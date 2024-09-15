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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2319232023212322
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:03

Для цього треба закінчити не чеський університет, а університет в США.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 21:33

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
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  #<1 ... 2319232023212322
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