|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 вер, 2024 17:03
Для цього треба закінчити не чеський університет, а університет в США.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10049
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3698 раз.
- Подякували: 1309 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 15 вер, 2024 21:33
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16977
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8427 раз.
- Подякували: 5308 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему