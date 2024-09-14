Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2316231723182319 Додано: Суб 14 вер, 2024 15:40 Shaman написав: Bolt написав: Gastarbaiter написав: Я б навіть у Польщі тих, хто витрачає по 5к євро на місяць, не назвав би багатими. Я б навіть у Польщі тих, хто витрачає по 5к євро на місяць, не назвав би багатими.

Про Україну я взагалі мовчу. Про Україну я взагалі мовчу.

тобто 5к євро в Україні взагалі не гроші? тобто 5к євро в Україні взагалі не гроші?

Я скоріше хотів прокоментувати коментар Вуйка Юри. Де він пише, що в Бундесі різниця між витратами бідних і багатих 3 рази. Я скоріше хотів прокоментувати коментар Вуйка Юри. Де він пише, що в Бундесі різниця між витратами бідних і багатих 3 рази. Bolt Повідомлень: 3165 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 240 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2024 15:46 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: В чому прикол? Якщо ціна до знижки дійсно була 390+злотих, то в чому наіпалово?! ЧИ просто такий цінник зробили, тоді так. В чому прикол? Якщо ціна до знижки дійсно була 390+злотих, то в чому наіпалово?! ЧИ просто такий цінник зробили, тоді так.

Це Бєдра. Ціни до знижки звичайні. Навіть і так ніжчі, ніж у більшості інших мереж. Акції. Дружина переглядає газетки і складає список: що в якому магазині брати. Тут, наприклад, взяли упаковку молока (12 шт.) по 1.8, упаковку кави (6 шт.) з -40% на другу. Куряче філе 1 уп. + 1 безкоштовно і т.д. Так оті гроші й економляться на закупах, але без авто ніяк. Це Бєдра. Ціни до знижки звичайні. Навіть і так ніжчі, ніж у більшості інших мереж. Акції. Дружина переглядає газетки і складає список: що в якому магазині брати. Тут, наприклад, взяли упаковку молока (12 шт.) по 1.8, упаковку кави (6 шт.) з -40% на другу. Куряче філе 1 уп. + 1 безкоштовно і т.д. Так оті гроші й економляться на закупах, але без авто ніяк. А де зберігати ці стратегічні запаси? Окремий промисловий холодильник і комора? А де зберігати ці стратегічні запаси? Окремий промисловий холодильник і комора?

Коли, я до Ковіду їздив до Польші, то, наприклад в нас молоко молокія Казкове 900 гр було десь 27 грн, у Польщі 1 літр тоді був коло 2,4 зл, що при курсі 1 до 7 давало ціну 17 гме/літр, тобто з врахуванням фасування різниця складала біля 13 грн. Спокійно брав 2 упаковки по 6 пляшок-легко помішалось до холодильника, в принципі можна і до морозилки класти. Тільки на молоці я відбивав тоді 25% вартості зеленої карти. Зараз молоко при курсі 1 до 10,5 коштує так само, як в нас. Коли, я до Ковіду їздив до Польші, то, наприклад в нас молоко молокія Казкове 900 гр було десь 27 грн, у Польщі 1 літр тоді був коло 2,4 зл, що при курсі 1 до 7 давало ціну 17 гме/літр, тобто з врахуванням фасування різниця складала біля 13 грн. Спокійно брав 2 упаковки по 6 пляшок-легко помішалось до холодильника, в принципі можна і до морозилки класти. Тільки на молоці я відбивав тоді 25% вартості зеленої карти. Зараз молоко при курсі 1 до 10,5 коштує так само, як в нас. Bolt Повідомлень: 3165 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 240 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2024 15:52 Bolt написав: Невже дівчатам, що стоять на касах в їх кафешкам у Львові платять по 700$?! Невже дівчатам, що стоять на касах в їх кафешкам у Львові платять по 700$?!

Ну, пане Bolt, в мене завжди інфа «з перших рук».

Зараз сидимо за столом з нашими людьми та пропонують зїздити в Сан Себастьян.

Власники там і живуть.

Буду - спитаю. Ну, пане Bolt, в мене завжди інфа «з перших рук».Зараз сидимо за столом з нашими людьми та пропонують зїздити в Сан Себастьян.Власники там і живуть.Буду - спитаю. akurt

Повідомлень: 10041 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3696 раз. Подякували: 1307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2024 15:53 akurt написав: Випадково в мережі натрапив на таку табличку.

Зауважу відразу:

- невідомо звідки автор взяв дані;

- мешканець США (особливо в штаті Каліфорнія) реально посміхнувся б - і відразу спитав би "Це в якому штаті?"

І це було б дуже правильно: рівень зарплат, податків та ціни на житло, його оренду, харчі суттєво відрізняються в різних штатах.

Але - якщо взяти цю табличку із словами "приймемо за середню" по країні то для оцінки ситуації підійде.

Я звернув увагу тому, що вище писали про якісь там 1% людей.

Як бачите: то було невірно...





P.S. Авторcтво таблички: "amerikanka_anka". Випадково в мережі натрапив на таку табличку.Зауважу відразу:- невідомо звідки автор взяв дані;- мешканець США (особливо в штаті Каліфорнія) реально посміхнувся б - і відразу спитав би "Це в якому штаті?"І це було б дуже правильно: рівень зарплат, податків та ціни на житло, його оренду, харчі суттєво відрізняються в різних штатах.Але - якщо взяти цю табличку із словами "" по країні то для оцінки ситуації підійде.Я звернув увагу тому, що вище писали про якісь там 1% людей.Як бачите: то було невірно...P.S. Авторcтво таблички: "amerikanka_anka".



И где тут 500К после вуза?

Это 0,001%?

Для НЙ средняя часть немного занижена.

Кроме того, средний класс имеет свою градацию. И где тут 500К после вуза?Это 0,001%?Для НЙ средняя часть немного занижена.Кроме того, средний класс имеет свою градацию. rjkz

Повідомлень: 16972 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2024 15:58 Faceless написав: 12 літрів молока за тиждень? Ото хтось молочні каші наминає

Мабуть трійко дітей 12 літрів молока за тиждень? Ото хтось молочні каші наминаєМабуть трійко дітей

Спитаю у племінниці в Канаді. Вони реально отримують в Канаді безкоштовно молоко.

Не питав, скільки літрів на тиждень;

Мої спостереження:

- в Туреччині молоко смачніше;

- у Франції, де я зараз тимчасово живу, мені здалося якимось більш «водянистим».

Але я не можу бути експертом: як правило ніякі молочні продукт не вживаю. Спитаю у племінниці в Канаді. Вони реально отримують в Канаді безкоштовно молоко.Не питав, скільки літрів на тиждень;Мої спостереження:- в Туреччині молоко смачніше;- у Франції, де я зараз тимчасово живу, мені здалося якимось більш «водянистим».Але я не можу бути експертом: як правило ніякі молочні продукт не вживаю. akurt

Повідомлень: 10041 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3696 раз. Подякували: 1307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2024 16:26 Bolt написав: akurt написав: Цікаво, що на фоні дефіциту кадрів стартонули із зарплатні всім без виключення працівникам в 700$. Цікаво, що на фоні дефіциту кадрів стартонули із зарплатні всім без виключення працівникам в 700$.

Невже дівчатам, що стоять на касах в їх кафешкам у Львові платять по 700$?! Невже дівчатам, що стоять на касах в їх кафешкам у Львові платять по 700$?!

Перелистував газету з райцентру з оголошеннями. Більшість "пропоную роботу" , зарплата навіть касиру в мережевому маркеті від 1000 грн + обід + довозка. Перелистував газету з райцентру з оголошеннями. Більшість "пропоную роботу" , зарплата навіть касиру в мережевому маркеті від 1000 грн + обід + довозка. Ой+

Повідомлень: 6897 З нами з: 19.04.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2316231723182319 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор