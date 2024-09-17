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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2320232123222323
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:19

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

В Середу, 18 вернсня 2024 вида на по до ця в житті наших українців, які з 27 лютого мешкають в Канаді: жінка йде на роботу! На 18$ на годину! 40 годин на тиждень!
Магазин Second hand!

Це дозволить погасити такі платежі:
- квартплата за дворівневу квартиру 1700$ (канадських) - тепер 1775 (підвищили).
- електрика 100$.
- мобільний звʼязок - ще 100$.
Разом на існування трек 2000 С$.
Жінка ось почне заробляти.
Чоловіка вчать зараз бути «домохозподаркою» - однако на більше не здатен. Ну як і частина дописувачів на цьому форумі.
Чоловік зараз - щоби не виглядати перед жінкою імпотентом - ходить на курси англійської мови. Щоденно до 15-00.
Якщо з 15-00 до 22-00 заробить на доставці десь 50-70 доларів, то з хати можна не виганяти.
akurt
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