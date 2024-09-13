RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2314231523162317
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:44

  BeneFuckTor написав:Завтра в кракові під консульством з 15 до 18 мітинг за те щоб видати уже готові та оплачені паспорти в ДП Документ(уже 7міс тому), а також скасувати  вимогу надання  ВОД для  оформлення паспортів в принципі.
Чекаю форумчан))

дехто й радий - але не пускають через кордон :D

а ті, що за кордоном - гадаю не будуть світитися. а то раптом запишуть в польський батальйон українських добровольців :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6718
З нами з: 29.09.19
Подякував: 649 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
2
5
  #<1 ... 2314231523162317
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.