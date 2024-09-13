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#<1 ... 2313231423152316 Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:20 Faceless написав: slonomag написав: flyman написав: цікаво, вони код на флешці носять, чи собі на гітхаб заливають клієнтський код?

якщо комітив опенсорц, або у власний репозиторій, але щоб мені хто показав з проекта клієнта, я би такому перцю не довіряв би що з NDA що без цікаво, вони код на флешці носять, чи собі на гітхаб заливають клієнтський код?якщо комітив опенсорц, або у власний репозиторій, але щоб мені хто показав з проекта клієнта, я би такому перцю не довіряв би що з NDA що без

Эм, ну ты работаешь на своем компе, у тебя все проекты есть, вообще не проблема расшарить экран во время собеса и показать код. Да хоть на почту скинуть пару файлов с тем кодом что лично ты писал.



Все равно если проект большой на тысячи файлов, то те 2-3 файла нифига тебе не дадут в плане хакнуть проект, или еще что-то такое, тоесть клиент никак не пострадает от этого, зато тот кто проводит собес сразу может оценить как кандидат пишет код. Эм, ну ты работаешь на своем компе, у тебя все проекты есть, вообще не проблема расшарить экран во время собеса и показать код. Да хоть на почту скинуть пару файлов с тем кодом что лично ты писал.Все равно если проект большой на тысячи файлов, то те 2-3 файла нифига тебе не дадут в плане хакнуть проект, или еще что-то такое, тоесть клиент никак не пострадает от этого, зато тот кто проводит собес сразу может оценить как кандидат пишет код. Це якщо на проекті не параноїки де все виключно через VDI навіть без буфера обміну Це якщо на проекті не параноїки де все виключно через VDI навіть без буфера обміну

Ну и сколько таких проектов в Украине? У нас была обычная галера со средними зп 1.5-4к, тоесть и кандидаты были 90% с других таких же галер. А на галерах ни разу не видел чтобы кто-то парился безопасностью, хочешь работать из дома - пожалуйста, скачивай себе на личный комп весь проект и сиди работай дома. У меня самого до сих пор лежат проекты 10 летней давности которые я сам делал, и некоторые из них кстати достаточно раскрученные и сейчас ими пользуются сотни тысяч людей. Те же плагины для ворпресса или всякие сео тулсы.



У меня даже доступы к базам с прод серверов до сих пор остались, недавно перебирал все в dbeaver`e так чуваки за 5 лет ни разу пароли не меняли )



Да и ssh ключи до сих пор рабочие, можно пойти полазить по чужим сайтам )



Так что такое, отношение к безопасности в Украине около 0 по моему опыту. Ну и сколько таких проектов в Украине? У нас была обычная галера со средними зп 1.5-4к, тоесть и кандидаты были 90% с других таких же галер. А на галерах ни разу не видел чтобы кто-то парился безопасностью, хочешь работать из дома - пожалуйста, скачивай себе на личный комп весь проект и сиди работай дома. У меня самого до сих пор лежат проекты 10 летней давности которые я сам делал, и некоторые из них кстати достаточно раскрученные и сейчас ими пользуются сотни тысяч людей. Те же плагины для ворпресса или всякие сео тулсы.У меня даже доступы к базам с прод серверов до сих пор остались, недавно перебирал все в dbeaver`e так чуваки за 5 лет ни разу пароли не меняли )Да и ssh ключи до сих пор рабочие, можно пойти полазить по чужим сайтам )Так что такое, отношение к безопасности в Украине около 0 по моему опыту. slonomag Повідомлень: 542 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:03 Re: Еміграція, заробітчанство У Польщі зменшилася кількість працевлаштованих українських біженців у порівнянні з минулим роком.



Відповідні дані Головного статистичного управління Польщі наводить Interia, передає "Європейська правда".



Згідно з інформацією, станом на березень 2024 року більшість працюючих у країні іноземців мали українське громадянство. Загалом станом на березень у Польщі працювали 690,1 тис. українців. Згідно з даними Євростату, у березні 2024 року Польща надала тимчасовий захист 950 965 українцям.



Натомість, за даними Головного статистичного управління, у березні 2023 року в Польщі було 720 тисяч працевлаштованих українців. Це означає зменшення українських працівників приблизно на 30 тисяч. людей. Джерело: https://biz.censor.net/n3509536 Відповідні дані Головного статистичного управління Польщі наводить Interia, передає "Європейська правда".Згідно з інформацією, станом на березень 2024 року більшість працюючих у країні іноземців мали українське громадянство. Загалом станом на березень у Польщі працювали 690,1 тис. українців. Згідно з даними Євростату, у березні 2024 року Польща надала тимчасовий захист 950 965 українцям.Натомість, за даними Головного статистичного управління, у березні 2023 року в Польщі було 720 тисяч працевлаштованих українців.Джерело: BIGor

Повідомлень: 9327 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1365 раз. Подякували: 1764 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2313231423152316 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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