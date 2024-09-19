|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2024 02:53
думаю на ветке про обвал это потрут.
Хотел-бы у завсегдатаев ТОЙ ветки спросить или достаточно "мопные мопы".
Удивился такой низкой средней зарплате.
Хотя и цена аренды - шара.
Жаль, что у меня один ребенок аллергик, не светит нам Шарлотт.
Подозреваю, что и клещей там дофига.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16983
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8427 раз.
- Подякували: 5308 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
Додано: Чет 19 вер, 2024 04:55
Любопытно было послушать.
ничего особо нового.
В чем-то соглашусь, с чем-то нет.
Молодые, ошибки если сделают, жизнь научит.
Уже вижу, что с калькулятором не очень дружат.
Кредиты...собираются со своими доходами дом за 700 куе брать? Ну-ну. Для начала пусть в кредит пойдут на курсы пользования калькулятором.
Мне банк ДАЕТ 700+ на дом. Я НЕ БЕРУ. .
За +/- 400 - подумаю. И до сих пор нет понимания ГДЕ.
РЕально у ребят или депортация будет или наоборот все хорошо. Где они окажутся через 5 лет - никто не знает. Какой в баню дом?
Отменят Ю4Ю. Даже депортации не надо. Тупо не получат разрешение на работу, которое в их статусе надо обновлять каждые 2 года. И все, приплыли.
Чем мортгидж платить?
Нечем? Тогда через 3 месяца неплатежей префоркложе-форкложе-аукцион.
И дальше драка с бомжами за место для палатки.
Уровень зарплат в айти в США. Я это тоже говорил. Не, ну реально, если уж работать в айти, то не в США или смириться с тем, что айтишник зарабатывает чуть больше чем госпитальная медсестра. Круг знакомых акурта в Силикон Вейли в расчет не берем, там мы в курсе, все с первого дня 500+ и дальше в геометрической прогрессии.
Востаннє редагувалось rjkz
в Чет 19 вер, 2024 07:11, всього редагувалось 1 раз.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16983
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8427 раз.
- Подякували: 5308 раз.
-
- Профіль
-
8
3
6
Додано: Чет 19 вер, 2024 06:53
Перше відео з цікавістю подивився.
З двох причин: Юрій Мірошниченко - цікава людина, відома на всю Україну раніше своїми репортажами з Польщі. Давно не дивився його репортажі, тому досить цікаво.
Друга: Приємно було подивитися на ті місця, де я був в квітні: я - як і він - прилетів літаком саме в місто Шарлотт, там взяв авто напрокат і два тижня мандрував. Дійсно все буде зелене: попадаєш наче на Житомирщину або Рівненщину. Про кліщів не чув, хоча «лазили» там з жінкою і по горах, і по долинах. Мене більше хвилювала реакція, або її відсутність на цвітіння трав - «сенная лихородка», алергічна реакція на трави, але нічого такого не було.
Ціни на оренду там дійсно - а інакше і бути не може - нижчі, ніж в Каліфорнії, мінімум вдвічі.
Наприклад, ми з нашими українцями відвідували ЖК неподалік таких міст як Шарлотт, Спартенбург, Грінвілл, то мінімальна ціна в таких приблизно нових ЖК, як у відео, була 1250$ на місяць. Це при тому, через тиждень наші люди в San Jose переїжджають з точно такого ЖК, як у відео, де оренда обходиться в 3600$ (вдвічі більше, ніж у відео), в приватний будинок (здається ціна буде 3000$).
Ну і вірним є здивування з приводу зарплатні: в цих штатах зарплатня в 50 000…60 000$ на рік вважається досить високою. Наприклад, це зарплатня місцевого поліцейського або зарплатня кваліфікованої медичної сестри в госпіталі.
Тут немає нічого дивного: різні штати - як різні держави з іншими податками та платежами. Важко уявити, але найкращі для мене спогади, це спогади про перебування в готелі Best Western Spartenburg Nord, де номер в готелі коштував смішні для США гроші - 56$ (рідко де в Каліфорнії ви знайдете аналогічний за 156$), та ще й з досить пристойним сніданком. Це про різницю в цінах.
Гарний будинок можна купити приблизно за 300 000$ - звісно і в голову нікому не прийде купувати за готівку - downpayment (первинний платіж) 20% приблизно 60 000$, на «закриття угоди» ще десь 10 000$, відсоткова ставка за кредитом орієнтовно 7% річних, кредит на 30 років, щомісячний платіж орієнтовно 1700$ на місяць.
Ось це саме цікаве: за одну і туж ціну ти можеш орендувати житло, а можеш мати власне.
Вирішуй сам. Все залежить від перспектив на твоїй роботі: вище rjkz вірно написав: звільнять не дай Боже - можеш отримати проблеми з обслуговуванням кредиту. Проблеми ці легко в тих умовах вирішуються. І ніхто нічого не втратить. Наприклад, десь тиждень тому я говорив з нашими з міста Spartenburg (а українців там вагон та малий візочок), то вони сказали, що ті будинки - нові під ключ із земельними ділянками, які я разом з ними мацав в квітні за ціною в 300 000$, вже в продажу за ціною в 350 000$.
Щоби учасникам форуму закрити питання з уявленням про ті два штати, які межують, скажу, що в центрі міста Шарлотт цілі мікрорайони 2-о поверхових будинків в «стилі Вікторіанськоі епохи» - орієнтовно середини 19-ого сторіччя, всі досить оригінальні, всі деревʼяні і всі пофарбовані в різні кольори. То все будинки емігрантів з Європи тих часів. Не побоялися, приїхали, прижилися, перетерпіли, перемогли (в тих місцях в 19-му сторіччі були запеклі бої Громадянської війни 1861 року) та виграли: зараз їх нащадки «в шоколаді».
Важливий історичний момент: в двох годинах їзди - узбережжя океану і великий порт. Порт заснований вихідцями з Європи - здається голландцями чи датчанами - відповідна архітектура будинків - і вони перші придумали привозити сюди із Африки рабів.
Тому на вулицях і в супермаркетах контингент відповідний. Я не расист, але весь час відчував себе не комфортно, якщо не сказати більше.
Подивимося, що буде далі.
Я думаю, що Юрій Мірошниченко не просто так прилетів: планує переїхати із Каліфорнії. Це зараз «модна штука» - такий переїзд в більш «дешеві» для прожиття штати.
В нього двоє дітей та немає особливо цікавої роботи. Останні репортажі були про те, як заробляє доставкою і заробляв тільки на «покушать» в Сакраменто.
Цікаве відео.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 19 вер, 2024 07:04, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10062
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3698 раз.
- Подякували: 1309 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 19 вер, 2024 06:59
ФЕД собираться понизить учётную ставку на 0,5% так, что цены на американскую Недвигу в космос. 🚀
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3166
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 вер, 2024 08:31
akurt написав:
за кредитом орієнтовно 7% річних, кредит на 30 років,
якщо це фіксована ставка то мене єдина реакція "ну вони тупі..."
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3746
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2024 09:31
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
за кредитом орієнтовно 7% річних, кредит на 30 років,
якщо це фіксована ставка то мене єдина реакція "ну вони тупі..."
Так відповідь є на 46-ій хвилині, саме там про цифри і ціни:
- коли мій колишній підлеглий виграв Green card та приїхав саме в Sacramento (CA) - це було здається 7 років тому - то він саме там винайняв житло за 1200$.
- коли Віталій Мірошниченко приїхав в Sacramento- - це було здається 3 роки тому - то винайняв житло вже за 1400$.
- ну ось на 46-їй хвилині мінімальну ціну називають в 1800$.
Інфляція, одначе. Всі як завжди все рахують вірно.
І «тупих» немає…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10062
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3698 раз.
- Подякували: 1309 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|