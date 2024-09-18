RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2320232123222323
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:53

  akurt написав:Класне відео, класні люди.
Головна теза на 29:10.
Ну і висновок: не заводьте котів. Тим більше двох. Все поламається в житті.

Неймовірно цікаво: у відео, яке розміщене rjkz (дякую!), і в тексті останнього з його дописів - і там, і там у всіх людей/дійових осіб є ОДНА (!) спільна річ. Реально. Одна спільна річ.
Якщо її помітити та зробити висновки - то можна отримати відповідь на питання від "Прохожий".


Не совсем понимаю, какая именно "річ", но заметил одну дичаюшую дичь - покупка теслы в кредит под 24(!!!!!!!) % годовых.
Але! Это %% по кредитке!
Это совсем надо не дружить со здравым смыслом.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16981
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8427 раз.
Подякували: 5308 раз.
 
Профіль
8
3
6
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 23:08

Ну як же, там є одна спільна характерна (!) саме для всіх (!) учасників і відео, і згаданого допису річ.
Інакше як «борсання» те, про що розказують учасники відео, не назвеш, чого тільки варта розповідь про роботу з кущами маріхуани…
Ну, не помічають люди, то нехай так і будЕ…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10059
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3698 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:01

Еміграція, заробітчанство

News from Moldova

Цікаві часи…
Отак живеш в Туреччині, в Анталії.
Ще в 2022 році продаєш заявку на отримання картки ВНП.
Отримуєш… живеш… радієш… їздиш на своєму авто української реєстрації…
Зображення
А в серпні 2023 хтось шепче на вухо, що немає нічого смачніше, ніж Паелья в Барселоні, при чому виключно в ресторації на набережній…
https://maps.app.goo.gl/5eLNMeYXSyerYKuX9
А проходить рік і раптом опиняєшся в Кишиневі та дзвониш зранку в усі колоколи: «А як там в Туреччині, оформити ВНП українцям можна»?
- Можна, тільки по оренді зараз часто дають не не рік або два, а тільки на 6 місяців… а що не так в Іспанії?
- Та якось мені Іспанія «не зайшла»…
- Еге ж…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10059
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3698 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 20:33

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Цікаве спостереження/висновки почув від "наших в Канаді".

Все життя в еміграції треба розбити - а воно і "автоматично" розбивається - на три періоди:

Період 1. Повне неприйняття того способу життя, яке сповідують збоченці - тобто місцеві мешканці. Просто якісь телепні та дУрні.

Період 2. Період звикання. Терпиш, крутиш пальцем біля скроні. Дивуешся, що при всіх збоченнях та негараздах вони якось чи існують, чи живуть. Здивування та спробу щось змінити гасить сите безпроблемне життя, коли холодильник наповнений їжею. Сме тоді починаєш вибачати їм те, що вони так невірно жили та живуть.

Період 3. Прийняття всіх законів та всіх Правил життя.
Наче на душі стало легше.
Входиш в інше життя з крилами.
Життя здається безмежним, а всі люди - реально братами...
Саме в цей період все починає і вдаватися, і получатися, і "виходити", і "склеюватися", і "складатися"...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10059
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3698 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 20:44

akurt Серед моїх знайомих дуже багато мігрантів і жоден не дійшов до 3 періоду (в частині любити платити податки і не любити халяву), їх діти десь 50/50, от внуки вже впевнено переходять на 3 період.
  rjkz написав:MIT?
опечатка вийшла
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3744
З нами з: 29.07.22
Подякував: 676 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2320232123222323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12702)
18.09.2024 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.