Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:цікаво, вони код на флешці носять, чи собі на гітхаб заливають клієнтський код? якщо комітив опенсорц, або у власний репозиторій, але щоб мені хто показав з проекта клієнта, я би такому перцю не довіряв би що з NDA що без
Эм, ну ты работаешь на своем компе, у тебя все проекты есть, вообще не проблема расшарить экран во время собеса и показать код. Да хоть на почту скинуть пару файлов с тем кодом что лично ты писал.
Все равно если проект большой на тысячи файлов, то те 2-3 файла нифига тебе не дадут в плане хакнуть проект, или еще что-то такое, тоесть клиент никак не пострадает от этого, зато тот кто проводит собес сразу может оценить как кандидат пишет код.
Це якщо на проекті не параноїки де все виключно через VDI навіть без буфера обміну
Ну и сколько таких проектов в Украине? У нас была обычная галера со средними зп 1.5-4к, тоесть и кандидаты были 90% с других таких же галер. А на галерах ни разу не видел чтобы кто-то парился безопасностью, хочешь работать из дома - пожалуйста, скачивай себе на личный комп весь проект и сиди работай дома. У меня самого до сих пор лежат проекты 10 летней давности которые я сам делал, и некоторые из них кстати достаточно раскрученные и сейчас ими пользуются сотни тысяч людей. Те же плагины для ворпресса или всякие сео тулсы.
У меня даже доступы к базам с прод серверов до сих пор остались, недавно перебирал все в dbeaver`e так чуваки за 5 лет ни разу пароли не меняли )
Да и ssh ключи до сих пор рабочие, можно пойти полазить по чужим сайтам )
Так что такое, отношение к безопасности в Украине около 0 по моему опыту.
У Польщі зменшилася кількість працевлаштованих українських біженців у порівнянні з минулим роком.
Відповідні дані Головного статистичного управління Польщі наводить Interia, передає "Європейська правда".
Згідно з інформацією, станом на березень 2024 року більшість працюючих у країні іноземців мали українське громадянство. Загалом станом на березень у Польщі працювали 690,1 тис. українців. Згідно з даними Євростату, у березні 2024 року Польща надала тимчасовий захист 950 965 українцям.
Натомість, за даними Головного статистичного управління, у березні 2023 року в Польщі було 720 тисяч працевлаштованих українців. Це означає зменшення українських працівників приблизно на 30 тисяч. людей. Джерело: https://biz.censor.net/n3509536
Чергова казочка від казкаря-практика - зараз про Францію
Панове вище активно обговорюють скільки грошей можна заробити на тій чи іншій роботі. Дуже правильно. Я розкажу казочку, куди ці гроші можна витратити. Правда ж актуально: гроші ж зароблять для того, щоби забезпечити життя?
На що витрачати, якщо емігрувати у Францію. Експеримент "чистий" - цього разу я вибрав не Париж, який вже всім набрид. І НЕ великі міста - наприклад, в травні я вивчав ситуацію в великих містах на півдні - Бордо та Тулузі. Зараз невеличкі міста Гасконії - батьківщини Д"Артаньяна. https://maps.app.goo.gl/WEgudd7tqLajDGvT6
Екскурсію нам зробив місцевий мешканець - дядькові мабуть 75+, який катав нас на своєму білому Сітроен С3 - чистенький такий, що мені стало соромно за своє авто. 1. Оренда житла - в цьому регіоні від 440 євро на місяць. При чому в цих містах це досить активний від бізнесу і весь час є попит. Я орендую квартиру 2+1 - нова, після ремонту - 650 євро на місяць. Це з комунальними витратами та з інтернетом. Якщо Ви ІТ-ник, то гроші для вас сміхотворні. Наприклад племінник - класичний MD in Computer Science у Варшаві - 1500 доларів на місяць квартира площею здається в 50 кв.м. Тільки на оренді квартири мона економити 1500/1,07-650=751 євро.
2. Дядько 75-ти років впевнено віз нас на "ринок по п"ятницях". По дорозі було аж 2 радари, прихованих в кущах навпроти: тут можуть бути незаплановані витрати. Це на відстані в 15 км. Дозволена швидкість по досить вузких асфальтових хвилястих дорогах 80 км на год. Я так розумію, вловлюють зовсім "відмерзлих" водіїв, бо тут і 60 важко їхати: хвилясті дороги з перепадами висот.
3. Ринок розташований на площі середньовічного містечка. От що тут вражає: всі будинки зведені орієнтовно в/після 1670 році - всі цілі, всі після підтримуючої реконструкції. Щось я не пам"ятаю в Україні таких містечок з вцілілими з 1670 року будинками.
4. Про ціни на ринку. Це те, куди ви будете витрачати гроші. - всі овочі та фрукти орієнтир цін 2,5 - 3,5 євро за кіло. Диня - не велика - 1 євро. Кавун - 1 євро кіло. Кавун затягнув на 8 євро. Найдорожче - це якась квасоля чи горох в стручках - наш супроводжуючий купив - 5 євро. Персики 3,5 євро.
- на другому місці за цінами - я здивувався НИЗЬКИМ цінам - карколомний вибір твердих сирів - старт цін 13,5 євро. В супермаркетах я не бачив сирів дешевше за 34 євро. Був приємно здивований.
- сухі вина величезний вибір - гарними вважаються вина з ціною від 5,75 євро. Здивували високі ціни на Арманьяк (французький аналог грузинської чачі чи турецької раки) - я взяв пляшку 0,375 лі за 43 євро - витримка 15 років. Є дешевше. Це при тому що шалений вибір віскі - всім відомих брендів - за ціною орієнтовно від 15 євро.
- на третьому місці за цінами - яловичина та свинина. Свинина орієнтовно 13...14 євро кіло. Яловичина від 15 до 28. За 28 - це найвища ціна - яловичина на стейки - ось саме такий стейк - найдорожчий - і купив наш водій. Хм... Добре живуть у Франції пенсіонери... Треба було бачити як це виглядало: торгують два гасконця - сини власниці м"ясного магазину. Хлопці типові французи - високи стрункі чорнобриві. Вони вдвох кинулися відрізати та продавати моєму водієві один (!) шматочок яловичини на стейки. Масою мабуть не більше 400 грамів. Пенсіонер купив найдорожче м"ясо з всього асортименту (!). Пізніше в іншому місці біля прилавка з м"ясом довжиною в 10...15 метрів стояли дві бабусі, яким 80+ - то вони вибирали виключно яловичину. І не саму дешеву... Так що панове ІТ-ники будуть мати нагоду харчуватися якісно.
- рибний ряд мене засмутив сильно. Таких високих цін я на бачив ніде в світі. Дорадо - 25 євро кіло, креветки - від 18 євро кіло... Пструг був найдешевшим, здається, - 14 євро кіло. Ви ж не здивуєтеся, якщо я скажу, що мій водій там щось купував. От же ж пенсіонери Франції... Я відійшов: я не звик платити по 25 євро за Дорадо або по 18 євро за креветки. Захотілося в Іспанію (до Барселони десь 5 годин на авто).
- поїсти на ринку можна було в пересувних кафе - наприклад, знамените блюдо Паелья - 9,5 євро. Виглядало дуже смачно. Було кафе тайської кухні - цінників не було, асортимент мені не знайомий...
- булочна - пекарня - багети від 1,3 євро. Дуже порадували тістечка до кави - вибір карколомний - ціна 1,7...2,5 євро. Ми взяли 4 види - щойно смакував з кавою - то скажу що таких смачних тістечок в житті не їв.
Ідемо далі, панове ІТ-ники. Всі 100% автівок в цьому регіоні по вулицях міста та по трасах - досить скромні: Сітроєни С3 або Рено там 208/308... Реально помітно, що всі їздять на досить скромних невеличких автівках. Нових авто не помітно, Теслу бачив тільки 1 раз. Парковка була безкоштовною, але якщо ви хочете заїхати прямо в серце міста (прямо на ринок, наприклад), то треба мати спеціальну картку з годинниковою стрілкою, виставити самостійно годину, коли ви поставили авто - парковка тільки на 1 годину. Як я зрозумів - безкоштовно.
Бензин 1.85 євро за 1 літр.
Ваші діти будуть ходити в школу. Школа безкоштовна (якщо сказати французам, що учасники Фінансового форуму України платять за всілякі ліцеї по 5000 євро на рік- не повірять). Харчування в школі - працює кухня для школярів та вчителів - 3,5 євро за обід. Вчителі отримують обід 4 дня на тиждень за ціною для своїх учнів. Інші витрати (гадаю обід вартує більше за 3,5 євро) доплачує мерія. Цікаво, що вхід в музеї принаймні в тому регіоні для дітей до 18 (!) років є безкоштовним. В класі 25 учнів. Всі батьки привозять дітей в школу на 08:30. Сьогодні бачив, що привозив дітей невеликий автобус. В автобусі було не більше 4...6 діточок.
Якщо захочете купити житло - орієнтир цін від 150 000 до 250 000 євро. Наприклад, ось фото з вітрини рієлторської контори: 148 000 приватний будинок - там є параметри - площа 94 кв.м.
Успіхів шановному панству у роботі!
P.S. Статистика для пана Shaman: в тексті вище буква "я" застосована 36 разів. З них в якості займенника "я" ця буква застосована 12 разів. Терміни "мені здається", "хтось сказав", "чув від Микити Лапівського та баби Тані", "наснилося", "привиділося" - не застосувалися.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 вер, 2024 13:19, всього редагувалось 1 раз.
а от по народжуваності - компанію нам складають Японія, Південна Корея, Італія, Іспанія. зато на вершинах списках - напевне вся Африка, далеко не найкращі країни. на 15 місці - Афганістан
Не треба тут загороджуватись війною, народжуваність в Україні була на низах ще до війни. Коефіцієнт 1,2 на жінку. В Польщі теж пагані показники, але вони мають свою міграційну політику, тому по населенню в них незначне падіння.
поки виїжджають за рахунок українців.
а який ваш особистий внесок в це питання?
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 13 вер, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
а от по народжуваності - компанію нам складають Японія, Південна Корея, Італія, Іспанія. зато на вершинах списках - напевне вся Африка, далеко не найкращі країни. на 15 місці - Афганістан
Не треба тут загороджуватись війною, народжуваність в Україні була на низах ще до війни. Коефіцієнт 1,2 на жінку. В Польщі теж пагані показники, але вони мають свою міграційну політику, тому по населенню в них незначне падіння.
BIGor написав:Не треба тут загороджуватись війною, народжуваність в Україні була на низах ще до війни. Коефіцієнт 1,2 на жінку. В Польщі теж пагані показники, але вони мають свою міграційну політику, тому по населенню в них незначне падіння.