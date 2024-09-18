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akurt написав:Класне відео, класні люди. Головна теза на 29:10. Ну і висновок: не заводьте котів. Тим більше двох. Все поламається в житті.
Неймовірно цікаво: у відео, яке розміщене rjkz (дякую!), і в тексті останнього з його дописів - і там, і там у всіх людей/дійових осіб є ОДНА (!) спільна річ. Реально. Одна спільна річ. Якщо її помітити та зробити висновки - то можна отримати відповідь на питання від "Прохожий".
Не совсем понимаю, какая именно "річ", но заметил одну дичаюшую дичь - покупка теслы в кредит под 24(!!!!!!!) % годовых. Але! Это %% по кредитке! Это совсем надо не дружить со здравым смыслом.
Ну як же, там є одна спільна характерна (!) саме для всіх (!) учасників і відео, і згаданого допису річ. Інакше як «борсання» те, про що розказують учасники відео, не назвеш, чого тільки варта розповідь про роботу з кущами маріхуани… Ну, не помічають люди, то нехай так і будЕ…
Цікаві часи… Отак живеш в Туреччині, в Анталії. Ще в 2022 році продаєш заявку на отримання картки ВНП. Отримуєш… живеш… радієш… їздиш на своєму авто української реєстрації… А в серпні 2023 хтось шепче на вухо, що немає нічого смачніше, ніж Паелья в Барселоні, при чому виключно в ресторації на набережній… https://maps.app.goo.gl/5eLNMeYXSyerYKuX9 А проходить рік і раптом опиняєшся в Кишиневі та дзвониш зранку в усі колоколи: «А як там в Туреччині, оформити ВНП українцям можна»? - Можна, тільки по оренді зараз часто дають не не рік або два, а тільки на 6 місяців… а що не так в Іспанії? - Та якось мені Іспанія «не зайшла»… - Еге ж…
Цікаве спостереження/висновки почув від "наших в Канаді".
Все життя в еміграції треба розбити - а воно і "автоматично" розбивається - на три періоди:
Період 1. Повне неприйняття того способу життя, яке сповідують збоченці - тобто місцеві мешканці. Просто якісь телепні та дУрні.
Період 2. Період звикання. Терпиш, крутиш пальцем біля скроні. Дивуешся, що при всіх збоченнях та негараздах вони якось чи існують, чи живуть. Здивування та спробу щось змінити гасить сите безпроблемне життя, коли холодильник наповнений їжею. Сме тоді починаєш вибачати їм те, що вони так невірно жили та живуть.
Період 3. Прийняття всіх законів та всіх Правил життя. Наче на душі стало легше. Входиш в інше життя з крилами. Життя здається безмежним, а всі люди - реально братами... Саме в цей період все починає і вдаватися, і получатися, і "виходити", і "склеюватися", і "складатися"...
Цікаве спостереження/висновки почув від "наших в Канаді".
Все життя в еміграції треба розбити - а воно і "автоматично" розбивається - на три періоди:
Період 1. Повне неприйняття того способу життя, яке сповідують збоченці - тобто місцеві мешканці. Просто якісь телепні та дУрні.
Період 2. Період звикання. Терпиш, крутиш пальцем біля скроні. Дивуешся, що при всіх збоченнях та негараздах вони якось чи існують, чи живуть. Здивування та спробу щось змінити гасить сите безпроблемне життя, коли холодильник наповнений їжею. Сме тоді починаєш вибачати їм те, що вони так невірно жили та живуть.
Період 3. Прийняття всіх законів та всіх Правил життя. Наче на душі стало легше. Входиш в інше життя з крилами. Життя здається безмежним, а всі люди - реально братами... Саме в цей період все починає і вдаватися, і получатися, і "виходити", і "склеюватися", і "складатися"...
власний досвід? бо у нормальних людей такого немає, більше у неадекватів.
коли людина емігрує, звісно вона стикається з речами, які їй незнайомі - нормальні люди з цим просто розбираються, ніхто пальцем не крутить - якщо йде мова про свідому еміграцію.
ніхто всіх правил не прийме - звідки ви гадаєте всі ці квартали та діаспори, які ніяк не зникають. перше покоління емігрантів - воно трошки втрачене, бо гроші може й вдасться заробити, а от стати своїми - зможуть дуже небагато. діти вже звісно краще адаптуються. США в цьому простіше, бо країна мігрантів, навіть в Європі - трохи важче.
Дюрі-бачі написав:akurt Серед моїх знайомих дуже багато мігрантів і жоден не дійшов до 3 періоду (в частині любити платити податки і не любити халяву), їх діти десь 50/50, от внуки вже впевнено переходять на 3 період.
rjkz написав:MIT?
опечатка вийшла
все одно не розумію вас. високі податки - це запорука високого рівня життя в країні загалом - по-іншому не буває. дивно чути таке, невже не зрозуміло.
Shaman написав:власний досвід? бо у нормальних людей такого немає, більше у неадекватів. .
Не захлинись лайном ніщеброда. Я ніколи нічого не приховую: я зараз мешкаю у Франції. В Канаді був з візитом в червні 2023 року - прилетів рейсом WESTJET із San Francisco. Квитки коштували 100 доларів - ти таких грошей не отримував від КПРС вже давно. Тому тихенько залізь під канапу та не пиши дурниць. Повторю: "тихенько" і "не пиши дурниць".
Shaman написав:все одно не розумію вас. високі податки - це запорука високого рівня життя в країні загалом - по-іншому не буває
Буває: розумне управління зовнішніми джерелами фінансування. Приклад - Норвегія. Або не дуже розумне управління. Приклад - країни Персидської затоки.
по-перше не зовнішніми. деяким країнам пощастило мати поклади корисних копалин. але це скоріше виключення - частіше наявність таких копалин навпаки консервує країну в стані нерозвинених - купа країн в Африці тому приклад.
а що, в Норвегії низькі податки? ніколи про таке не чув. й до речі стати громадянами таких країн важкувато, хіба пощастить там народитися.
це приклад мислення, яке наочно показує, чому нам важко побудувати розвинену країну - бо треба думати не лише про себе, а й про суспільство - це теж ментальність та виховання. але так, це можливо коли можна забезпечити пристойний рівень життя для себе та родини.