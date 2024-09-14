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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 вер, 2024 20:22
Ой+ написав: Bolt написав: akurt написав:
Цікаво, що на фоні дефіциту кадрів стартонули із зарплатні всім без виключення працівникам в 700$.
Невже дівчатам, що стоять на касах в їх кафешкам у Львові платять по 700$?!
Перелистував газету з райцентру з оголошеннями. Більшість "пропоную роботу" , зарплата навіть касиру в мережевому маркеті від 1000 грн + обід + довозка.
1000 (одна тысяча?) ГРН ?
В день? в Неделю? В месяц?
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Додано: Суб 14 вер, 2024 20:26
Сибарит написав: rjkz написав:
Кроме того, средний класс имеет свою градацию.
Насколько я понимаю, в табличке эта градация отражена, но с не вполне корректными формулировками.
Вместо низший, средний и высший следует читать низший средний, средний и высший средний. Тогда цифры становятся похожи на правду.
Кто между 94 и 153?
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Додано: Суб 14 вер, 2024 20:47
rjkz написав:
1000 (одна тысяча?) ГРН ?
В день? в Неделю? В месяц?
Це зараз в день.
Дефіцит кадрів - немає кому працювати.
Здоровому чоловіку на будівництві на руки 1100 в день.
Не дивуйтеся: це зараз 25$. Не за годину.
За день роботи.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 21:06
akurt написав: rjkz написав:
1000 (одна тысяча?) ГРН ?
В день? в Неделю? В месяц?
Це зараз в день.
Дефіцит кадрів - немає кому працювати.
Здоровому чоловіку на будівництві на руки 1100 в день.
Не дивуйтеся: це зараз 25$. Не за годину.
За день роботи.
Пардон, не вказав зразу - за день.
В деяких випадках кваліфікована праця на будові/ремонті 1000 грн/год.
В той же час 40% пенсіонерів менше 4000 на місяць, та і в освіті-культурі до 10000 здебільшого.
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Додано: Суб 14 вер, 2024 22:24
Пастеризоване молоко має час придатності хз скільки але пів року точно))
Faceless написав:
12 літрів молок
Гарний результат, але часто за собою бачу що чим більше куплю то більше з'їм, особливо щось спачненьке, от суп/каша почекають))
Бедра дійно дешевий магазин(за лідл не скажу) ось сьогодні сільгрос умовно каша 8. В бедрі по акції 2 за 8, без акції 6.5, перевірив по скануванню в аплікації, гадав там такої нема, упав в ступор.
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