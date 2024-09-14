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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2317231823192320
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 20:22

  Ой+ написав:
  Bolt написав:
  akurt написав:Цікаво, що на фоні дефіциту кадрів стартонули із зарплатні всім без виключення працівникам в 700$.

Невже дівчатам, що стоять на касах в їх кафешкам у Львові платять по 700$?!

Перелистував газету з райцентру з оголошеннями. Більшість "пропоную роботу" , зарплата навіть касиру в мережевому маркеті від 1000 грн + обід + довозка.


1000 (одна тысяча?) ГРН ?
В день? в Неделю? В месяц?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 20:26

  Сибарит написав:
  rjkz написав:
Кроме того, средний класс имеет свою градацию.

Насколько я понимаю, в табличке эта градация отражена, но с не вполне корректными формулировками.
Вместо низший, средний и высший следует читать низший средний, средний и высший средний. Тогда цифры становятся похожи на правду.


Кто между 94 и 153?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 20:47

  rjkz написав:1000 (одна тысяча?) ГРН ?
В день? в Неделю? В месяц?

Це зараз в день.
Дефіцит кадрів - немає кому працювати.
Здоровому чоловіку на будівництві на руки 1100 в день.
Не дивуйтеся: це зараз 25$. Не за годину.
За день роботи.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 21:06

  akurt написав:
  rjkz написав:1000 (одна тысяча?) ГРН ?
В день? в Неделю? В месяц?

Це зараз в день.
Дефіцит кадрів - немає кому працювати.
Здоровому чоловіку на будівництві на руки 1100 в день.
Не дивуйтеся: це зараз 25$. Не за годину.
За день роботи.

Пардон, не вказав зразу - за день.
В деяких випадках кваліфікована праця на будові/ремонті 1000 грн/год.
В той же час 40% пенсіонерів менше 4000 на місяць, та і в освіті-культурі до 10000 здебільшого.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 22:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:12 літрів молок


Пастеризоване молоко має час придатності хз скільки але пів року точно))

Гарний результат, але часто за собою бачу що чим більше куплю то більше з'їм, особливо щось спачненьке, от суп/каша почекають))
Бедра дійно дешевий магазин(за лідл не скажу) ось сьогодні сільгрос умовно каша 8. В бедрі по акції 2 за 8, без акції 6.5, перевірив по скануванню в аплікації, гадав там такої нема, упав в ступор.
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