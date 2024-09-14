RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2315231623172318
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 13:21

  akurt написав:Задній план цікавий.
Власники - колишні власники хлібозаводів у Херсоні.
В Херсоні славилися саме круасанами: в Херсоні в їх кіоски зі всього Херсону приїздили покупці.
Секрет простий: нова французька лінія плюс абсолютне дотримання технології та складників: реально ідеальне дотримання рецептури. Потім з Херсона вивезли все обладнання та відновили сталий бізнес у Львові.
Цікаво, що на фоні дефіциту кадрів стартонули із зарплатні всім без виключення працівникам в 700$.

Невже дівчатам, що стоять на касах в їх кафешкам у Львові платять по 700$?!
Bolt
 
Повідомлень: 3163
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 13:23

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:Прочитав дослідження про німців: багатим в них вважається той, хто витрачає по 5.3k євро на місяць і таких всього 3%.
Бідні витрачають менше 1.7k і таких 33%

Я б навіть у Польщі тих, хто витрачає по 5к євро на місяць, не назвав би багатими.

Про Україну я взагалі мовчу.
Bolt
 
Повідомлень: 3163
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 13:35

  BeneFuckTor написав:
  Shaman написав:а ви вже на облік

а ви в якій бригаді?

чомусь не здивований зустрічним питанням. так зазвичай роблять, коли нема що відповісти. :D

я не в бригаді, але в Україні, перебуваю на обліку ;)

а спеціально для таких
«Справа просунулася вперед». Сибіга та Сікорський зробили заяви щодо Українського легіону у Польщі
Сибіга нагадав, що в підписаній угоді між президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском передбачено співпрацю обох сторін у підготовці українського військового підрозділу на польській території, який буде складатися з українських громадян-добровольців, що проживають за кордоном.

Він також зазначив, що для втілення цієї ініціативи в життя необхідно виконати низку практичних заходів на рівні оборонних відомств.

«Вони зараз на стадії фіналізації. І оскільки це чутливе питання, то після того, як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину», — сказав Сибіга.

Сікорський підтвердив слова глави МЗС України та уточнив, що країни обговорювали питання формування Українського легіону на території Польщі з числа українців.

«Ми не будемо вдаватися в подробиці, щоб не давати Росії додаткову інформацію та давати їй шанси на саботажі. Але треба сказати, що ми трошки просунули справу вперед. Польща підтримує готовність підготувати український підрозділ на території Польщі», — зауважив глава польського МЗС.

так що у вас є можливість не ховатися від відповіді :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6722
З нами з: 29.09.19
Подякував: 649 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 13:36

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:Прочитав дослідження про німців: багатим в них вважається той, хто витрачає по 5.3k євро на місяць і таких всього 3%.
Бідні витрачають менше 1.7k і таких 33%

Я б навіть у Польщі тих, хто витрачає по 5к євро на місяць, не назвав би багатими.

Про Україну я взагалі мовчу.

тобто 5к євро в Україні взагалі не гроші? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6722
З нами з: 29.09.19
Подякував: 649 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 14:22

Зображення
Мистецтво робити закупи 8)
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3359
З нами з: 26.02.18
Подякував: 681 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 14:27

  Gastarbaiter написав:Зображення
Мистецтво робити закупи 8)

В чому прикол? Якщо ціна до знижки дійсно була 390+злотих, то в чому наіпалово?! ЧИ просто такий цінник зробили, тоді так. 🤔
Bolt
 
Повідомлень: 3163
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 14:32

  Bolt написав:В чому прикол? Якщо ціна до знижки дійсно була 390+злотих, то в чому наіпалово?! ЧИ просто такий цінник зробили, тоді так. 🤔

Це Бєдра. Ціни до знижки звичайні. Навіть і так ніжчі, ніж у більшості інших мереж. Акції. Дружина переглядає газетки і складає список: що в якому магазині брати. Тут, наприклад, взяли упаковку молока (12 шт.) по 1.8, упаковку кави (6 шт.) з -80% на другу. Куряче філе 1 уп. + 1 безкоштовно і т.д. Так оті гроші й економляться на закупах, але без авто ніяк.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 14 вер, 2024 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3359
З нами з: 26.02.18
Подякував: 681 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 14:37

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:В чому прикол? Якщо ціна до знижки дійсно була 390+злотих, то в чому наіпалово?! ЧИ просто такий цінник зробили, тоді так.

Це Бєдра. Ціни до знижки звичайні. Навіть і так ніжчі, ніж у більшості інших мереж. Акції. Дружина переглядає газетки і складає список: що в якому магазині брати. Тут, наприклад, взяли упаковку молока (12 шт.) по 1.8, упаковку кави (6 шт.) з -40% на другу. Куряче філе 1 уп. + 1 безкоштовно і т.д. Так оті гроші й економляться на закупах, але без авто ніяк.
А де зберігати ці стратегічні запаси? Окремий промисловий холодильник і комора?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35264
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 8026 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 14:41

  Faceless написав:А де зберігати ці стратегічні запаси? Окремий промисловий холодильник і комора?

Ну, молоко і так за тиждень уходить. Кава, макарони, якісь консерви - лежить собі у шафці у їдальні. Те, що з коротким строком зберігання, звичайно, не нагрібаємо. З морозилкою трохи проблема тільки :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3359
З нами з: 26.02.18
Подякував: 681 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 14:43

Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:А де зберігати ці стратегічні запаси? Окремий промисловий холодильник і комора?

Ну, молоко і так за тиждень уходить. Кава, макарони, якісь консерви - лежить собі у шафці у їдальні. Те, що з коротким строком зберігання, звичайно, не нагрібаємо. З морозилкою трохи проблема тільки :mrgreen:
12 літрів молока за тиждень? Ото хтось молочні каші наминає :)
Мабуть трійко дітей
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35264
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1452 раз.
Подякували: 8026 раз.
 
Профіль
4
8
3
  #<1 ... 2315231623172318
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6801)
14.09.2024 14:52
ПУМБ (5709)
14.09.2024 13:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.