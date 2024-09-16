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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2319232023212322
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:03

Для цього треба закінчити не чеський університет, а університет в США.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 21:33

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 22:13

  Прохожий написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Czech Republic

Світ неймовірно тісний.
Моя жінка - уроджена Запоріжжя, а її батько - реально з запорізьких козаків.
Сьогодні зʼясувалося, що моя жінка поздоровляє приятельку з тим, що син закінчив університет.
В Чехії. Отримав диплом.
Зображення
Зрозуміло, що я задав прості та цікаві запитання, ось такі відповіді:
- вивчав чеську мову один рік в Україні та один рік в Чехіі.
- навчання безкоштовне (!) тому що навчання чеською мовою.
- Вища школа хімічних технологій;
- факультет «Хімічна інженерія»;
- спеціальність «Інженер даних з хімії - програміст» (!).
- диплом написав та захищав англійською (!).
- зараз проходить співбесіду для працевлаштування. Є варіанти - в США.

Нічого особистого. Просто факти.
Просто на тему «Не таким страшним є чорт, яким (видалено) та інші (промОвчу хто саме) нас лякають!»

ну я так понимаю в США предложение на 150куе/год со старта уже есть? :D


Когда мы только приехали, пошли на одно мероприятие (типа фуршет), которое устроила одна из старейших и влиятельных организаций, которая помогает в начальной адаптации. Честно говоря, нам они помогли не очень. Чисто формально, все что мы могли сделать сами. Но за это мы (по наивности) посещали их всяческие адаптативные лекции и треннинги.
По части работы там была одна кикимора, которая очень долго тянула кота за хвост. То вакансии еще не поступили, то еще что-то.
Те ребята, которые сами находили работу, подписывали какой-то документ типа это она их трудоустроила, а она им как бонус выписывала чек на некоторую сумму.
То есть, фактически, она отстегивала за то, что они выполнили за нее ее работу, а она могла и дальше "ходить на работу,чтобы получать зарплату" нифига не делая.
По наивности, я думал что какую-то работу она все таки предложит. И вот пришло время, она сказала что пришли вакансии. Я приехал в офис в центре Манхеттена, она мне подсовывает бумагу, что я ОБЯЗУЮСЬ принять эту вакансию.
Я задаю вполне здравые вопросы - что за вакансия? Какая зарплата? Где работать?
Где локация?
Надо было ее видеть.
У нее истерика была.
Какая вам разница?
Дают работу - берите.
Что скажут делать то и будете.
Зарплата не ниже минимальной (на тот момент минималка 15 долларов в час).
Локация - впределах НЙС.
В общем, я развернулся и ушел.
К чему я все это рассказывал?
На том фуршете познакомился с семьей молодых (около 20-22 лет детей нет) киевлян. Айтишники и он и она.
Приехали чуть позже нас. Сняли в Мидтауне Манхеттена за 2 с небольшим куе студию.
Слово за слово.
Дошло до обсуждения работы.
Они говорят, мы пока поживем месяца 3 как туристы. Погуляем по НЙ, поездим по стране.
Я спрашиваю, а потом? Потом начнем искать.
Я:" Вы к ...(такой-то обращались)?
-Да, она нам сказала, что если найдем работу то, она нам чек выпишет.
Но пока мы пару резюме разослали, предлагали 80 куе в год (этот эквивалет 40 в час). Нам мало, мы отказались. Когда ... узнала, с ней припадок случился.
И это программисты.
Тестировщик знакомый сейчас имеет около 140 куе в год, после курсов, стартовая была 96 куе в год плюс бонус и соцпакет, в конце первого года получил +20%.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 22:29

Класне відео, класні люди.
Головна теза на 29:10.
Ну і висновок: не заводьте котів. Тим більше двох. Все поламається в житті.

Неймовірно цікаво: у відео, яке розміщене rjkz (дякую!), і в тексті останнього з його дописів - і там, і там у всіх людей/дійових осіб є ОДНА (!) спільна річ. Реально. Одна спільна річ.
Якщо її помітити та зробити висновки - то можна отримати відповідь на питання від "Прохожий".
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:25

Re: Еміграція, заробітчанство

А тим часом мій колега полетів в США в MTI по програмі на 6 місяців стажування. Із дивного: США надали дозвіл і його дружині полетіти з ним. Яка ймовірність що вони повернуться в Україну?
Дюрі-бачі
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