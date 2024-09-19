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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2322232323242325
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 10:44

То ще у вас безкоштовний кредит - під 6%.
В New York одна наша людина без кредитної історії взяла чи під 14, чи під 16%.
І нічого. Жива. Посміхається…
Без авто в нього робота б ніяк не виходила б…
Він не офісний працівник: на викликах весь час - робота «по хазяйству» в приватних будинках.
Здається зараз через знайомих в українській діаспорі щось там переоформив на 8%.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:01

  akurt написав:То ще у вас безкоштовний кредит - під 6%.
В New York одна наша людина без кредитної історії взяла чи під 14, чи під 16%.
І нічого. Жива. Посміхається…
Без авто в нього робота б ніяк не виходила б…
Він не офісний працівник: на викликах весь час - робота «по хазяйству» в приватних будинках.
Здається зараз через знайомих в українській діаспорі щось там переоформив на 8%.

Ну да в Америке походу и ипотеки под 2-3% нет - там все кредиты дороже. И мне впринципе нет смысла весь период выплачивать, первый взнос по ипотеке я уже оплатил, все равно каждый месяц лишние 3к остаются, под подушкой их нет смысла держать - лучше уже машину погасить.

А там посмотрим, может на 2й домик соберу (первый взнос), буду в аренду сдавать. Тут много наших так делает так как платежи по ипотеке выходят 600-700евро, а аренда этого же дома 1200-1400, тоесть с головой хватает закрывать и простой, и ремонты, и всякие доп платежи. А через 20 лет у тебя получается полностью выкупленный 2й дом, который можно дальше сдавать и получать 2ю пенсию. Ну или просто продать.
slonomag
 
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  #<1 ... 2322232323242325
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