Ой+ написав:
Перелистував газету з райцентру з оголошеннями. Більшість "пропоную роботу" , зарплата навіть касиру в мережевому маркеті від 1000 грн + обід + довозка.
1000 (одна тысяча?) ГРН ?
В день? в Неделю? В месяц?
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Додано: Суб 14 вер, 2024 20:22
1000 (одна тысяча?) ГРН ?
В день? в Неделю? В месяц?
Додано: Суб 14 вер, 2024 20:26
Кто между 94 и 153?
Додано: Суб 14 вер, 2024 20:47
Додано: Суб 14 вер, 2024 21:06
Пардон, не вказав зразу - за день.
В деяких випадках кваліфікована праця на будові/ремонті 1000 грн/год.
В той же час 40% пенсіонерів менше 4000 на місяць, та і в освіті-культурі до 10000 здебільшого.
Додано: Суб 14 вер, 2024 22:24
Re: Еміграція, заробітчанство
Пастеризоване молоко має час придатності хз скільки але пів року точно))
Гарний результат, але часто за собою бачу що чим більше куплю то більше з'їм, особливо щось спачненьке, от суп/каша почекають))
Бедра дійно дешевий магазин(за лідл не скажу) ось сьогодні сільгрос умовно каша 8. В бедрі по акції 2 за 8, без акції 6.5, перевірив по скануванню в аплікації, гадав там такої нема, упав в ступор.
Додано: Нед 15 вер, 2024 00:33
У знакомого хлопчика жена пошла в ларек сигареты продавать и всякие вейпы. 600 в день 4/4 с 11 до 20. Так она сидит и ничего не делает.В чистоте.Не гробит суставы,легкие.А в СМИ пишут, нехватает кадров из-за мобилизации в стройке. Откройте ОЛХ-в Днепре 70 кафельщиков предлагают услуги.Это дефицит специалистов или дефицит идиотов,готовых работать за штуку? Опять же,возьмем плиточника. Есть такой знакомый. По его словам,сейчас плохо, сто баксов в день зарабатывает (понятно что это не прям каждый день,так и работает не каждый! нет работы-сидит дома,пьет горилку) До 2008 на комерции и объемах выбивал 300 баксов в день. Самое страшное в стройке- если идут на оклад.Вообще не понимаю,что там люди делают за зарплату. Сдельщина-да, и именно потому те же поляки платят в час и гоняют, потому что даже низкие расценки приведут к тому что стройбаны расчехлятся и все равно выдадут нормальный объем в день.
Додано: Нед 15 вер, 2024 00:52
Я уже отстал от украинских реалий и курса, сорри.
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