зачем ему это, кроме как раздуть собственное эго от осознания причастности к "высшим слоям". Разумеется, но он-то преподносит это так, будто это не отдельные успешные случаи, которые, конечно, тоже бывают, а абсолютная норма, на которую можно полагаться, и на этом строить свои планы. Планы на то, что сразу по окончании колледжа/университета твой ребёнок сходу устроится на зарплату 200+ в год, чем моментально окупит вложения в образование. Или планы купить дом в ипотеку, за которую в сумме придется заплатить миллиона два-три сверху к стоимости. Он же не говорит о том, что первое из названного -- это очень хороший вариант, и удачное стечение обстоятельств, а если не повезёт, то пахать этому выпускнику за 40 долларов в час годами, и нарабатывать опыт и связи, прежде чем удастся достичь названного "стартового" уровня. Так же, как он не говорит и о том, что озвученного уровня 500к в год (а по моему мнению только с таким уровнем дохода можно влазить в ипотеку совокупной стоимостью 3-4 миллиона) скорее всего не удастся достичь никогда, помня про 1%. Что роскошная жизнь в кредит может в один момент закончиться на помойке даже по независящим от человека причинам, а ещё и синдром "поймавшего бога за бороду" может вполне этому поспособствовать.Конечно, даже 1% от населения США -- это довольно много народу, и может быть и можно окружить себя исключительно этим процентом, но это не делает такое положение вещей нормой, а какое-то планирование, основанное на шансе успеха в 1% иначе как авантюрой назвать нельзя.Заметьте, что форумчанин высказал, что он пока не готов продать квартиру, приносящую доход, ради образования для сына, а ему рассказывают истории успешных успехов, и попутно говорят, что обучение не такое уж дорогое. Это же просто классика жанра: ты же не лох какой-нибудь, ты же средний класс, ты же должен соответствовать, и ездить только на новой и дорогой машине/носить дорогие брендовые шмотки/каждый год покупать новый айфон etc. То есть типичный разводняк при впаривании. Непонятно только зачем ему это, кроме как раздуть собственное эго от осознания причастности к "высшим слоям".



Смотрите, мы можем только полагать о тех или иных мотивах того или иного человека. Доподлинно этого мы знать не можем. Поэтому нет смысла это обговаривать касательно конкретного человека.

Как явление, да, существуют люди, даже много, которые будут "помогать" в том, с чем человек может и сам легко справиться. И это в лучшем случае. В худщем они еше оставят его без денег, а могут и подставить перед законом. Такого тут навалом.

Кстати, еще один пласт круков - адаптаторы. В целом, они будут (в лучщем случае) за руку водить новых эмигрантов по инстанциям с оформлением документов.

Вообще, тут есть масса организаций, которые это делают за гранты. То есть ньюкамеры ничего не платят. Есть лучще, есть хуже.

Единственное что - помощи в поиске жилья они не предоставляют, но на какую-то низкооплачиваемую и тяжелую работу могут устроить.

Если найти форумы, то можно и с этим справиться.

Насчет 1% с 500к стартовых . Это может быть 1%, но скорей 0,0...1%.

"Где-то высоко в горах, но не в нашем районе"(С)



В США самая высокооплачиваемая каста - врачи.

Потом - адвокаты.

Врачи на старт могут максимум расчитывать на 250 К. И это хорошо.

Да, потом они могут дойти и до 800к в год и до миллиона в год. Но не со студенческой скамьи.

Я как-то рассказывал, тут была история в новостях, по ходу стало ясно, что "800к в частной клинике операционному анестезиологу - это обычное дело, но сделать его даже младшим партнером - это очень большие деньги".

И еще, врачи дольше учатся, потом интернатура. Фактически, врач начинает зарабатывать как врач через лет 12 после поступления в университет.

И это НЙ.

ЧТо-бы было понятно сопостовление, в то время, как в госпитале НЙ стартовая зп медсестры была 96 куе озвучена, в небольшой клиники по Вашингтоном ДС, бывшая медсестра этого-же госпиталя (отработала 6 лет) получала 29 долларов в час, что примерно 58 куе в год. Смотрите, мы можем только полагать о тех или иных мотивах того или иного человека. Доподлинно этого мы знать не можем. Поэтому нет смысла это обговаривать касательно конкретного человека.Как явление, да, существуют люди, даже много, которые будут "помогать" в том, с чем человек может и сам легко справиться. И это в лучшем случае. В худщем они еше оставят его без денег, а могут и подставить перед законом. Такого тут навалом.Кстати, еще один пласт круков - адаптаторы. В целом, они будут (в лучщем случае) за руку водить новых эмигрантов по инстанциям с оформлением документов.Вообще, тут есть масса организаций, которые это делают за гранты. То есть ньюкамеры ничего не платят. Есть лучще, есть хуже.Единственное что - помощи в поиске жилья они не предоставляют, но на какую-то низкооплачиваемую и тяжелую работу могут устроить.Если найти форумы, то можно и с этим справиться.Насчет 1% с 500к стартовых . Это может быть 1%, но скорей 0,0...1%."Где-то высоко в горах, но не в нашем районе"(С)В США самая высокооплачиваемая каста - врачи.Потом - адвокаты.Врачи на старт могут максимум расчитывать на 250 К. И это хорошо.Да, потом они могут дойти и до 800к в год и до миллиона в год. Но не со студенческой скамьи.Я как-то рассказывал, тут была история в новостях, по ходу стало ясно, что "800к в частной клинике операционному анестезиологу - это обычное дело, но сделать его даже младшим партнером - это очень большие деньги".И еще, врачи дольше учатся, потом интернатура. Фактически, врач начинает зарабатывать как врач через лет 12 после поступления в университет.И это НЙ.ЧТо-бы было понятно сопостовление, в то время, как в госпитале НЙ стартовая зп медсестры была 96 куе озвучена, в небольшой клиники по Вашингтоном ДС, бывшая медсестра этого-же госпиталя (отработала 6 лет) получала 29 долларов в час, что примерно 58 куе в год. rjkz

Повідомлень: 16971 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2024 01:46 akurt написав: Саме смішне, пан M-Audio, що ніхто вас не примушує повторити шлях інших людей.



Дивіться: вище пан rjkz назвав вам цілком реальні випадки з його оточення на рівні зарплат:

- 70 000$ на рік;

- 99 000$ на рік;

- 100 000$ на рік;

- 148 000$ на рік;

- 160 000$ на рік.

І жоден з цих рівнів теж вам не підійшов.

Теж казки і пан rjkz - казкар?



Я з великими подробицями розказував цілий рік як просуваються справи з підтвердження медичного диплома, отриманого не в США, наших людей, які перейшли законно кордон Мексика-США - але пройшли всі етапи підтвердження і було це дуже важко.

Яка ж у них мета?

А вийти на середню зарплатню лікаря в США - і це скільки грошей?

А це в середньому 340 000$ в рік.



Ну ось, не гілка, а країна казок!



Так це ж класно! Саме смішне, пан M-Audio, що ніхто вас не примушує повторити шлях інших людей.Дивіться: вище пан rjkz назвав вам цілком реальні випадки з його оточення на рівні зарплат:- 70 000$ на рік;- 99 000$ на рік;- 100 000$ на рік;- 148 000$ на рік;- 160 000$ на рік.І жоден з цих рівнів теж вам не підійшов.Теж казки і пан rjkz - казкар?Я з великими подробицями розказував цілий рік як просуваються справи з підтвердження медичного диплома, отриманого не в США, наших людей, які перейшли законно кордон Мексика-США - але пройшли всі етапи підтвердження і було це дуже важко.Яка ж у них мета?А вийти на середню зарплатню лікаря в США - і це скільки грошей?А це в середньому 340 000$ в рік.Ну ось, не гілка, а країна казок!Так це ж класно!



Давайте по порядку.

Во первых, я признаю, что перечисленные зарплаты - это зарплаты ньюкамеров и/или стартовая зарплата после каледжа хоть и для высокоплачиваемой профессии.

Во вторых, я не имею оснований ставить под сомнение круг знакмств акурта с зп в 500+куе в год с студенческой скамьи. Просто не имею информации, которая может это опровергнуть.

В третьих, оппонент акурта ставит под сомнение 500+куе в год как типичную или хотя-бы распространенную зп среди айтишников. Основываясь на своем опыте общения с таковыми, могу полностью разделять эту позицию. Не мог-бы, конечно, так утверждать, не имей среди друзей моей семьи, программиста из мирового техногиганта и с американским образованием в компутер сайенс+15+ лет карьеры в айти во всемирноизвестных компаниях и в компаниях, которые предпочитают быть неизвестными. Причем, даже на самых в его жизни сладких условиях, человек продолжает всегда слать резюме и проходить интервью. Тут у многих такой стиль жизни - всегда искать лучшее. И у него сейчас от силы половина от 500к в год.

И другие айтишники, кого я знаю, да, зарабатывают шестизначные цифры, но далеко не в 500 к. И работодатели такие, что можно говорить "шепотом и с придыханием".

Айти в США - это просто одна из хорошо оплачиваемых профессий. Не более того.

Далеко не так оплачиваемая как врач или адвокат. Давайте по порядку.Во первых, я признаю, что перечисленные зарплаты - это зарплаты ньюкамеров и/или стартовая зарплата после каледжа хоть и для высокоплачиваемой профессии.Во вторых, я не имею оснований ставить под сомнение круг знакмств акурта с зп в 500+куе в год с студенческой скамьи. Просто не имею информации, которая может это опровергнуть.В третьих, оппонент акурта ставит под сомнение 500+куе в год как типичную или хотя-бы распространенную зп среди айтишников. Основываясь на своем опыте общения с таковыми, могу полностью разделять эту позицию. Не мог-бы, конечно, так утверждать, не имей среди друзей моей семьи, программиста из мирового техногиганта и с американским образованием в компутер сайенс+15+ лет карьеры в айти во всемирноизвестных компаниях и в компаниях, которые предпочитают быть неизвестными. Причем, даже на самых в его жизни сладких условиях, человек продолжает всегда слать резюме и проходить интервью. Тут у многих такой стиль жизни - всегда искать лучшее. И у него сейчас от силы половина от 500к в год.И другие айтишники, кого я знаю, да, зарабатывают шестизначные цифры, но далеко не в 500 к. И работодатели такие, что можно говорить "шепотом и с придыханием".Айти в США - это просто одна из хорошо оплачиваемых профессий. Не более того.Далеко не так оплачиваемая как врач или адвокат. rjkz

Повідомлень: 16971 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2024 02:10 akurt написав: Дуже чітко «по поличках» розклав та все правильно написав пан rjkz щодо отримання громадянства - як відповідь пану M-Audio на сумніви в черговій “казці”.

Ніяких казок: все саме так і є.

Так що - ніде правди діти - декілька останніх сторінок казкарі розказували казки - а всі ті казки виявилися реальністю .

Звісно, не для всіх. Дуже чітко «по поличках» розклав та все правильно написав панщодо отримання громадянства - як відповідь пануна сумніви в черговій “казці”.Ніяких казок: все саме так і є.Так що - ніде правди діти - декілька останніх сторінокрозказували- а всі тівиявилисяЗвісно, не для всіх.



Все-таки "АВТОМАТИЧНО" это не проходит.

И экзамен, особенно с этого года не так просто сдать.

Добавились требования к уровню владения лангуаге.

Тут даже курсы (и они реально не помешают) есть по подготовке к этому экзамену.

НЕ шарлатанские, при уважаемых социальных центрах. И вроде (?) как реально бесплатные, оплачиваются из грантов частных жертвователей.

Да, такие тут есть и довольно много.

Примерно с год назад ушел из жизни очень добрый дядька, бывший киевлянин.

Когда-то ему помогли в такой организации и он до конца своих дней, уже даже будучи на пенсии, работал инженером-геодезистом, отправлял чек на ту организацию. Светлая память. Курил много, рак легких.

Пока не знаю или правда, но вроде как ограничили возможность сдачи экзамена 2-мя попытками. Не сдал - живи по гринкарте. Все-таки "АВТОМАТИЧНО" это не проходит.И экзамен, особенно с этого года не так просто сдать.Добавились требования к уровню владения лангуаге.Тут даже курсы (и они реально не помешают) есть по подготовке к этому экзамену.НЕ шарлатанские, при уважаемых социальных центрах. И вроде (?) как реально бесплатные, оплачиваются из грантов частных жертвователей.Да, такие тут есть и довольно много.Примерно с год назад ушел из жизни очень добрый дядька, бывший киевлянин.Когда-то ему помогли в такой организации и он до конца своих дней, уже даже будучи на пенсии, работал инженером-геодезистом, отправлял чек на ту организацию. Светлая память. Курил много, рак легких.Пока не знаю или правда, но вроде как ограничили возможность сдачи экзамена 2-мя попытками. Не сдал - живи по гринкарте. rjkz

Повідомлень: 16971 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:22 rjkz - "респект" та "уважуха" - виконує велику просвітницьку роль, розкриваючи тим, хто інтересується Еміграцією та заробітчанством, очі. Докладно та точно.



В додаток про те, як емігранти заробляють гроші в царині тих професій, про які він згадував, короткі відосики (якщо відкриються посилання):

- робота слюсаря по будинку (трохи навіть кумедно):

https://www.instagram.com/reel/C_xRuvxR ... qUrYRP0gig

- продаж кави - пересувне кафе, цікава арифметика:

https://www.instagram.com/reel/C-YA1bFA ... KiRfu8oRHw Пану- "респект" та "уважуха" - виконує велику просвітницьку роль, розкриваючи тим, хто інтересується Еміграцією та заробітчанством, очі. Докладно та точно.В додаток про те, як емігранти заробляють гроші в царині тих професій, про які він згадував, короткі відосики (якщо відкриються посилання):- робота слюсаря по будинку (трохи навіть кумедно):- продаж кави - пересувне кафе, цікава арифметика: akurt

Повідомлень: 10036 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3695 раз. Подякували: 1307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:35 M-Audio написав: В вас казки якісь не страшні почались. В те, що хтось кудись переїхав, там працював і за деякий час заробив собі можливість орендувати житло і купити автомобіль в кредит -- це цілком нормальна ситуація. Ключове слово -- нормальна. Тобто це доступно більш-менш кожному, і можна розраховувати, що так і буде. Може, звичайно, щось не так скластись із різних причин, але це теж буде вже не норма, так само як і "вийшов на крильце вишу, отямився, а зарплата вже 160 тисяч авансом за рік на рахунку".

Щодо кредиту: цілком нормально взяти машину в кредит, якщо вона потрібна або принаймні дуже хочеться, а грошей купити не вистачає. Не нормально - брати якийсь топовий БМВ в кредит, на який треба виплачувати більшу частку місячного доходу, не враховуючи конський цінник на пальне і обслуговування, і за початковий внесок на який можна було майже повністю оплатити ту саму КІА. Ще більш безглуздо -- брати кредит тільки тому, що "тут так прийнято" за наявності грошей на повну вартість. Те саме стосується будинку. Зв'язатись з іпотекою задля забезпечення себе власним житлом -- цільком нормально. Обрати в якості об'єкта іпотеки якийсь преміальний сегмент, не маючи на нього грошей -- дурість. Сподіваюсь, стало більш-менш зрозуміло, бо мені щось ця дискусія почала вже набридати. В вас казки якісь не страшні почались. В те, що хтось кудись переїхав, там працював і за деякий час заробив собі можливість орендувати житло і купити автомобіль в кредит -- це цілком нормальна ситуація. Ключове слово -- нормальна. Тобто це доступно більш-менш кожному, і можна розраховувати, що так і буде. Може, звичайно, щось не так скластись із різних причин, але це теж буде вже не норма, так само як і "вийшов на крильце вишу, отямився, а зарплата вже 160 тисяч авансом за рік на рахунку".Щодо кредиту: цілком нормально взяти машину в кредит, якщо вона потрібна або принаймні дуже хочеться, а грошей купити не вистачає. Не нормально - брати якийсь топовий БМВ в кредит, на який треба виплачувати більшу частку місячного доходу, не враховуючи конський цінник на пальне і обслуговування, і за початковий внесок на який можна було майже повністю оплатити ту саму КІА. Ще більш безглуздо -- брати кредит тільки тому, що "тут так прийнято" за наявності грошей на повну вартість. Те саме стосується будинку. Зв'язатись з іпотекою задля забезпечення себе власним житлом -- цільком нормально. Обрати в якості об'єкта іпотеки якийсь преміальний сегмент, не маючи на нього грошей -- дурість. Сподіваюсь, стало більш-менш зрозуміло, бо мені щось ця дискусія

дискусія, це коли люди обмінюються аргументами, слухають один одного. коли хтось постійно перекручує факти з метою просто посперечатися, навіть на тему чому дорівнює 2+2, та використовує іншу демагогію - це не дискусія. тому саме так й треба це сприймати



а коли ще людина постійно розповідає Я Я Я, один такий розумний, а всі кругом нічого не тямлять - ви ж розумієте схоже номер на палаті 6. й так можна порозважатися, говорячи про очевидні речі, але не марнуйте час в спробі щось довести дискусія, це коли люди обмінюються аргументами, слухають один одного. коли хтось постійно перекручує факти з метою просто посперечатися, навіть на тему чому дорівнює 2+2, та використовує іншу демагогію - це не дискусія. тому саме так й треба це сприйматиа коли ще людина постійно розповідає Я Я Я, один такий розумний, а всі кругом нічого не тямлять - ви ж розумієте схоже номер на палаті 6.й так можна порозважатися, говорячи про очевидні речі, але не марнуйте час в спробі щось довести Shaman

Повідомлень: 6706 З нами з: 29.09.19 Подякував: 649 раз. Подякували: 1473 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:40 Re: Еміграція, заробітчанство Прочитав дослідження про німців: багатим в них вважається той, хто витрачає по 5.3k євро на місяць і таких всього 3%.

Бідні витрачають менше 1.7k і таких 33% Дюрі-бачі

Повідомлень: 3729 З нами з: 29.07.22 Подякував: 675 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:07 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: цікаво, вони код на флешці носять, чи собі на гітхаб заливають клієнтський код?

якщо комітив опенсорц, або у власний репозиторій, але щоб мені хто показав з проекта клієнта, я би такому перцю не довіряв би що з NDA що без цікаво, вони код на флешці носять, чи собі на гітхаб заливають клієнтський код?якщо комітив опенсорц, або у власний репозиторій, але щоб мені хто показав з проекта клієнта, я би такому перцю не довіряв би що з NDA що без

Эм, ну ты работаешь на своем компе, у тебя все проекты есть, вообще не проблема расшарить экран во время собеса и показать код. Да хоть на почту скинуть пару файлов с тем кодом что лично ты писал.



Все равно если проект большой на тысячи файлов, то те 2-3 файла нифига тебе не дадут в плане хакнуть проект, или еще что-то такое, тоесть клиент никак не пострадает от этого, зато тот кто проводит собес сразу может оценить как кандидат пишет код. Эм, ну ты работаешь на своем компе, у тебя все проекты есть, вообще не проблема расшарить экран во время собеса и показать код. Да хоть на почту скинуть пару файлов с тем кодом что лично ты писал.Все равно если проект большой на тысячи файлов, то те 2-3 файла нифига тебе не дадут в плане хакнуть проект, или еще что-то такое, тоесть клиент никак не пострадает от этого, зато тот кто проводит собес сразу может оценить как кандидат пишет код. slonomag Повідомлень: 541 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:09 Shaman написав: я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо. чомусь не у всіх американців так виходить й зп не такі високі, й кредити віддають дуже довго. я не кажу, що західна освіта погана, але судячи з дописів, це лише у емігрантів з України після отримання диплому зп стартує з 100+ куо. чомусь не у всіх американців так виходитьй зп не такі високі, й кредити віддають дуже довго.

Тут дело не только и не столько в образовании, сколько в мотивации и менталитете.

С мотивацией все относительно понятно - иммигранты более настроены пробиваться, чем аборигены.

Понять разницу менталитетов сложнее. Насколько мне известно, американцы сначала интересуются бенефитами, а потом уже зарплатой. Когда дело касается первой работы, большую роль играет ещё и авторитет компании. Люди сознательно соглашаются на меньшую зарплату ради красивого резюме. Это окупится потом, а пока можно перебиться на кредитах. Тут дело не только и не столько в образовании, сколько в мотивации и менталитете.С мотивацией все относительно понятно - иммигранты более настроены пробиваться, чем аборигены.Понять разницу менталитетов сложнее. Насколько мне известно, американцы сначала интересуются бенефитами, а потом уже зарплатой. Когда дело касается первой работы, большую роль играет ещё и авторитет компании. Люди сознательно соглашаются на меньшую зарплату ради красивого резюме. Это окупится потом, а пока можно перебиться на кредитах. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7529 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6384 раз. Подякували: 21266 раз. Профіль 129 80 35 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:09 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: flyman написав: цікаво, вони код на флешці носять, чи собі на гітхаб заливають клієнтський код?

якщо комітив опенсорц, або у власний репозиторій, але щоб мені хто показав з проекта клієнта, я би такому перцю не довіряв би що з NDA що без цікаво, вони код на флешці носять, чи собі на гітхаб заливають клієнтський код?якщо комітив опенсорц, або у власний репозиторій, але щоб мені хто показав з проекта клієнта, я би такому перцю не довіряв би що з NDA що без

Эм, ну ты работаешь на своем компе, у тебя все проекты есть, вообще не проблема расшарить экран во время собеса и показать код. Да хоть на почту скинуть пару файлов с тем кодом что лично ты писал.



Все равно если проект большой на тысячи файлов, то те 2-3 файла нифига тебе не дадут в плане хакнуть проект, или еще что-то такое, тоесть клиент никак не пострадает от этого, зато тот кто проводит собес сразу может оценить как кандидат пишет код. Эм, ну ты работаешь на своем компе, у тебя все проекты есть, вообще не проблема расшарить экран во время собеса и показать код. Да хоть на почту скинуть пару файлов с тем кодом что лично ты писал.Все равно если проект большой на тысячи файлов, то те 2-3 файла нифига тебе не дадут в плане хакнуть проект, или еще что-то такое, тоесть клиент никак не пострадает от этого, зато тот кто проводит собес сразу может оценить как кандидат пишет код. Це якщо на проекті не параноїки де все виключно через VDI навіть без буфера обміну Це якщо на проекті не параноїки де все виключно через VDI навіть без буфера обміну Faceless

Модератор Повідомлень: 35257 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1451 раз. Подякували: 8025 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2312231323142315 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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