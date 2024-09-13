Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2314231523162317 Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:44 BeneFuckTor написав: Завтра в кракові під консульством з 15 до 18 мітинг за те щоб видати уже готові та оплачені паспорти в ДП Документ(уже 7міс тому), а також скасувати вимогу надання ВОД для оформлення паспортів в принципі.

Чекаю форумчан)) Завтра в кракові під консульством з 15 до 18 мітинг за те щоб видати уже готові та оплачені паспорти в ДП Документ(уже 7міс тому), а також скасувати вимогу надання ВОД для оформлення паспортів в принципі.Чекаю форумчан))

дехто й радий - але не пускають через кордон



а ті, що за кордоном - гадаю не будуть світитися. а то раптом запишуть в польський батальйон українських добровольців дехто й радий - але не пускають через кордона ті, що за кордоном - гадаю не будуть світитися. а то раптом запишуть в польський батальйон українських добровольців Shaman

Повідомлень: 6720 З нами з: 29.09.19 Подякував: 649 раз. Подякували: 1474 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:04 slonomag написав: А на галерах ни разу не видел чтобы кто-то парился безопасностью, хочешь работать из дома - пожалуйста, скачивай себе на личный комп весь проект и сиди работай дома. А на галерах ни разу не видел чтобы кто-то парился безопасностью, хочешь работать из дома - пожалуйста, скачивай себе на личный комп весь проект и сиди работай дома.



Це рівно до моменту поки частини коду робот не виявить на гітхабі і контора втратить багатомільйонного клієнта. Це рівно до моменту поки частини коду робот не виявить на гітхабі і контора втратить багатомільйонного клієнта. finuser521

Повідомлень: 90 З нами з: 29.06.22 Подякував: 22 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:21 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а то раптом запишуть в польський батальйон а то раптом запишуть в польський батальйон





Ви пропустили, розсилка вже була)) та і поляки у відкриту говорять що україньска сторона забила на це. А навіщо, коли в Україні вийшов, і без вудочки лови, ні закону немає нічого, та людям ще і подобається. Ви пропустили, розсилка вже була)) та і поляки у відкриту говорять що україньска сторона забила на це. А навіщо, коли в Україні вийшов, і без вудочки лови, ні закону немає нічого, та людям ще і подобається. BeneFuckTor Повідомлень: 168 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:27 BeneFuckTor написав: Shaman написав: а то раптом запишуть в польський батальйон а то раптом запишуть в польський батальйон

Ви пропустили, розсилка вже була)) та і поляки у відкриту говорять що україньска сторона забила на це. А навіщо, коли в Україні вийшов, і без вудочки лови, ні закону немає нічого, та людям ще і подобається. Ви пропустили, розсилка вже була)) та і поляки у відкриту говорять що україньска сторона забила на це. А навіщо, коли в Україні вийшов, і без вудочки лови, ні закону немає нічого, та людям ще і подобається.

що робити, треба державу захищати



а ви вже на облік в польських ТЦК стали? що робити, треба державу захищатиа ви вже на облік в польських ТЦК стали? Shaman

Повідомлень: 6720 З нами з: 29.09.19 Подякував: 649 раз. Подякували: 1474 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2314231523162317 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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