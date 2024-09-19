akurt написав:
То ще у вас безкоштовний кредит - під 6%.
В New York одна наша людина без кредитної історії взяла чи під 14, чи під 16%.
І нічого. Жива. Посміхається…
Без авто в нього робота б ніяк не виходила б…
Він не офісний працівник: на викликах весь час - робота «по хазяйству» в приватних будинках.
Здається зараз через знайомих в українській діаспорі щось там переоформив на 8%.
Ну да в Америке походу и ипотеки под 2-3% нет - там все кредиты дороже. И мне впринципе нет смысла весь период выплачивать, первый взнос по ипотеке я уже оплатил, все равно каждый месяц лишние 3к остаются, под подушкой их нет смысла держать - лучше уже машину погасить.
А там посмотрим, может на 2й домик соберу (первый взнос), буду в аренду сдавать. Тут много наших так делает так как платежи по ипотеке выходят 600-700евро, а аренда этого же дома 1200-1400, тоесть с головой хватает закрывать и простой, и ремонты, и всякие доп платежи. А через 20 лет у тебя получается полностью выкупленный 2й дом, который можно дальше сдавать и получать 2ю пенсию. Ну или просто продать.