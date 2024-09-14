Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2317231823192320 Додано: Суб 14 вер, 2024 20:22 Ой+ написав: Bolt написав: akurt написав: Цікаво, що на фоні дефіциту кадрів стартонули із зарплатні всім без виключення працівникам в 700$. Цікаво, що на фоні дефіциту кадрів стартонули із зарплатні всім без виключення працівникам в 700$.

Невже дівчатам, що стоять на касах в їх кафешкам у Львові платять по 700$?! Невже дівчатам, що стоять на касах в їх кафешкам у Львові платять по 700$?!

Перелистував газету з райцентру з оголошеннями. Більшість "пропоную роботу" , зарплата навіть касиру в мережевому маркеті від 1000 грн + обід + довозка. Перелистував газету з райцентру з оголошеннями. Більшість "пропоную роботу" , зарплата навіть касиру в мережевому маркеті від 1000 грн + обід + довозка.



1000 (одна тысяча?) ГРН ?

В день? в Неделю? В месяц? 1000 (одна тысяча?) ГРН ?В день? в Неделю? В месяц? rjkz

Повідомлень: 16975 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2024 20:26 Сибарит написав: rjkz написав:

Кроме того, средний класс имеет свою градацию. Кроме того, средний класс имеет свою градацию.

Насколько я понимаю, в табличке эта градация отражена, но с не вполне корректными формулировками.

Вместо низший, средний и высший следует читать низший средний, средний и высший средний. Тогда цифры становятся похожи на правду. Насколько я понимаю, в табличке эта градация отражена, но с не вполне корректными формулировками.Вместо низший, средний и высший следует читать низший средний, средний и высший средний. Тогда цифры становятся похожи на правду.



Кто между 94 и 153? Кто между 94 и 153? rjkz

Повідомлень: 16975 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2024 20:47 rjkz написав: 1000 (одна тысяча?) ГРН ?

В день? в Неделю? В месяц? 1000 (одна тысяча?) ГРН ?В день? в Неделю? В месяц?

Це зараз в день.

Дефіцит кадрів - немає кому працювати.

Здоровому чоловіку на будівництві на руки 1100 в день.

Не дивуйтеся: це зараз 25$. Не за годину.

За день роботи. Це зараз в день.Дефіцит кадрів - немає кому працювати.Здоровому чоловіку на будівництві на руки 1100 в день.Не дивуйтеся: це зараз 25$. Не за годину.За день роботи. akurt

Повідомлень: 10042 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3698 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2024 21:06 akurt написав: rjkz написав: 1000 (одна тысяча?) ГРН ?

В день? в Неделю? В месяц? 1000 (одна тысяча?) ГРН ?В день? в Неделю? В месяц?

Це зараз в день.

Дефіцит кадрів - немає кому працювати.

Здоровому чоловіку на будівництві на руки 1100 в день.

Не дивуйтеся: це зараз 25$. Не за годину.

За день роботи. Це зараз в день.Дефіцит кадрів - немає кому працювати.Здоровому чоловіку на будівництві на руки 1100 в день.Не дивуйтеся: це зараз 25$. Не за годину.За день роботи.

Пардон, не вказав зразу - за день.

В деяких випадках кваліфікована праця на будові/ремонті 1000 грн/год.

В той же час 40% пенсіонерів менше 4000 на місяць, та і в освіті-культурі до 10000 здебільшого. Пардон, не вказав зразу - за день.В деяких випадках кваліфікована праця на будові/ремонті 1000 грн/год.В той же час 40% пенсіонерів менше 4000 на місяць, та і в освіті-культурі до 10000 здебільшого. Ой+

Повідомлень: 6899 З нами з: 19.04.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2024 22:24 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: 12 літрів молок 12 літрів молок



Пастеризоване молоко має час придатності хз скільки але пів року точно))



Гарний результат, але часто за собою бачу що чим більше куплю то більше з'їм, особливо щось спачненьке, от суп/каша почекають))

Бедра дійно дешевий магазин(за лідл не скажу) ось сьогодні сільгрос умовно каша 8. В бедрі по акції 2 за 8, без акції 6.5, перевірив по скануванню в аплікації, гадав там такої нема, упав в ступор. BeneFuckTor Повідомлень: 170 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2317231823192320 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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