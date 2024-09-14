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Bolt написав:В чому прикол? Якщо ціна до знижки дійсно була 390+злотих, то в чому наіпалово?! ЧИ просто такий цінник зробили, тоді так.
Це Бєдра. Ціни до знижки звичайні. Навіть і так ніжчі, ніж у більшості інших мереж. Акції. Дружина переглядає газетки і складає список: що в якому магазині брати. Тут, наприклад, взяли упаковку молока (12 шт.) по 1.8, упаковку кави (6 шт.) з -40% на другу. Куряче філе 1 уп. + 1 безкоштовно і т.д. Так оті гроші й економляться на закупах, але без авто ніяк.
А де зберігати ці стратегічні запаси? Окремий промисловий холодильник і комора?
Коли, я до Ковіду їздив до Польші, то, наприклад в нас молоко молокія Казкове 900 гр було десь 27 грн, у Польщі 1 літр тоді був коло 2,4 зл, що при курсі 1 до 7 давало ціну 17 гме/літр, тобто з врахуванням фасування різниця складала біля 13 грн. Спокійно брав 2 упаковки по 6 пляшок-легко помішалось до холодильника, в принципі можна і до морозилки класти. Тільки на молоці я відбивав тоді 25% вартості зеленої карти. Зараз молоко при курсі 1 до 10,5 коштує так само, як в нас.
akurt написав:Випадково в мережі натрапив на таку табличку. Зауважу відразу: - невідомо звідки автор взяв дані; - мешканець США (особливо в штаті Каліфорнія) реально посміхнувся б - і відразу спитав би "Це в якому штаті?" І це було б дуже правильно: рівень зарплат, податків та ціни на житло, його оренду, харчі суттєво відрізняються в різних штатах. Але - якщо взяти цю табличку із словами "приймемо за середню" по країні то для оцінки ситуації підійде. Я звернув увагу тому, що вище писали про якісь там 1% людей. Як бачите: то було невірно...
P.S. Авторcтво таблички: "amerikanka_anka".
И где тут 500К после вуза? Это 0,001%? Для НЙ средняя часть немного занижена. Кроме того, средний класс имеет свою градацию.
Faceless написав:12 літрів молока за тиждень? Ото хтось молочні каші наминає Мабуть трійко дітей
Спитаю у племінниці в Канаді. Вони реально отримують в Канаді безкоштовно молоко. Не питав, скільки літрів на тиждень; Мої спостереження: - в Туреччині молоко смачніше; - у Франції, де я зараз тимчасово живу, мені здалося якимось більш «водянистим». Але я не можу бути експертом: як правило ніякі молочні продукт не вживаю.
Справедливости ради -- я не говорил о нереальности зарплаты 500к после вуза, я говорил о достижимости этой зарплаты (вернее даже доходах) вообще в целом. Вероятно, сведения о менее 1% населения, способных похвастаться такими достижениями, устарели на несколько лет, я не могу вспомнить когда и в каком контексте видел эту цифру. Вероятно, сейчас этот процент действительно немного подрос, но сути это не меняет, всё равно он остаётся статистически несущественной величиной.
Кроме того, я думаю, что большинство людей с таким доходом получают его уже не за "работу работы", а как выгоду от владения капиталом, или торговлю влиянием.
И приведённая таблица совершенно не опровергает высказывание об 1%. Очень может быть, среди верхних 5%, имеющих доход более 340к, большинство до уровня 500 не дотягивают.
rjkz написав: Кроме того, средний класс имеет свою градацию.
Насколько я понимаю, в табличке эта градация отражена, но с не вполне корректными формулировками. Вместо низший, средний и высший следует читать низший средний, средний и высший средний. Тогда цифры становятся похожи на правду.
Faceless написав:12 літрів молока за тиждень? Ото хтось молочні каші наминає Мабуть трійко дітей
Спитаю у племінниці в Канаді. Вони реально отримують в Канаді безкоштовно молоко. Не питав, скільки літрів на тиждень; Мої спостереження: - в Туреччині молоко смачніше; - у Франції, де я зараз тимчасово живу, мені здалося якимось більш «водянистим». Але я не можу бути експертом: як правило ніякі молочні продукт не вживаю.
По сравнению с американским, украинское молоко более водянистое. Американское имело сначала необычный привкус. Сейчас я его не ощушаю, наверное привык. Большинство американских производителей молока пишут, что добавлен витамин Д. Не знаю для нафига.