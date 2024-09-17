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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2024 20:53
akurt написав:
Класне відео, класні люди.
Головна теза на 29:10.
Ну і висновок: не заводьте котів. Тим більше двох. Все поламається в житті.
Неймовірно цікаво: у відео, яке розміщене rjkz
(дякую!
), і в тексті останнього з його дописів - і там, і там у всіх людей/дійових осіб є ОДНА (!) спільна річ. Реально. Одна спільна річ.
Якщо її помітити та зробити висновки - то можна отримати відповідь на питання від "Прохожий
".
Не совсем понимаю, какая именно "річ", но заметил одну дичаюшую дичь - покупка теслы в кредит под 24(!!!!!!!) % годовых.
Але! Это %% по кредитке!
Это совсем надо не дружить со здравым смыслом.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 23:08
Ну як же, там є одна спільна характерна (!) саме для всіх (!) учасників і відео, і згаданого допису річ.
Інакше як «борсання» те, про що розказують учасники відео не назвеш, чого тільки варта розповідь про роботу з кущами маріхуани…
Ну, не помічають люди, то нехай так і будЕ…
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