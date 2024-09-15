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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 вер, 2024 12:48
Розмовляв зі знайомим який вже 5 місяців в США. Помаленьки пакує валізи і не знає чи ще колись туди поїде. Каже країна дуже специфічна в плані того, що народ дуже пофігістичний і щодо своєї роботи і щодо відносин до людей: поліція чи служба захисту клієнтів закрили підпільний салон краси де він працював, власника судять, а працівників-нелегалів просто відпустили. Податковій теж наче по барабану, враховуючи що зараз в "аптеці" веде подвійну бухгалтерію і власники це довіряють людині, яку вперше бачать...
Але є купа неписаних червоних ліній, які не дай бог перетнути, зокрема йому морду набили бо зайшов в якийсь футбольний бар випити пива, його запитали за кого вболіває, він сказав, що за "Манчестер Юнайтед", а йому "вийдемо на двір, ми пояснимо що сокер то не футбол" ...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:51
Дюрі-бачі написав:
поліція чи служба захисту клієнтів закрили підпільний салон краси де він працював
, власника судять, а працівників-нелегалів просто відпустили.
А хіба десь в іншій країні НЕ так?
Все саме так.
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akurt
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Додано: Нед 15 вер, 2024 12:53
akurt В тій же Чехії як тільки нелегал українець потрапляє в руки поліції на роботі то його 99% що депортують із забороною років 5-10 на в'їзд. .
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 15 вер, 2024 13:01
В зазначеному вами випадку нелегалу загрожують АДМІНІСТРАТИВНІ ризики (особливості законодавства США): якщо буде доведено (!) факт, що нелегал працював у країні півроку, йому загрожує депортація без права в'їзду в країну протягом трьох років. Якщо буде встановлено, що нелегал пропрацював рік і більше — депортація та заборона на в'їзд до США протягом наступних десяти років.
Тобто в тому випадку вповноваженим органам легше було відпустити нелегала, ніж щось доводити в суді.
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akurt
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Додано: Нед 15 вер, 2024 13:04
rjkz написав:
Я уже отстал от украинских реалий и курса, сорри.
Я це 10 раз писав - Ви не чули.
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Denik
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Додано: Нед 15 вер, 2024 13:34
Нелегали в США, налегали…
А як працюють «легали»?
З червня місяця живе та працює в Каліфорнії мїй давній знайомий. Приїхав за Програмою U4U.
Роботу знайшов таку, що його одногрупники по університету в Україні ніколи б не повірили.
Зміна діяльності на 180 градусів.
Працює в - навіть не знаю як правильно сказати - і не СТО, і не Страхова компанія.
Коротше так: якщо автівка попала в аварію, то треба визначити: варто її ремонтувати, чи краще «списати» - нехай спробують продати на аукціоні для відправки - можливо - в Україну.
Ніякого самоуправства/самодіяльності: дані про пошкодження вводяться в Програму на MacBook, програма сама визначає: ремонтуємо чи списуємо.
Режим роботи з 9-00 до 18-00.
Справляється.
(Текст далі прошу не читати, бо там застосовано одне страшне слово).
Взяв в КРЕДИТ собі нове авто - саме таке, на яких спеціалізується цей заклад.
(Далі читати можна)
Надіслав фото з місця роботи та фото власного авто, але виставляти не буду: приватна інформація.
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akurt
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