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Bolt написав:В чому прикол? Якщо ціна до знижки дійсно була 390+злотих, то в чому наіпалово?! ЧИ просто такий цінник зробили, тоді так.
Це Бєдра. Ціни до знижки звичайні. Навіть і так ніжчі, ніж у більшості інших мереж. Акції. Дружина переглядає газетки і складає список: що в якому магазині брати. Тут, наприклад, взяли упаковку молока (12 шт.) по 1.8, упаковку кави (6 шт.) з -40% на другу. Куряче філе 1 уп. + 1 безкоштовно і т.д. Так оті гроші й економляться на закупах, але без авто ніяк.
А де зберігати ці стратегічні запаси? Окремий промисловий холодильник і комора?
Коли, я до Ковіду їздив до Польші, то, наприклад в нас молоко молокія Казкове 900 гр було десь 27 грн, у Польщі 1 літр тоді був коло 2,4 зл, що при курсі 1 до 7 давало ціну 17 гме/літр, тобто з врахуванням фасування різниця складала біля 13 грн. Спокійно брав 2 упаковки по 6 пляшок-легко помішалось до холодильника, в принципі можна і до морозилки класти. Тільки на молоці я відбивав тоді 25% вартості зеленої карти. Зараз молоко при курсі 1 до 10,5 коштує так само, як в нас.
akurt написав:Випадково в мережі натрапив на таку табличку. Зауважу відразу: - невідомо звідки автор взяв дані; - мешканець США (особливо в штаті Каліфорнія) реально посміхнувся б - і відразу спитав би "Це в якому штаті?" І це було б дуже правильно: рівень зарплат, податків та ціни на житло, його оренду, харчі суттєво відрізняються в різних штатах. Але - якщо взяти цю табличку із словами "приймемо за середню" по країні то для оцінки ситуації підійде. Я звернув увагу тому, що вище писали про якісь там 1% людей. Як бачите: то було невірно...
P.S. Авторcтво таблички: "amerikanka_anka".
И где тут 500К после вуза? Это 0,001%? Для НЙ средняя часть немного занижена. Кроме того, средний класс имеет свою градацию.
Faceless написав:12 літрів молока за тиждень? Ото хтось молочні каші наминає Мабуть трійко дітей
Спитаю у племінниці в Канаді. Вони реально отримують в Канаді безкоштовно молоко. Не питав, скільки літрів на тиждень; Мої спостереження: - в Туреччині молоко смачніше; - у Франції, де я зараз тимчасово живу, мені здалося якимось більш «водянистим». Але я не можу бути експертом: як правило ніякі молочні продукт не вживаю.