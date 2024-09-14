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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2316231723182319
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:40

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:Я б навіть у Польщі тих, хто витрачає по 5к євро на місяць, не назвав би багатими.

Про Україну я взагалі мовчу.

тобто 5к євро в Україні взагалі не гроші? :lol:

Я скоріше хотів прокоментувати коментар Вуйка Юри. Де він пише, що в Бундесі різниця між витратами бідних і багатих 3 рази.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:46

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:В чому прикол? Якщо ціна до знижки дійсно була 390+злотих, то в чому наіпалово?! ЧИ просто такий цінник зробили, тоді так.

Це Бєдра. Ціни до знижки звичайні. Навіть і так ніжчі, ніж у більшості інших мереж. Акції. Дружина переглядає газетки і складає список: що в якому магазині брати. Тут, наприклад, взяли упаковку молока (12 шт.) по 1.8, упаковку кави (6 шт.) з -40% на другу. Куряче філе 1 уп. + 1 безкоштовно і т.д. Так оті гроші й економляться на закупах, але без авто ніяк.
А де зберігати ці стратегічні запаси? Окремий промисловий холодильник і комора?

Коли, я до Ковіду їздив до Польші, то, наприклад в нас молоко молокія Казкове 900 гр було десь 27 грн, у Польщі 1 літр тоді був коло 2,4 зл, що при курсі 1 до 7 давало ціну 17 гме/літр, тобто з врахуванням фасування різниця складала біля 13 грн. Спокійно брав 2 упаковки по 6 пляшок-легко помішалось до холодильника, в принципі можна і до морозилки класти. Тільки на молоці я відбивав тоді 25% вартості зеленої карти. Зараз молоко при курсі 1 до 10,5 коштує так само, як в нас.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:52

  Bolt написав:Невже дівчатам, що стоять на касах в їх кафешкам у Львові платять по 700$?!

Ну, пане Bolt, в мене завжди інфа «з перших рук».
Зараз сидимо за столом з нашими людьми та пропонують зїздити в Сан Себастьян.
Власники там і живуть.
Буду - спитаю.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:53

  akurt написав:Випадково в мережі натрапив на таку табличку.
Зауважу відразу:
- невідомо звідки автор взяв дані;
- мешканець США (особливо в штаті Каліфорнія) реально посміхнувся б - і відразу спитав би "Це в якому штаті?"
І це було б дуже правильно: рівень зарплат, податків та ціни на житло, його оренду, харчі суттєво відрізняються в різних штатах.
Але - якщо взяти цю табличку із словами "приймемо за середню" по країні то для оцінки ситуації підійде.
Я звернув увагу тому, що вище писали про якісь там 1% людей.
Як бачите: то було невірно...
Зображення

P.S. Авторcтво таблички: "amerikanka_anka".


И где тут 500К после вуза?
Это 0,001%?
Для НЙ средняя часть немного занижена.
Кроме того, средний класс имеет свою градацию.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:58

  Faceless написав:12 літрів молока за тиждень? Ото хтось молочні каші наминає :)
Мабуть трійко дітей

Спитаю у племінниці в Канаді. Вони реально отримують в Канаді безкоштовно молоко.
Не питав, скільки літрів на тиждень;
Мої спостереження:
- в Туреччині молоко смачніше;
- у Франції, де я зараз тимчасово живу, мені здалося якимось більш «водянистим».
Але я не можу бути експертом: як правило ніякі молочні продукт не вживаю.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 16:26

  Bolt написав:
  akurt написав:Цікаво, що на фоні дефіциту кадрів стартонули із зарплатні всім без виключення працівникам в 700$.

Невже дівчатам, що стоять на касах в їх кафешкам у Львові платять по 700$?!

Перелистував газету з райцентру з оголошеннями. Більшість "пропоную роботу" , зарплата навіть касиру в мережевому маркеті від 1000 грн + обід + довозка.
Ой+
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