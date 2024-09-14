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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2315231623172318>
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 20:44

  BeneFuckTor написав:Завтра в кракові під консульством з 15 до 18 мітинг за те щоб видати уже готові та оплачені паспорти в ДП Документ(уже 7міс тому), а також скасувати  вимогу надання  ВОД для  оформлення паспортів в принципі.
Чекаю форумчан))

дехто й радий - але не пускають через кордон :D

а ті, що за кордоном - гадаю не будуть світитися. а то раптом запишуть в польський батальйон українських добровольців :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:04

  slonomag написав: А на галерах ни разу не видел чтобы кто-то парился безопасностью, хочешь работать из дома - пожалуйста, скачивай себе на личный комп весь проект и сиди работай дома.


Це рівно до моменту поки частини коду робот не виявить на гітхабі і контора втратить багатомільйонного клієнта.
finuser521
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а то раптом запишуть в польський батальйон



Ви пропустили, розсилка вже була)) та і поляки у відкриту говорять що україньска сторона забила на це. А навіщо, коли в Україні вийшов, і без вудочки лови, ні закону немає нічого, та людям ще і подобається.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:27

  BeneFuckTor написав:
  Shaman написав:а то раптом запишуть в польський батальйон

Ви пропустили, розсилка вже була)) та і поляки у відкриту говорять що україньска сторона забила на це. А навіщо, коли в Україні вийшов, і без вудочки лови, ні закону немає нічого, та людям ще і подобається.

що робити, треба державу захищати ;)

а ви вже на облік в польських ТЦК стали? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а ви вже на облік


а ви в якій бригаді?
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:29

  slonomag написав:
  flyman написав:цікаво, вони код на флешці носять, чи собі на гітхаб заливають клієнтський код?
якщо комітив опенсорц, або у власний репозиторій, але щоб мені хто показав з проекта клієнта, я би такому перцю не довіряв би що з NDA що без

Эм, ну ты работаешь на своем компе, у тебя все проекты есть, вообще не проблема расшарить экран во время собеса и показать код. Да хоть на почту скинуть пару файлов с тем кодом что лично ты писал.

Все равно если проект большой на тысячи файлов, то те 2-3 файла нифига тебе не дадут в плане хакнуть проект, или еще что-то такое, тоесть клиент никак не пострадает от этого, зато тот кто проводит собес сразу может оценить как кандидат пишет код.

якщо так робити і це стане відомо клієнту, то роботу втратить не тільки той хто таке зробив, і його команда, а контракт буде розірвано із компанію, і ще тонни штрафів, але це таке, можна розпиратися про те це норма "розшарити код під NDA", тому таких кадрів в TEAR 1 якшо і візьмуть, то через 5 прокладок, в якій остання прокладка і понесе всі ризики від дій хитромудрого Васі.
А якщо ти стрибаєш з "ратиці та копита" в "копита та ратиці" 2 за кілька сотень $ до інвойса, то можливо і не проблема шарити свій овнокод в "ратицях та копитах"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 11:53

https://youtu.be/K0oYPVE89wc?si=qFmxoZA7OXYWhc-U
На 5.30 сначала взоржал, но только с начала...😏
На 6.50 обратите внимание на задний план. 💪
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:34

Задній план цікавий.
Власники - колишні власники хлібозаводів у Херсоні.
В Херсоні славилися саме круасанами: в Херсоні в їх кіоски зі всього Херсону приїздили покупці.
Секрет простий: нова французька лінія плюс абсолютне дотримання технології та складників: реально ідеальне дотримання рецептури. Потім з Херсона вивезли все обладнання та відновили сталий бізнес у Львові.
Цікаво, що на фоні дефіциту кадрів стартонули із зарплатні всім без виключення працівникам в 700$.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 13:06

Випадково в мережі натрапив на таку табличку.
Зауважу відразу:
- невідомо звідки автор взяв дані;
- мешканець США (особливо в штаті Каліфорнія) реально посміхнувся б - і відразу спитав би "Це в якому штаті?"
І це було б дуже правильно: рівень зарплат, податків та ціни на житло, його оренду, харчі суттєво відрізняються в різних штатах.
Але - якщо взяти цю табличку із словами "приймемо за середню" по країні то для оцінки ситуації підійде.
Я звернув увагу тому, що вище писали про якісь там 1% людей.
Як бачите: то було невірно...
Зображення

P.S. Авторcтво таблички: "amerikanka_anka".
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 13:11

  Дюрі-бачі написав:Прочитав дослідження про німців: багатим в них вважається той, хто витрачає по 5.3k євро на місяць і таких всього 3%.
Бідні витрачають менше 1.7k і таких 33%

Я б навіть у Польщі тих, хто витрачає по 5к євро на місяць, не назвав би багатими.
Gastarbaiter
 
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