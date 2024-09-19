Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2321232223232324 Додано: Чет 19 вер, 2024 02:53 Re: Еміграція, заробітчанство думаю на ветке про обвал это потрут.

Хотел-бы у завсегдатаев ТОЙ ветки спросить или достаточно "мопные мопы".

Удивился такой низкой средней зарплате.

Хотя и цена аренды - шара.

Жаль, что у меня один ребенок аллергик, не светит нам Шарлотт.

Подозреваю, что и клещей там дофига.

rjkz

Повідомлень: 16983 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 04:55 Re: Еміграція, заробітчанство Любопытно было послушать.

ничего особо нового.

В чем-то соглашусь, с чем-то нет.

Молодые, ошибки если сделают, жизнь научит.

Уже вижу, что с калькулятором не очень дружат.

Кредиты...собираются со своими доходами дом за 700 куе брать? Ну-ну. Для начала пусть в кредит пойдут на курсы пользования калькулятором.

Мне банк ДАЕТ 700+ на дом. Я НЕ БЕРУ. .

За +/- 400 - подумаю. И до сих пор нет понимания ГДЕ.

РЕально у ребят или депортация будет или наоборот все хорошо. Где они окажутся через 5 лет - никто не знает. Какой в баню дом?

Отменят Ю4Ю. Даже депортации не надо. Тупо не получат разрешение на работу, которое в их статусе надо обновлять каждые 2 года. И все, приплыли.

Чем мортгидж платить?

Нечем? Тогда через 3 месяца неплатежей префоркложе-форкложе-аукцион.

И дальше драка с бомжами за место для палатки.

Уровень зарплат в айти в США. Я это тоже говорил. Не, ну реально, если уж работать в айти, то не в США или смириться с тем, что айтишник зарабатывает чуть больше чем госпитальная медсестра. Круг знакомых акурта в Силикон Вейли в расчет не берем, там мы в курсе, все с первого дня 500+ и дальше в геометрической прогрессии.



Востаннє редагувалось rjkz в Чет 19 вер, 2024 07:11, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 16983 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8427 раз. Подякували: 5308 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 06:53 Перше відео з цікавістю подивився.

З двох причин: Юрій Мірошниченко - цікава людина, відома на всю Україну раніше своїми репортажами з Польщі. Давно не дивився його репортажі, тому досить цікаво.

Друга: Приємно було подивитися на ті місця, де я був в квітні: я - як і він - прилетів літаком саме в місто Шарлотт, там взяв авто напрокат і два тижня мандрував. Дійсно все буде зелене: попадаєш наче на Житомирщину або Рівненщину. Про кліщів не чув, хоча «лазили» там з жінкою і по горах, і по долинах. Мене більше хвилювала реакція, або її відсутність на цвітіння трав - «сенная лихородка», алергічна реакція на трави, але нічого такого не було.

Ціни на оренду там дійсно - а інакше і бути не може - нижчі, ніж в Каліфорнії, мінімум вдвічі.

Наприклад, ми з нашими українцями відвідували ЖК неподалік таких міст як Шарлотт, Спартенбург, Грінвілл, то мінімальна ціна в таких приблизно нових ЖК, як у відео, була 1250$ на місяць. Це при тому, через тиждень наші люди в San Jose переїжджають з точно такого ЖК, як у відео, де оренда обходиться в 3600$ (вдвічі більше, ніж у відео), в приватний будинок (здається ціна буде 3000$).

Ну і вірним є здивування з приводу зарплатні: в цих штатах зарплатня в 50 000…60 000$ на рік вважається досить високою. Наприклад, це зарплатня місцевого поліцейського або зарплатня кваліфікованої медичної сестри в госпіталі.

Тут немає нічого дивного: різні штати - як різні держави з іншими податками та платежами. Важко уявити, але найкращі для мене спогади, це спогади про перебування в готелі Best Western Spartenburg Nord, де номер в готелі коштував смішні для США гроші - 56$ (рідко де в Каліфорнії ви знайдете аналогічний за 156$), та ще й з досить пристойним сніданком. Це про різницю в цінах.



Гарний будинок можна купити приблизно за 300 000$ - звісно і в голову нікому не прийде купувати за готівку - downpayment (первинний платіж) 20% приблизно 60 000$, на «закриття угоди» ще десь 10 000$, відсоткова ставка за кредитом орієнтовно 7% річних, кредит на 30 років, щомісячний платіж орієнтовно 1700$ на місяць.

Ось це саме цікаве: за одну і туж ціну ти можеш орендувати житло, а можеш мати власне.

Вирішуй сам. Все залежить від перспектив на твоїй роботі: вище rjkz вірно написав: звільнять не дай Боже - можеш отримати проблеми з обслуговуванням кредиту. Проблеми ці легко в тих умовах вирішуються. І ніхто нічого не втратить. Наприклад, десь тиждень тому я говорив з нашими з міста Spartenburg (а українців там вагон та малий візочок), то вони сказали, що ті будинки - нові під ключ із земельними ділянками, які я разом з ними мацав в квітні за ціною в 300 000$, вже в продажу за ціною в 350 000$.

Щоби учасникам форуму закрити питання з уявленням про ті два штати, які межують, скажу, що в центрі міста Шарлотт цілі мікрорайони 2-о поверхових будинків в «стилі Вікторіанськоі епохи» - орієнтовно середини 19-ого сторіччя, всі досить оригінальні, всі деревʼяні і всі пофарбовані в різні кольори. То все будинки емігрантів з Європи тих часів. Не побоялися, приїхали, прижилися, перетерпіли, перемогли (в тих місцях в 19-му сторіччі були запеклі бої Громадянської війни 1861 року) та виграли: зараз їх нащадки «в шоколаді».

Важливий історичний момент: в двох годинах їзди - узбережжя океану і великий порт. Порт заснований вихідцями з Європи - здається голландцями чи датчанами - відповідна архітектура будинків - і вони перші придумали привозити сюди із Африки рабів.

Тому на вулицях і в супермаркетах контингент відповідний. Я не расист, але весь час відчував себе не комфортно, якщо не сказати більше.

Подивимося, що буде далі.



Я думаю, що Юрій Мірошниченко не просто так прилетів: планує переїхати із Каліфорнії. Це зараз «модна штука» - такий переїзд в більш «дешеві» для прожиття штати.

В нього двоє дітей та немає особливо цікавої роботи. Останні репортажі були про те, як заробляє доставкою і заробляв тільки на «покушать» в Сакраменто.

Цікаве відео. Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 вер, 2024 07:04, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10062 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3698 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 06:59 ФЕД собираться понизить учётную ставку на 0,5% так, что цены на американскую Недвигу в космос. 🚀 Bolt Повідомлень: 3166 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 240 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2321232223232324 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless