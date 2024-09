Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2320232123222323 Додано: Вів 17 вер, 2024 20:53 akurt написав: Класне відео, класні люди.

Головна теза на 29:10.

Ну і висновок: не заводьте котів. Тим більше двох. Все поламається в житті.



Неймовірно цікаво: у відео, яке розміщене rjkz (дякую!), і в тексті останнього з його дописів - і там, і там у всіх людей/дійових осіб є ОДНА (!) спільна річ. Реально. Одна спільна річ.

Якщо її помітити та зробити висновки - то можна отримати відповідь на питання від "Прохожий". Класне відео, класні люди.Головна теза на 29:10.Ну і висновок: не заводьте котів. Тим більше двох. Все поламається в житті.Неймовірно цікаво: у відео, яке розміщене(дякую!), і в тексті останнього з його дописів - і там, і там у всіх людей/дійових осіб є ОДНА (!) спільна річ. Реально.Якщо її помітити та зробити висновки - то можна отримати відповідь на питання від "".



Не совсем понимаю, какая именно "річ", но заметил одну дичаюшую дичь - покупка теслы в кредит под 24(!!!!!!!) % годовых.

Але! Это %% по кредитке!

Это совсем надо не дружить со здравым смыслом. Не совсем понимаю, какая именно "річ", но заметил одну дичаюшую дичь - покупка теслы в кредит под 24(!!!!!!!) % годовых.Але! Это %% по кредитке!Это совсем надо не дружить со здравым смыслом. rjkz

Повідомлень: 16981 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2024 23:08 Ну як же, там є одна спільна характерна (!) саме для всіх (!) учасників і відео, і згаданого допису річ.

Інакше як «борсання» те, про що розказують учасники відео, не назвеш, чого тільки варта розповідь про роботу з кущами маріхуани…

Ну, не помічають люди, то нехай так і будЕ… akurt

Повідомлень: 10059 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3698 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2024 10:01



News from Moldova



Цікаві часи…

Отак живеш в Туреччині, в Анталії.

Ще в 2022 році продаєш заявку на отримання картки ВНП.

Отримуєш… живеш… радієш… їздиш на своєму авто української реєстрації…



А в серпні 2023 хтось шепче на вухо, що немає нічого смачніше, ніж Паелья в Барселоні, при чому виключно в ресторації на набережній…

https://maps.app.goo.gl/5eLNMeYXSyerYKuX9

А проходить рік і раптом опиняєшся в Кишиневі та дзвониш зранку в усі колоколи: «А як там в Туреччині, оформити ВНП українцям можна»?

- Можна, тільки по оренді зараз часто дають не не рік або два, а тільки на 6 місяців… а що не так в Іспанії?

- Та якось мені Іспанія «не зайшла»…

- Еге ж… Еміграція, заробітчанствоNews from MoldovaЦікаві часи…Отак живеш в Туреччині, в Анталії.Ще в 2022 році продаєш заявку на отримання картки ВНП.Отримуєш… живеш… радієш… їздиш на своєму авто української реєстрації…А в серпні 2023 хтось шепче на вухо, що немає нічого смачніше, ніж Паелья в Барселоні, при чому виключно в ресторації на набережній…А проходить рік і раптом опиняєшся в Кишиневі та дзвониш зранку в усі колоколи: «А як там в Туреччині, оформити ВНП українцям можна»?- Можна, тільки по оренді зараз часто дають не не рік або два, а тільки на 6 місяців… а що не так в Іспанії?- Та якось мені Іспанія «не зайшла»…- Еге ж… akurt

Повідомлень: 10059 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3698 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2024 20:33 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Цікаве спостереження/висновки почув від "наших в Канаді".



Все життя в еміграції треба розбити - а воно і "автоматично" розбивається - на три періоди:



Період 1. Повне неприйняття того способу життя, яке сповідують збоченці - тобто місцеві мешканці. Просто якісь телепні та дУрні.



Період 2. Період звикання. Терпиш, крутиш пальцем біля скроні. Дивуешся, що при всіх збоченнях та негараздах вони якось чи існують, чи живуть. Здивування та спробу щось змінити гасить сите безпроблемне життя, коли холодильник наповнений їжею. Сме тоді починаєш вибачати їм те, що вони так невірно жили та живуть.



Період 3. Прийняття всіх законів та всіх Правил життя.

Наче на душі стало легше.

Входиш в інше життя з крилами.

Життя здається безмежним, а всі люди - реально братами...

Саме в цей період все починає і вдаватися, і получатися, і "виходити", і "склеюватися", і "складатися"... akurt

Повідомлень: 10059 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3698 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2024 20:44 akurt Серед моїх знайомих дуже багато мігрантів і жоден не дійшов до 3 періоду (в частині любити платити податки і не любити халяву), їх діти десь 50/50, от внуки вже впевнено переходять на 3 період.

rjkz написав: MIT? MIT? опечатка вийшла Серед моїх знайомих дуже багато мігрантів і жоден не дійшов до 3 періоду (в частині любити платити податки і не любити халяву), їх діти десь 50/50, от внуки вже впевнено переходять на 3 період.опечатка вийшла Дюрі-бачі

Повідомлень: 3744 З нами з: 29.07.22 Подякував: 676 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2320232123222323 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор