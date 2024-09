Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2319232023212322 Додано: Нед 15 вер, 2024 17:03 Для цього треба закінчити не чеський університет, а університет в США. akurt

Повідомлень: 10051 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3698 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2024 21:33 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz

Повідомлень: 16980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2024 22:13 Прохожий написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Czech Republic



Світ неймовірно тісний.

Моя жінка - уроджена Запоріжжя, а її батько - реально з запорізьких козаків.

Сьогодні зʼясувалося, що моя жінка поздоровляє приятельку з тим, що син закінчив університет.

В Чехії. Отримав диплом.



Зрозуміло, що я задав прості та цікаві запитання, ось такі відповіді:

- вивчав чеську мову один рік в Україні та один рік в Чехіі.

- навчання безкоштовне (!) тому що навчання чеською мовою.

- Вища школа хімічних технологій;

- факультет «Хімічна інженерія»;

- спеціальність «Інженер даних з хімії - програміст» (!).

- диплом написав та захищав англійською (!).

- зараз проходить співбесіду для працевлаштування. Є варіанти - в США.



Нічого особистого. Просто факти.

Просто на тему «Не таким страшним є чорт, яким (видалено) та інші (промОвчу хто саме) нас лякають!» Еміграція, заробітчанствоNews from Czech RepublicСвіт неймовірно тісний.Моя жінка - уроджена Запоріжжя, а її батько - реально з запорізьких козаків.Сьогодні зʼясувалося, що моя жінка поздоровляє приятельку з тим, що син закінчив університет.В Чехії. Отримав диплом.Зрозуміло, що я задав прості та цікаві запитання, ось такі відповіді:- вивчав чеську мову один рік в Україні та один рік в Чехіі.- навчання безкоштовне (!) тому що навчання чеською мовою.- Вища школа хімічних технологій;- факультет «Хімічна інженерія»;- спеціальність «Інженер даних з хімії - програміст» (!).- диплом написав та захищав англійською (!).Нічого особистого. Просто факти.Просто на тему «Не таким страшним є чорт, яким (видалено) та інші (промОвчу хто саме) нас лякають!»

ну я так понимаю в США предложение на 150куе/год со старта уже есть? ну я так понимаю в США предложение на 150куе/год со старта уже есть?



Когда мы только приехали, пошли на одно мероприятие (типа фуршет), которое устроила одна из старейших и влиятельных организаций, которая помогает в начальной адаптации. Честно говоря, нам они помогли не очень. Чисто формально, все что мы могли сделать сами. Но за это мы (по наивности) посещали их всяческие адаптативные лекции и треннинги.

По части работы там была одна кикимора, которая очень долго тянула кота за хвост. То вакансии еще не поступили, то еще что-то.

Те ребята, которые сами находили работу, подписывали какой-то документ типа это она их трудоустроила, а она им как бонус выписывала чек на некоторую сумму.

То есть, фактически, она отстегивала за то, что они выполнили за нее ее работу, а она могла и дальше "ходить на работу,чтобы получать зарплату" нифига не делая.

По наивности, я думал что какую-то работу она все таки предложит. И вот пришло время, она сказала что пришли вакансии. Я приехал в офис в центре Манхеттена, она мне подсовывает бумагу, что я ОБЯЗУЮСЬ принять эту вакансию.

Я задаю вполне здравые вопросы - что за вакансия? Какая зарплата? Где работать?

Где локация?

Надо было ее видеть.

У нее истерика была.

Какая вам разница?

Дают работу - берите.

Что скажут делать то и будете.

Зарплата не ниже минимальной (на тот момент минималка 15 долларов в час).

Локация - впределах НЙС.

В общем, я развернулся и ушел.

К чему я все это рассказывал?

На том фуршете познакомился с семьей молодых (около 20-22 лет детей нет) киевлян. Айтишники и он и она.

Приехали чуть позже нас. Сняли в Мидтауне Манхеттена за 2 с небольшим куе студию.

Слово за слово.

Дошло до обсуждения работы.

Они говорят, мы пока поживем месяца 3 как туристы. Погуляем по НЙ, поездим по стране.

Я спрашиваю, а потом? Потом начнем искать.

Я:" Вы к ...(такой-то обращались)?

-Да, она нам сказала, что если найдем работу то, она нам чек выпишет.

Но пока мы пару резюме разослали, предлагали 80 куе в год (этот эквивалет 40 в час). Нам мало, мы отказались. Когда ... узнала, с ней припадок случился.

И это программисты.

Тестировщик знакомый сейчас имеет около 140 куе в год, после курсов, стартовая была 96 куе в год плюс бонус и соцпакет, в конце первого года получил +20%. Когда мы только приехали, пошли на одно мероприятие (типа фуршет), которое устроила одна из старейших и влиятельных организаций, которая помогает в начальной адаптации. Честно говоря, нам они помогли не очень. Чисто формально, все что мы могли сделать сами. Но за это мы (по наивности) посещали их всяческие адаптативные лекции и треннинги.По части работы там была одна кикимора, которая очень долго тянула кота за хвост. То вакансии еще не поступили, то еще что-то.Те ребята, которые сами находили работу, подписывали какой-то документ типа это она их трудоустроила, а она им как бонус выписывала чек на некоторую сумму.То есть, фактически, она отстегивала за то, что они выполнили за нее ее работу, а она могла и дальше "ходить на работу,чтобы получать зарплату" нифига не делая.По наивности, я думал что какую-то работу она все таки предложит. И вот пришло время, она сказала что пришли вакансии. Я приехал в офис в центре Манхеттена, она мне подсовывает бумагу, что я ОБЯЗУЮСЬ принять эту вакансию.Я задаю вполне здравые вопросы - что за вакансия? Какая зарплата? Где работать?Где локация?Надо было ее видеть.У нее истерика была.Какая вам разница?Дают работу - берите.Что скажут делать то и будете.Зарплата не ниже минимальной (на тот момент минималка 15 долларов в час).Локация - впределах НЙС.В общем, я развернулся и ушел.К чему я все это рассказывал?На том фуршете познакомился с семьей молодых (около 20-22 лет детей нет) киевлян. Айтишники и он и она.Приехали чуть позже нас. Сняли в Мидтауне Манхеттена за 2 с небольшим куе студию.Слово за слово.Дошло до обсуждения работы.Они говорят, мы пока поживем месяца 3 как туристы. Погуляем по НЙ, поездим по стране.Я спрашиваю, а потом? Потом начнем искать.Я:" Вы к ...(такой-то обращались)?-Да, она нам сказала, что если найдем работу то, она нам чек выпишет.Но пока мы пару резюме разослали, предлагали 80 куе в год (этот эквивалет 40 в час). Нам мало, мы отказались. Когда ... узнала, с ней припадок случился.И это программисты.Тестировщик знакомый сейчас имеет около 140 куе в год, после курсов, стартовая была 96 куе в год плюс бонус и соцпакет, в конце первого года получил +20%. rjkz

Повідомлень: 16980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 вер, 2024 22:29 Класне відео, класні люди.

Головна теза на 29:10.

Ну і висновок: не заводьте котів. Тим більше двох. Все поламається в житті.



Неймовірно цікаво: у відео, яке розміщене rjkz (дякую!), і в тексті останнього з його дописів - і там, і там у всіх людей/дійових осіб є ОДНА (!) спільна річ. Реально. Одна спільна річ.

Якщо її помітити та зробити висновки - то можна отримати відповідь на питання від "Прохожий". akurt

Повідомлень: 10051 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3698 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2024 10:25 Re: Еміграція, заробітчанство А тим часом мій колега полетів в США в MTI по програмі на 6 місяців стажування. Із дивного: США надали дозвіл і його дружині полетіти з ним. Яка ймовірність що вони повернуться в Україну? Дюрі-бачі

Повідомлень: 3743 З нами з: 29.07.22 Подякував: 676 раз. Подякували: 480 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2024 20:31 rjkz написав: Тестировщик знакомый сейчас имеет около 140 куе в год, после курсов, стартовая была 96 куе в год плюс бонус и соцпакет, в конце первого года получил +20%. Тестировщик знакомый сейчас имеет около 140 куе в год, после курсов, стартовая была 96 куе в год плюс бонус и соцпакет, в конце первого года получил +20%.



Здається, дно пройшли і відштовхнулися. ЄЦБ ставку знову понизив.

Якби заморозили ЛБЗ, почали переговори і відкрили кордони, то б взалаі, "ракєтой в космас".



З розсилки Джинні:





Зростає попит на сеньйор розробників



Порахували, що зарплатні вилки у вакансіях сеньйорів зростають майже для всіх технічних категорій – але вони все ще нижчі за ті, що пропонували у 2022.



В листопаді 2022 senior бюджет на senior DevOps, наприклад, був $4500-7000 в середньому, в 2023 верхня межа опустилась до $6К, зараз — $6500.



У фронтендерів схожий тренд, до $4-6К, як було два роки тому, бюджети у вакансіях ще не повернулись, але у серпні 2024 це вже $3500-5300.



Senior Manual QA зараз можуть розраховувати на $2000-4000. Верхня межа вилки для них зростає останні три місяці.



З початку вересня HR як з ланцюга зірвалися. Вже мав пару співбесід. Здається, дно пройшли і відштовхнулися. ЄЦБ ставку знову понизив.Якби заморозили ЛБЗ, почали переговори і відкрили кордони, то б взалаі, "ракєтой в космас".З розсилки Джинні:Зростає попит на сеньйор розробниківПорахували, що зарплатні вилки у вакансіях сеньйорів зростають майже для всіх технічних категорій – але вони все ще нижчі за ті, що пропонували у 2022.В листопаді 2022 senior бюджет на senior DevOps, наприклад, був $4500-7000 в середньому, в 2023 верхня межа опустилась до $6К, зараз — $6500.У фронтендерів схожий тренд, до $4-6К, як було два роки тому, бюджети у вакансіях ще не повернулись, але у серпні 2024 це вже $3500-5300.Senior Manual QA зараз можуть розраховувати на $2000-4000. Верхня межа вилки для них зростає останні три місяці.З початку вересня HR як з ланцюга зірвалися. Вже мав пару співбесід. flyman

Повідомлень: 36416 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2792 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2024 22:18 Дюрі-бачі написав: А тим часом мій колега полетів в США в MTI по програмі на 6 місяців стажування. Із дивного: США надали дозвіл і його дружині полетіти з ним. Яка ймовірність що вони повернуться в Україну? А тим часом мій колега полетів в США в MTI по програмі на 6 місяців стажування. Із дивного: США надали дозвіл і його дружині полетіти з ним. Яка ймовірність що вони повернуться в Україну?



Уточните, пожалуйста, MTI or MIT?

Там очень большая разница. Уточните, пожалуйста, MTI or MIT?Там очень большая разница. rjkz

Повідомлень: 16980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2024 00:55 Re: Еміграція, заробітчанство https://news.liga.net/politics/news/akt ... bezhentsah rjkz

Повідомлень: 16980 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2024 08:36 rjkz написав: https://news.liga.net/politics/news/aktiv-a-ne-obuza-chehiya-raskryla-skolko-potratila-i-zarabotala-na-ukrainskih-bezhentsah https://news.liga.net/politics/news/aktiv-a-ne-obuza-chehiya-raskryla-skolko-potratila-i-zarabotala-na-ukrainskih-bezhentsah

турбопатріоти вважають, що "партнери" мають відмовитися від профіта і вигнати "біженців" геть, ага-ага, тримай кишеню ширше турбопатріоти вважають, що "партнери" мають відмовитися від профіта і вигнати "біженців" геть, ага-ага, тримай кишеню ширше flyman

Повідомлень: 36416 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2792 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2319232023212322 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор