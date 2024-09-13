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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:44
BeneFuckTor написав:
Завтра в кракові під консульством з 15 до 18 мітинг за те щоб видати уже готові та оплачені паспорти в ДП Документ(уже 7міс тому), а також скасувати вимогу надання ВОД для оформлення паспортів в принципі.
Чекаю форумчан))
дехто й радий - але не пускають через кордон
а ті, що за кордоном - гадаю не будуть світитися. а то раптом запишуть в польський батальйон українських добровольців
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Shaman
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:04
slonomag написав:
А на галерах ни разу не видел чтобы кто-то парился безопасностью, хочешь работать из дома - пожалуйста, скачивай себе на личный комп весь проект и сиди работай дома.
Це рівно до моменту поки частини коду робот не виявить на гітхабі і контора втратить багатомільйонного клієнта.
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finuser521
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:21
Shaman написав:
а то раптом запишуть в польський батальйон
Ви пропустили, розсилка вже була)) та і поляки у відкриту говорять що україньска сторона забила на це. А навіщо, коли в Україні вийшов, і без вудочки лови, ні закону немає нічого, та людям ще і подобається.
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BeneFuckTor
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:27
BeneFuckTor написав: Shaman написав:
а то раптом запишуть в польський батальйон
Ви пропустили, розсилка вже була)) та і поляки у відкриту говорять що україньска сторона забила на це. А навіщо, коли в Україні вийшов, і без вудочки лови, ні закону немає нічого, та людям ще і подобається.
що робити, треба державу захищати
а ви вже на облік в польських ТЦК стали?
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Shaman
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