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akurt написав:Класне відео, класні люди. Головна теза на 29:10. Ну і висновок: не заводьте котів. Тим більше двох. Все поламається в житті.
Неймовірно цікаво: у відео, яке розміщене rjkz (дякую!), і в тексті останнього з його дописів - і там, і там у всіх людей/дійових осіб є ОДНА (!) спільна річ. Реально. Одна спільна річ. Якщо її помітити та зробити висновки - то можна отримати відповідь на питання від "Прохожий".
Не совсем понимаю, какая именно "річ", но заметил одну дичаюшую дичь - покупка теслы в кредит под 24(!!!!!!!) % годовых. Але! Это %% по кредитке! Это совсем надо не дружить со здравым смыслом.
Ну як же, там є одна спільна характерна (!) саме для всіх (!) учасників і відео, і згаданого допису річ. Інакше як «борсання» те, про що розказують учасники відео, не назвеш, чого тільки варта розповідь про роботу з кущами маріхуани… Ну, не помічають люди, то нехай так і будЕ…
Цікаві часи… Отак живеш в Туреччині, в Анталії. Ще в 2022 році продаєш заявку на отримання картки ВНП. Отримуєш… живеш… радієш… їздиш на своєму авто української реєстрації… А в серпні 2023 хтось шепче на вухо, що немає нічого смачніше, ніж Паелья в Барселоні, при чому виключно в ресторації на набережній… https://maps.app.goo.gl/5eLNMeYXSyerYKuX9 А проходить рік і раптом опиняєшся в Кишиневі та дзвониш зранку в усі колоколи: «А як там в Туреччині, оформити ВНП українцям можна»? - Можна, тільки по оренді зараз часто дають не не рік або два, а тільки на 6 місяців… а що не так в Іспанії? - Та якось мені Іспанія «не зайшла»… - Еге ж…
Цікаве спостереження/висновки почув від "наших в Канаді".
Все життя в еміграції треба розбити - а воно і "автоматично" розбивається - на три періоди:
Період 1. Повне неприйняття того способу життя, яке сповідують збоченці - тобто місцеві мешканці. Просто якісь телепні та дУрні.
Період 2. Період звикання. Терпиш, крутиш пальцем біля скроні. Дивуешся, що при всіх збоченнях та негараздах вони якось чи існують, чи живуть. Здивування та спробу щось змінити гасить сите безпроблемне життя, коли холодильник наповнений їжею. Сме тоді починаєш вибачати їм те, що вони так невірно жили та живуть.
Період 3. Прийняття всіх законів та всіх Правил життя. Наче на душі стало легше. Входиш в інше життя з крилами. Життя здається безмежним, а всі люди - реально братами... Саме в цей період все починає і вдаватися, і получатися, і "виходити", і "склеюватися", і "складатися"...