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flyman написав:цікаво, вони код на флешці носять, чи собі на гітхаб заливають клієнтський код? якщо комітив опенсорц, або у власний репозиторій, але щоб мені хто показав з проекта клієнта, я би такому перцю не довіряв би що з NDA що без
Эм, ну ты работаешь на своем компе, у тебя все проекты есть, вообще не проблема расшарить экран во время собеса и показать код. Да хоть на почту скинуть пару файлов с тем кодом что лично ты писал.
Все равно если проект большой на тысячи файлов, то те 2-3 файла нифига тебе не дадут в плане хакнуть проект, или еще что-то такое, тоесть клиент никак не пострадает от этого, зато тот кто проводит собес сразу может оценить как кандидат пишет код.
Це якщо на проекті не параноїки де все виключно через VDI навіть без буфера обміну
Ну и сколько таких проектов в Украине? У нас была обычная галера со средними зп 1.5-4к, тоесть и кандидаты были 90% с других таких же галер. А на галерах ни разу не видел чтобы кто-то парился безопасностью, хочешь работать из дома - пожалуйста, скачивай себе на личный комп весь проект и сиди работай дома. У меня самого до сих пор лежат проекты 10 летней давности которые я сам делал, и некоторые из них кстати достаточно раскрученные и сейчас ими пользуются сотни тысяч людей. Те же плагины для ворпресса или всякие сео тулсы.
У меня даже доступы к базам с прод серверов до сих пор остались, недавно перебирал все в dbeaver`e так чуваки за 5 лет ни разу пароли не меняли )
Да и ssh ключи до сих пор рабочие, можно пойти полазить по чужим сайтам )
Так что такое, отношение к безопасности в Украине около 0 по моему опыту.
У Польщі зменшилася кількість працевлаштованих українських біженців у порівнянні з минулим роком.
Відповідні дані Головного статистичного управління Польщі наводить Interia, передає "Європейська правда".
Згідно з інформацією, станом на березень 2024 року більшість працюючих у країні іноземців мали українське громадянство. Загалом станом на березень у Польщі працювали 690,1 тис. українців. Згідно з даними Євростату, у березні 2024 року Польща надала тимчасовий захист 950 965 українцям.
Натомість, за даними Головного статистичного управління, у березні 2023 року в Польщі було 720 тисяч працевлаштованих українців. Це означає зменшення українських працівників приблизно на 30 тисяч. людей. Джерело: https://biz.censor.net/n3509536