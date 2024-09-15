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#<1 ... 2318231923202321 Додано: Нед 15 вер, 2024 12:48 Re: Еміграція, заробітчанство Розмовляв зі знайомим який вже 5 місяців в США. Помаленьки пакує валізи і не знає чи ще колись туди поїде. Каже країна дуже специфічна в плані того, що народ дуже пофігістичний і щодо своєї роботи і щодо відносин до людей: поліція чи служба захисту клієнтів закрили підпільний салон краси де він працював, власника судять, а працівників-нелегалів просто відпустили. Податковій теж наче по барабану, враховуючи що зараз в "аптеці" веде подвійну бухгалтерію і власники це довіряють людині, яку вперше бачать...

Але є купа неписаних червоних ліній, які не дай бог перетнути, зокрема йому морду набили бо зайшов в якийсь футбольний бар випити пива, його запитали за кого вболіває, він сказав, що за "Манчестер Юнайтед", а йому "вийдемо на двір, ми пояснимо що сокер то не футбол" ... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3740 З нами з: 29.07.22 Подякував: 676 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2024 12:51 Дюрі-бачі написав: поліція чи служба захисту клієнтів закрили підпільний салон краси де він працював, власника судять, а працівників-нелегалів просто відпустили.

поліція чи служба захисту клієнтів, власника судять, а працівників-нелегалів просто відпустили.

А хіба десь в іншій країні НЕ так?

Все саме так. А хіба десь в іншій країні НЕ так?Все саме так. akurt

Повідомлень: 10047 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3698 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2024 12:53 akurt В тій же Чехії як тільки нелегал українець потрапляє в руки поліції на роботі то його 99% що депортують із забороною років 5-10 на в'їзд. . Дюрі-бачі

Повідомлень: 3740 З нами з: 29.07.22 Подякував: 676 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2024 13:01 В зазначеному вами випадку нелегалу загрожують АДМІНІСТРАТИВНІ ризики (особливості законодавства США): якщо буде доведено (!) факт, що нелегал працював у країні півроку, йому загрожує депортація без права в'їзду в країну протягом трьох років. Якщо буде встановлено, що нелегал пропрацював рік і більше — депортація та заборона на в'їзд до США протягом наступних десяти років.



Тобто в тому випадку вповноваженим органам легше було відпустити нелегала, ніж щось доводити в суді. akurt

Повідомлень: 10047 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3698 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2024 13:04 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я уже отстал от украинских реалий и курса, сорри. Я уже отстал от украинских реалий и курса, сорри.

Я це 10 раз писав - Ви не чули. Я це 10 раз писав - Ви не чули. Denik Повідомлень: 3265 З нами з: 23.02.09 Подякував: 670 раз. Подякували: 1149 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2024 13:34 Нелегали в США, налегали…



А як працюють «легали»?



З червня місяця живе та працює в Каліфорнії мїй давній знайомий. Приїхав за Програмою U4U.

Роботу знайшов таку, що його одногрупники по університету в Україні ніколи б не повірили.

Зміна діяльності на 180 градусів.



Працює в - навіть не знаю як правильно сказати - і не СТО, і не Страхова компанія.

Коротше так: якщо автівка попала в аварію, то треба визначити: варто її ремонтувати, чи краще «списати» - нехай спробують продати на аукціоні для відправки - можливо - в Україну.

Ніякого самоуправства/самодіяльності: дані про пошкодження вводяться в Програму на MacBook, програма сама визначає: ремонтуємо чи списуємо.

Режим роботи з 9-00 до 18-00.

Справляється.

(Текст далі прошу не читати, бо там застосовано одне страшне слово).



Взяв в КРЕДИТ собі нове авто - саме таке, на яких спеціалізується цей заклад.

(Далі читати можна)



Надіслав фото з місця роботи та фото власного авто, але виставляти не буду: приватна інформація. akurt

Повідомлень: 10047 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3698 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2318231923202321 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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