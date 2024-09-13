Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:36

тут можуть бути незаплановані витрати.

Це те, куди ви будете витрачати гроші.

Добре живуть у Франції пенсіонери...

рибний ряд мене засмутив сильно.

помітно, що всі їздять на досить скромних невеличких автівках.

Ваші діти будуть ходити в школу.

Панове вище активно обговорюють скільки грошей можна заробити на тій чи іншій роботі.Дуже правильно.Я розкажу казочку, куди ці гроші можна витратити.Правда ж актуально: гроші ж зароблять для того, щоби забезпечити життя?На що витрачати, якщо емігрувати у Францію.Експеримент "чистий" - цього разу я вибрав не Париж, який вже всім набрид.І НЕ великі міста - наприклад, в травні я вивчав ситуацію в великих містах на півдні - Бордо та Тулузі.Зараз невеличкі міста Гасконії - батьківщини Д"Артаньяна.Екскурсію нам зробив місцевий мешканець - дядькові мабуть 75+, який катав нас на своєму білому Сітроен С3 - чистенький такий, що мені стало соромно за своє авто.1. Оренда житла - в цьому регіоні від 440 євро на місяць. При чому в цих містах це досить активний від бізнесу і весь час є попит. Я орендую квартиру 2+1 - нова, після ремонту - 650 євро на місяць. Це з комунальними витратами та з інтернетом.Якщо Ви ІТ-ник, то гроші для вас сміхотворні. Наприклад племінник - класичний MD in Computer Science у Варшаві - 1500 доларів на місяць квартира площею здається в 50 кв.м.Тільки на оренді квартири мона економити 1500/1,07-650=751 євро.2. Дядько 75-ти років впевнено віз нас на "ринок по п"ятницях". По дорозі було аж 2 радари, прихованих в кущах навпроти:Це на відстані в 15 км. Дозволена швидкість по досить вузких асфальтових хвилястих дорогах 80 км на год.Я так розумію, вловлюють зовсім "відмерзлих" водіїв, бо тут і 60 важко їхати: хвилясті дороги з перепадами висот.3. Ринок розташований на площі середньовічного містечка.От що тут вражає: всі будинки зведені орієнтовно в/після 1670 році - всі цілі, всі після підтримуючої реконструкції. Щось я не пам"ятаю в Україні таких містечок з вцілілими з 1670 року будинками.4. Про ціни на ринку.- всі овочі та фрукти орієнтир цін 2,5 - 3,5 євро за кіло. Диня - не велика - 1 євро. Кавун - 1 євро кіло. Кавун затягнув на 8 євро. Найдорожче - це якась квасоля чи горох в стручках - наш супроводжуючий купив - 5 євро. Персики 3,5 євро.- на другому місці за цінами - я здивувався НИЗЬКИМ цінам - карколомний вибір твердих сирів - старт цін 13,5 євро. В супермаркетах я не бачив сирів дешевше за 34 євро. Був приємно здивований.- сухі вина величезний вибір - гарними вважаються вина з ціною від 5,75 євро.Здивували високі ціни на Арманьяк (французький аналог грузинської чачі чи турецької раки) - я взяв пляшку 0,375 лі за 43 євро - витримка 15 років. Є дешевше.Це при тому що шалений вибір віскі - всім відомих брендів - за ціною орієнтовно від 15 євро.- на третьому місці за цінами - яловичина та свинина. Свинина орієнтовно 13...14 євро кіло. Яловичина від 15 до 28. За 28 - це найвища ціна - яловичина на стейки - ось саме такий стейк - найдорожчий - і купив наш водій. Хм...Треба було бачити як це виглядало: торгують два гасконця - сини власниці м"ясного магазину. Хлопці типові французи - високи стрункі чорнобриві. Вони вдвох кинулися відрізати та продавати моєму водієві один (!) шматочок яловичини на стейки. Масою мабуть не більше 400 грамів. Пенсіонер купив найдорожче м"ясо з всього асортименту (!).Пізніше в іншому місці біля прилавка з м"ясом довжиною в 10...15 метрів стояли дві бабусі, яким 80+ - то вони вибирали виключно яловичину. І не саму дешеву...Так що панове ІТ-ники будуть мати нагоду харчуватися якісно.Таких високих цін я на бачив ніде в світі.Дорадо - 25 євро кіло, креветки - від 18 євро кіло... Пструг був найдешевшим, здається, - 14 євро кіло.Ви ж не здивуєтеся, якщо я скажу, що мій водій там щось купував. От же ж пенсіонери Франції...Я відійшов: я не звик платити по 25 євро за Дорадо або по 18 євро за креветки. Захотілося в Іспанію (до Барселони десь 5 годин на авто).- поїсти на ринку можна було в пересувних кафе - наприклад, знамените блюдо Паелья - 9,5 євро. Виглядало дуже смачно. Було кафе тайської кухні - цінників не було, асортимент мені не знайомий...- булочна - пекарня - багети від 1,3 євро.Дуже порадували тістечка до кави - вибір карколомний - ціна 1,7...2,5 євро.Ми взяли 4 види - щойно смакував з кавою - то скажу що таких смачних тістечок в житті не їв.Ідемо далі, панове ІТ-ники.Всі 100% автівок в цьому регіоні по вулицях міста та по трасах - досить скромні: Сітроєни С3 або Рено там 208/308... РеальноНових авто не помітно, Теслу бачив тільки 1 раз.Парковка була безкоштовною, але якщо ви хочете заїхати прямо в серце міста (прямо на ринок, наприклад), то треба мати спеціальну картку з годинниковою стрілкою, виставити самостійно годину, коли ви поставили авто - парковка тільки на 1 годину. Як я зрозумів - безкоштовно.Бензин 1.85 євро за 1 літр.Школа безкоштовна (якщо сказати французам, що учасники Фінансового форуму України платять за всілякі ліцеї по 5000 євро на рік- не повірять). Харчування в школі - працює кухня для школярів та вчителів - 3,5 євро за обід. Вчителі отримують обід 4 дня на тиждень за ціною для своїх учнів. Інші витрати (гадаю обід вартує більше за 3,5 євро) доплачує мерія.Цікаво, що вхід в музеї принаймні в тому регіоні для дітей до 18 (!) років є безкоштовним.В класі 25 учнів. Всі батьки привозять дітей в школу на 08:30.Сьогодні бачив, що привозив дітей невеликий автобус. В автобусі було не більше 4...6 діточок.Якщо захочете купити житло - орієнтир цін від 150 000 до 250 000 євро.Наприклад, ось фото з вітрини рієлторської контори:148 000 приватний будинок - там є параметри - площа 94 кв.м.Статистика для пана: в тексті вище буква "" застосована 36 разів. З них в якості займенника "я" ця буква застосована 12 разів.Терміни "мені здається", "хтось сказав", "чув від Микити Лапівського та баби Тані", "наснилося", "привиділося" - не застосувалися.