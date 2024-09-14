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BeneFuckTor написав:Завтра в кракові під консульством з 15 до 18 мітинг за те щоб видати уже готові та оплачені паспорти в ДП Документ(уже 7міс тому), а також скасувати вимогу надання ВОД для оформлення паспортів в принципі. Чекаю форумчан))
дехто й радий - але не пускають через кордон
а ті, що за кордоном - гадаю не будуть світитися. а то раптом запишуть в польський батальйон українських добровольців
Shaman написав:а то раптом запишуть в польський батальйон
Ви пропустили, розсилка вже була)) та і поляки у відкриту говорять що україньска сторона забила на це. А навіщо, коли в Україні вийшов, і без вудочки лови, ні закону немає нічого, та людям ще і подобається.
Shaman написав:а то раптом запишуть в польський батальйон
Ви пропустили, розсилка вже була)) та і поляки у відкриту говорять що україньска сторона забила на це. А навіщо, коли в Україні вийшов, і без вудочки лови, ні закону немає нічого, та людям ще і подобається.
flyman написав:цікаво, вони код на флешці носять, чи собі на гітхаб заливають клієнтський код? якщо комітив опенсорц, або у власний репозиторій, але щоб мені хто показав з проекта клієнта, я би такому перцю не довіряв би що з NDA що без
Эм, ну ты работаешь на своем компе, у тебя все проекты есть, вообще не проблема расшарить экран во время собеса и показать код. Да хоть на почту скинуть пару файлов с тем кодом что лично ты писал.
Все равно если проект большой на тысячи файлов, то те 2-3 файла нифига тебе не дадут в плане хакнуть проект, или еще что-то такое, тоесть клиент никак не пострадает от этого, зато тот кто проводит собес сразу может оценить как кандидат пишет код.
якщо так робити і це стане відомо клієнту, то роботу втратить не тільки той хто таке зробив, і його команда, а контракт буде розірвано із компанію, і ще тонни штрафів, але це таке, можна розпиратися про те це норма "розшарити код під NDA", тому таких кадрів в TEAR 1 якшо і візьмуть, то через 5 прокладок, в якій остання прокладка і понесе всі ризики від дій хитромудрого Васі. А якщо ти стрибаєш з "ратиці та копита" в "копита та ратиці" 2 за кілька сотень $ до інвойса, то можливо і не проблема шарити свій овнокод в "ратицях та копитах"
Задній план цікавий. Власники - колишні власники хлібозаводів у Херсоні. В Херсоні славилися саме круасанами: в Херсоні в їх кіоски зі всього Херсону приїздили покупці. Секрет простий: нова французька лінія плюс абсолютне дотримання технології та складників: реально ідеальне дотримання рецептури. Потім з Херсона вивезли все обладнання та відновили сталий бізнес у Львові. Цікаво, що на фоні дефіциту кадрів стартонули із зарплатні всім без виключення працівникам в 700$.
Випадково в мережі натрапив на таку табличку. Зауважу відразу: - невідомо звідки автор взяв дані; - мешканець США (особливо в штаті Каліфорнія) реально посміхнувся б - і відразу спитав би "Це в якому штаті?" І це було б дуже правильно: рівень зарплат, податків та ціни на житло, його оренду, харчі суттєво відрізняються в різних штатах. Але - якщо взяти цю табличку із словами "приймемо за середню" по країні то для оцінки ситуації підійде. Я звернув увагу тому, що вище писали про якісь там 1% людей. Як бачите: то було невірно...