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Розмовляв зі знайомим який вже 5 місяців в США. Помаленьки пакує валізи і не знає чи ще колись туди поїде. Каже країна дуже специфічна в плані того, що народ дуже пофігістичний і щодо своєї роботи і щодо відносин до людей: поліція чи служба захисту клієнтів закрили підпільний салон краси де він працював, власника судять, а працівників-нелегалів просто відпустили. Податковій теж наче по барабану, враховуючи що зараз в "аптеці" веде подвійну бухгалтерію і власники це довіряють людині, яку вперше бачать... Але є купа неписаних червоних ліній, які не дай бог перетнути, зокрема йому морду набили бо зайшов в якийсь футбольний бар випити пива, його запитали за кого вболіває, він сказав, що за "Манчестер Юнайтед", а йому "вийдемо на двір, ми пояснимо що сокер то не футбол" ...
В зазначеному вами випадку нелегалу загрожують АДМІНІСТРАТИВНІ ризики (особливості законодавства США): якщо буде доведено (!) факт, що нелегал працював у країні півроку, йому загрожує депортація без права в'їзду в країну протягом трьох років. Якщо буде встановлено, що нелегал пропрацював рік і більше — депортація та заборона на в'їзд до США протягом наступних десяти років.
Тобто в тому випадку вповноваженим органам легше було відпустити нелегала, ніж щось доводити в суді.
З червня місяця живе та працює в Каліфорнії мїй давній знайомий. Приїхав за Програмою U4U. Роботу знайшов таку, що його одногрупники по університету в Україні ніколи б не повірили. Зміна діяльності/професії/навичок/досвіду на 180 градусів.
Працює в - навіть не знаю як правильно сказати - і не СТО, і не Страхова компанія. Коротше так: якщо автівка попала в аварію, то треба визначити: варто її ремонтувати, чи краще «списати» - нехай спробують продати на аукціоні для відправки - можливо - в Україну. Ніякого самоуправства/самодіяльності: дані про пошкодження вводяться в Програму на MacBook, програма сама визначає: ремонтуємо чи списуємо. Режим роботи з 9-00 до 18-00. Справляється. (Текст далі прошу не читати, бо там застосовано одне страшне слово).
Взяв в КРЕДИТ собі нове авто - саме таке, на яких спеціалізується цей заклад. (Далі читати можна) Очам я не повірив: тепер прямо в офісі цього закладу вивішено два великих прапора: ліворуч жовто-блакитний, праворуч - зірково-червоно-смугастий.
Надіслав фото з місця роботи та фото власного нового авто на парковці біля місця роботи, але виставляти не буду: приватна інформація.
хоча в позитивну мотивацію не дуже віриться. більш дійовим буде обмеження пільг для прибулих...
Чергова зелена дурня:
https://www.facebook.com/olehmanchura Одразу два міністри закордонних справ виступили за скасування соціальних виплат біженцям - наш Сибіга та польський Сікорський. Для Сибіги нічого нового: ще Зеленський хотів, аби всі виплати йшли напряму в наш бюджет. Аби потім п'ять-шість ефективних менеджерів потужно та незламно б їх поділили. На п'ять-шість. Тепер мають шляхетнішу ціль: ці виплати мають змусити українських чоловіків піти в ЗСУ. Нема грошей - шуруй домів. Геніально просте рішення. 650 тисяч людей, які заплатили від 5 до 15 тисяч доларів за перетин кордону, багато з яких навіть Тису штурмували, тепер підуть на війну, бо їм скасують... А, власне, що скасують? Ну, в Польщі, де друга після Німеччини кількість українців, скасують велике ніхуя. Бо поляки не погано так і на дурняка юзають трудовий український ресурс. Нашо ше платити? І якщо в Німеччині наші біженці, справді, мають біля 500 євро в місяць, то в Польщі зеро. Лише школярі. Тому в Польщі працюють 90% українців, а в Німеччині лише 20%.. Бо українці, звісно, найбільш працелюбна нація в світі, але якщо біля них стоять польські пани, а не спокуси німецького соціалізму. Пан Сікорський ж орієнтується в темі приблизно так само, як і пан Сибіга. Бо крім Німеччини майже не лишилося країн, які залишили суттєві виплати. Франція, Норвегія, Нідерланди, які наводить Сікорський, мали й без того досить жорсткі умови, які за майже три роки стали ще більш обмежувальними. Як і по решті Європи. З останнього: Естонія припиняє компенсацію за оренду житла всім, хто перебуває в країні понад рік, а Угорщина лишила її тільки для жителів 13 областей, які на думку мадярів справді страждають від війни. Тому ніякими обмеженнями соціалу ніяких чоловіків в Україну ніхто не поверне. Знайти спосіб заробити в Європі легше, ніж знайти спосіб не загинути на війні в Україні. Нові заяви Сибіги свідчать, що ніякої нової демографічної політики не буде. І далі будуть "прості рішення", як це було з обмеженням консульських послуг. Чим це закінчилося? Багато приїхало в ТЦК? А заяв на отримання дозволів на постійне проживання в країнах ЄС надійшло сотні тисяч. По суті, це заяви про відмову від українського громадянства. Просто ця процедура настільки геморойна, що лише одиниці починають її. На день незалежності я був в одному з європейських міст. І бачив десятки українських чоловіків призовного віку з малими дітьми та дружинами, які були одягнуті в дуже красиві вишиванки. Востаннє мені так дисонувало, коли під час першої атаки на Кримський міст восени 2022, в одному польському автобусі, цю подію святкували наче прапор над Кремлем. Тут, напевне, класична історія про хрестик і труси. Але це стосується лише цього моменту, тільки цієї невідповідності. Загалом ж їх не засуджую: вони мають право зробити такий вибір. І дуже смішно виглядають істерики: заберіть в них паспорти! Повірте, віддати свої паспорти хочуть сотні тисяч, якщо не більше. Але не можуть. Будь-які інтриги влади, яка просто технологічно юзає одну з тригерних тем, закінчаться нічим. Сибіга може і доб'ється скасування виплат нашим біженцям, бо Європа, в принципі, втомилася платити їм гроші. Олаф Шольц теж каже, що 200 тисяч працюючих українців це дуже мало. А темою міграції та біженців (усіх, і не впершу чергу наших) його мочать фашисти. І в Тюрингії та Саксонії так незле вже висушили. Але ще Сибіга доб'ється, що після війни, замість лояльної до України "четвертої" діаспори, отримає обізлених на свою колишню батьківщину людей. Не тільки чоловіків. В них є сім'ї. І всі ці люди колись стануть помітними на Заході. Щонайменше як електоральна група, але й персональні успіхи (і впливи) в політиці та бізнесі теж будуть. Чому ж Сікорський цю тему юзає - також зрозуміло. Хай хоч все українське м'ясо перекрутять на фарш, аби тільки жоден поляк не постраждав. Все як в XVI столітті. На Сході має постати злиденна країна, що економічно та політично ніколи не зможе кинути виклик Варшаві, яка збирається посісти гідне місце біля Парижа, Берліна та Лондона. На відміну від XVI століття, коли ця країна хоча б зерном завалювала європейські порти, тепер і цього бонусу не матиме. Її товар - люди. Дешевий, нічого не вартий. І в цьому поляки мають чудових союзників - українську владу, яка прикриваючись війною створила справжній невільницький ринок. На якому продають свободу, здоров'я та життя білих рабів XXI століття.
Світ неймовірно тісний. Моя жінка - уроджена Запоріжжя, а її батько - реально з запорізьких козаків. Сьогодні зʼясувалося, що моя жінка поздоровляє приятельку з тим, що син закінчив університет. В Чехії. Отримав диплом. Зрозуміло, що я задав прості та цікаві запитання, ось такі відповіді: - вивчав чеську мову один рік в Україні та один рік в Чехіі. - навчання безкоштовне (!) тому що навчання чеською мовою. - Вища школа хімічних технологій; - факультет «Хімічна інженерія»; - спеціальність «Інженер даних з хімії - програміст» (!). - диплом написав та захищав англійською (!). - зараз проходить співбесіду для працевлаштування. Є варіанти - в США.
Нічого особистого. Просто факти. Просто на тему «Не таким страшним є чорт, яким (видалено) та інші (промОвчу хто саме) нас лякають!» Вибачаюсь: помилився, замість «нас» треба «вас».
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 вер, 2024 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Світ неймовірно тісний. Моя жінка - уроджена Запоріжжя, а її батько - реально з запорізьких козаків. Сьогодні зʼясувалося, що моя жінка поздоровляє приятельку з тим, що син закінчив університет. В Чехії. Отримав диплом. Зрозуміло, що я задав прості та цікаві запитання, ось такі відповіді: - вивчав чеську мову один рік в Україні та один рік в Чехіі. - навчання безкоштовне (!) тому що навчання чеською мовою. - Вища школа хімічних технологій; - факультет «Хімічна інженерія»; - спеціальність «Інженер даних з хімії - програміст» (!). - диплом написав та захищав англійською (!). - зараз проходить співбесіду для працевлаштування. Є варіанти - в США.
Нічого особистого. Просто факти. Просто на тему «Не таким страшним є чорт, яким (видалено) та інші (промОвчу хто саме) нас лякають!»
ну я так понимаю в США предложение на 150куе/год со старта уже есть?