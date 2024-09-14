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akurt написав:Задній план цікавий. Власники - колишні власники хлібозаводів у Херсоні. В Херсоні славилися саме круасанами: в Херсоні в їх кіоски зі всього Херсону приїздили покупці. Секрет простий: нова французька лінія плюс абсолютне дотримання технології та складників: реально ідеальне дотримання рецептури. Потім з Херсона вивезли все обладнання та відновили сталий бізнес у Львові. Цікаво, що на фоні дефіциту кадрів стартонули із зарплатні всім без виключення працівникам в 700$.
Невже дівчатам, що стоять на касах в їх кафешкам у Львові платять по 700$?!
Сибіга нагадав, що в підписаній угоді між президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском передбачено співпрацю обох сторін у підготовці українського військового підрозділу на польській території, який буде складатися з українських громадян-добровольців, що проживають за кордоном.
Він також зазначив, що для втілення цієї ініціативи в життя необхідно виконати низку практичних заходів на рівні оборонних відомств.
«Вони зараз на стадії фіналізації. І оскільки це чутливе питання, то після того, як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину», — сказав Сибіга.
Сікорський підтвердив слова глави МЗС України та уточнив, що країни обговорювали питання формування Українського легіону на території Польщі з числа українців.
«Ми не будемо вдаватися в подробиці, щоб не давати Росії додаткову інформацію та давати їй шанси на саботажі. Але треба сказати, що ми трошки просунули справу вперед. Польща підтримує готовність підготувати український підрозділ на території Польщі», — зауважив глава польського МЗС.
так що у вас є можливість не ховатися від відповіді
Bolt написав:В чому прикол? Якщо ціна до знижки дійсно була 390+злотих, то в чому наіпалово?! ЧИ просто такий цінник зробили, тоді так. 🤔
Це Бєдра. Ціни до знижки звичайні. Навіть і так ніжчі, ніж у більшості інших мереж. Акції. Дружина переглядає газетки і складає список: що в якому магазині брати. Тут, наприклад, взяли упаковку молока (12 шт.) по 1.8, упаковку кави (6 шт.) з -80% на другу. Куряче філе 1 уп. + 1 безкоштовно і т.д. Так оті гроші й економляться на закупах, але без авто ніяк.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 14 вер, 2024 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:В чому прикол? Якщо ціна до знижки дійсно була 390+злотих, то в чому наіпалово?! ЧИ просто такий цінник зробили, тоді так.
Це Бєдра. Ціни до знижки звичайні. Навіть і так ніжчі, ніж у більшості інших мереж. Акції. Дружина переглядає газетки і складає список: що в якому магазині брати. Тут, наприклад, взяли упаковку молока (12 шт.) по 1.8, упаковку кави (6 шт.) з -40% на другу. Куряче філе 1 уп. + 1 безкоштовно і т.д. Так оті гроші й економляться на закупах, але без авто ніяк.
А де зберігати ці стратегічні запаси? Окремий промисловий холодильник і комора?