RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2318231923202321
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:48

Re: Еміграція, заробітчанство

Розмовляв зі знайомим який вже 5 місяців в США. Помаленьки пакує валізи і не знає чи ще колись туди поїде. Каже країна дуже специфічна в плані того, що народ дуже пофігістичний і щодо своєї роботи і щодо відносин до людей: поліція чи служба захисту клієнтів закрили підпільний салон краси де він працював, власника судять, а працівників-нелегалів просто відпустили. Податковій теж наче по барабану, враховуючи що зараз в "аптеці" веде подвійну бухгалтерію і власники це довіряють людині, яку вперше бачать...
Але є купа неписаних червоних ліній, які не дай бог перетнути, зокрема йому морду набили бо зайшов в якийсь футбольний бар випити пива, його запитали за кого вболіває, він сказав, що за "Манчестер Юнайтед", а йому "вийдемо на двір, ми пояснимо що сокер то не футбол" ...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3741
З нами з: 29.07.22
Подякував: 676 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:51

  Дюрі-бачі написав:поліція чи служба захисту клієнтів закрили підпільний салон краси де він працював, власника судять, а працівників-нелегалів просто відпустили.

А хіба десь в іншій країні НЕ так?
Все саме так.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10047
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3698 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:53

akurt В тій же Чехії як тільки нелегал українець потрапляє в руки поліції на роботі то його 99% що депортують із забороною років 5-10 на в'їзд. .
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3741
З нами з: 29.07.22
Подякував: 676 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:01

В зазначеному вами випадку нелегалу загрожують АДМІНІСТРАТИВНІ ризики (особливості законодавства США): якщо буде доведено (!) факт, що нелегал працював у країні півроку, йому загрожує депортація без права в'їзду в країну протягом трьох років. Якщо буде встановлено, що нелегал пропрацював рік і більше — депортація та заборона на в'їзд до США протягом наступних десяти років.

Тобто в тому випадку вповноваженим органам легше було відпустити нелегала, ніж щось доводити в суді.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10047
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3698 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Я уже отстал от украинских реалий и курса, сорри.

Я це 10 раз писав - Ви не чули.
Denik
 
Повідомлень: 3265
З нами з: 23.02.09
Подякував: 670 раз.
Подякували: 1149 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:34

Нелегали в США, налегали…

А як працюють «легали»?

З червня місяця живе та працює в Каліфорнії мїй давній знайомий. Приїхав за Програмою U4U.
Роботу знайшов таку, що його одногрупники по університету в Україні ніколи б не повірили.
Зміна діяльності/професії/навичок/досвіду на 180 градусів.

Працює в - навіть не знаю як правильно сказати - і не СТО, і не Страхова компанія.
Коротше так: якщо автівка попала в аварію, то треба визначити: варто її ремонтувати, чи краще «списати» - нехай спробують продати на аукціоні для відправки - можливо - в Україну.
Ніякого самоуправства/самодіяльності: дані про пошкодження вводяться в Програму на MacBook, програма сама визначає: ремонтуємо чи списуємо.
Режим роботи з 9-00 до 18-00.
Справляється.
(Текст далі прошу не читати, бо там застосовано одне страшне слово).

Взяв в КРЕДИТ собі нове авто - саме таке, на яких спеціалізується цей заклад.
(Далі читати можна)
Очам я не повірив: тепер прямо в офісі цього закладу вивішено два великих прапора: ліворуч жовто-блакитний, праворуч - зірково-червоно-смугастий.

Надіслав фото з місця роботи та фото власного нового авто на парковці біля місця роботи, але виставляти не буду: приватна інформація.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10047
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3698 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2318231923202321
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1998)
15.09.2024 15:07
Ринок ОВДП (6803)
15.09.2024 14:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.