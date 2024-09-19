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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2024 02:53
думаю на ветке про обвал это потрут.
Хотел-бы у завсегдатаев ТОЙ ветки спросить или достаточно "мопные мопы".
Удивился такой низкой средней зарплате.
Хотя и цена аренды - шара.
Жаль, что у меня один ребенок аллергик, не светит нам Шарлотт.
Подозреваю, что и клещей там дофига.
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rjkz
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Додано: Чет 19 вер, 2024 04:55
Любопытно было послушать.
ничего особо нового.
В чем-то соглашусь, с чем-то нет.
Молодые, ошибки если сделают, жизнь научит.
Уже вижу, что с калькулятором не очень дружат.
Кредиты...собираются со своими доходами дом за 700 куе брать? Ну-ну. Для начала пусть в кредит пойдут на курсы пользования калькулятором.
Мне банк ДАЕТ 700+ на дом. Я НЕ БЕРУ. При том, что даунпеймент есть больше 20% о которых они там говорят.
За +/- 400 - подумаю. И до сих пор нет понимания ГДЕ.
РЕально у ребят или депортация будет или наоборот все хорошо. Где они окажутся через 5 лет - никто не знает. Какой в баню дом?
Отменят Ю4Ю. Даже депортации не надо. Тупо не получат разрешение на работу, которое в их статусе надо обновлять каждые 2 года. И все, приплыли.
Чем мортгидж платить?
Нечем? Тогда через 3 месяца неплатежей префоркложе-форкложе-аукцион.
И дальше драка с бомжами за место для палатки.
Уровень зарплат в айти в США. Я это тоже говорил. Не, ну реально, если уж работать в айти, то не в США или смириться с тем, что айтишник зарабатывает чуть больше чем госпитальная медсестра. Круг знакомых акурта в Силикон Вейли в расчет не берем, там мы в курсе, все с первого дня 500+ и дальше в геометрической прогрессии.
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rjkz
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- Повідомлень: 16983
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8427 раз.
- Подякували: 5308 раз.
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- Профіль
-
8
3
6
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