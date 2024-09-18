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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2024 02:53
думаю на ветке про обвал это потрут.
Хотел-бы у завсегдатаев ТОЙ ветки спросить или достаточно "мопные мопы".
Удивился такой низкой средней зарплате.
Хотя и цена аренды - шара.
Жаль, что у меня один ребенок аллергик, не светит нам Шарлотт.
Подозреваю, что и клещей там дофига.
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