дехто й радий - але не пускають через кордон
а ті, що за кордоном - гадаю не будуть світитися. а то раптом запишуть в польський батальйон українських добровольців
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:44
дехто й радий - але не пускають через кордон
а ті, що за кордоном - гадаю не будуть світитися. а то раптом запишуть в польський батальйон українських добровольців
Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:04
Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:27
що робити, треба державу захищати
а ви вже на облік в польських ТЦК стали?
Додано: Суб 14 вер, 2024 11:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 14 вер, 2024 11:29
якщо так робити і це стане відомо клієнту, то роботу втратить не тільки той хто таке зробив, і його команда, а контракт буде розірвано із компанію, і ще тонни штрафів, але це таке, можна розпиратися про те це норма "розшарити код під NDA", тому таких кадрів в TEAR 1 якшо і візьмуть, то через 5 прокладок, в якій остання прокладка і понесе всі ризики від дій хитромудрого Васі.
А якщо ти стрибаєш з "ратиці та копита" в "копита та ратиці" 2 за кілька сотень $ до інвойса, то можливо і не проблема шарити свій овнокод в "ратицях та копитах"
Додано: Суб 14 вер, 2024 11:53
На 5.30 сначала взоржал, но только с начала...😏
На 6.50 обратите внимание на задний план. 💪
Додано: Суб 14 вер, 2024 12:34
Задній план цікавий.
Власники - колишні власники хлібозаводів у Херсоні.
В Херсоні славилися саме круасанами: в Херсоні в їх кіоски зі всього Херсону приїздили покупці.
Секрет простий: нова французька лінія плюс абсолютне дотримання технології та складників: реально ідеальне дотримання рецептури. Потім з Херсона вивезли все обладнання та відновили сталий бізнес у Львові.
Цікаво, що на фоні дефіциту кадрів стартонули із зарплатні всім без виключення працівникам в 700$.
Додано: Суб 14 вер, 2024 13:06
Випадково в мережі натрапив на таку табличку.
Зауважу відразу:
- невідомо звідки автор взяв дані;
- мешканець США (особливо в штаті Каліфорнія) реально посміхнувся б - і відразу спитав би "Це в якому штаті?"
І це було б дуже правильно: рівень зарплат, податків та ціни на житло, його оренду, харчі суттєво відрізняються в різних штатах.
Але - якщо взяти цю табличку із словами "приймемо за середню" по країні то для оцінки ситуації підійде.
Я звернув увагу тому, що вище писали про якісь там 1% людей.
Як бачите: то було невірно...
P.S. Авторcтво таблички: "amerikanka_anka".
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