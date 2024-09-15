Додано: Нед 15 вер, 2024 09:18

Банери Харків незламний прикрашають центр міста, в якому понад 1 млн харків'ян і кілька сотень тисяч переселенців тримають удар агресора. Але якщо ви раптом подумали, що харків'яни — залізні люди, то хоча б не кажіть такого Максиму Розенфельду, місцевому екскурсоводу, історику й архітектору.



«Мене дратує фраза про Харків із залізобетону, — каже він NV. — Ні! Це звичайні люди. Нічого героїчного в них немає. Вони мають людське — це набагато важливіше. Ми не залізобетонні. Нам страшно. Нам боляче. Нам гірко. Ми ламаємося, ми плачемо».



Але Харків не лише плаче чи страждає. Харків ще оновлює місто, заповнює книгарні, кав’ярні, броварні, їдальні та дивиться театральні вистави. «Ми, харків'яни, трошки відрізняємося від інших своїм нехлюйством, — включається в розмову Юрій Сапронов, харківський волонтер і досвідчений підприємець. — Тому що на 1 січня [цього року] я знаю цифру: 38 % прильотів по країні — це місто Харків. 38 %! І, звісно, ми тут трошки з точки зору безпеки знахабніли».

Коли його бізнес пішов угору, 17 років платив персональні стипендії найталановитішим майбутнім фізикам, хімікам, математикам.



Загалом таких стипендіатів було близько 300. З них щонайменше 230 поїхали жити й працювати за кордон.



«Вони там дуже успішні, — хизується Сапронов. — Я зустрічав хлопців та дівчат, які отримували ці стипендії, у Ліверпулі, у Ковендіській лабораторії [Кембридж], у Силіконовій долині, у Стенфорді, у Массачусетському технологічному університеті».



Сапронов певен, що ніхто з тих його студентів уже ніколи не повернеться до України. «Я б у їхньому віці, отримавши хорошу роботу, перспективи безпеки, медицину, не повернувся б», — зізнається він. Утім сподівається, що ця українська перспективна діаспора підтримуватиме свою харківську альма-матер матеріально й інституціонально. Для Харкова це важливо.

Із Красовицьким ми зустрілися в книгарні КнигоЛенд, що відкрилася торік у грудні, в один із найгарячіших періодів в житті Харкова. Видавець звертає увагу NV на те, що у книгарні жодної російськомовної книжки. Це свіжий тренд. Ще до середини минулого року асортимент російської книги в харківських книгарнях доходив до 40 %.



«Потім перемкнуло всіх, — розповідає Красовицький. — І вже покупець не шукає тут книжку російську. Якщо шукає, то на книжковому ринку, старі або піратські. Я впевнений, що ми не перейшли остаточно точку неповернення до російської культури, але сьогодні абсолютна більшість харків'ян вимкнули в себе російську культуру як опцію».

«Тепер беремо чистий аркуш паперу та пишемо, — продовжує підприємець і волонтер, — студентів іноземних не буде, бо сусіда ми не відсунемо, навіть якщо завтра станеться наша перемога чи зупинка вогню на якихось умовах. Ринку Барабашово не буде, бо ринок Барабашово насичували Москва та Білгородська область. Росія споживала, напевно, 70‑80 % цього ринку. Прямі іноземні інвестиції? Треба бути ідіотом, щоб прийти і поставити тут виробництво, новий завод тощо. Я знаю кілька десятків виробництв, їх, грубо кажучи, з болтами зняли зі станин та з фундаментів і перенесли за Дніпро, Київ, у Чернівецьку, Вінницьку, Хмельницьку, Івано-Франківську, Львівську області. Чи повернуться вони звідти? Малоймовірно».



Саме тому Красовицький вважає, що в Харкові має стояти велика військова база із щитом ППО, зокрема і протиядерним. Він упевнений, що після закінчення війни в регіон прийдуть великі західні гроші, але тільки для відновлення міс­та. Інвестиції ж у промисловість не прийдуть, якщо не буде залізної системи оборони Харкова.

Ще більше видавець боїться повернення внутрішнього ворога. «Я припускаю, що той Харків, коли ти приїжджаєш на Південний вокзал і тебе зустрічають вигуками „маршруточка в Бєлгород“, цей образ може повернутися, — застерігає він. — І багато хто з харків'ян зможе переступити через події, які у нас відбулися».

зараз знову заволають, що не по темі гілки. бо вважають, що тема гілки - як втекти за будь-яку ціну. а тут купа людей так не думаєтрошки за темоюце з приводу поганої освіти в Україні.а от друга цікава думка - про підтримку діаспори. й тут я зрозумів, що багато хто емігрантів з цієї гілки цього робити не буде, а навпаки. чого б це ?!