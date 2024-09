Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2322232323242325 Додано: Чет 19 вер, 2024 10:44 То ще у вас безкоштовний кредит - під 6%.

В New York одна наша людина без кредитної історії взяла чи під 14, чи під 16%.

І нічого. Жива. Посміхається…

Без авто в нього робота б ніяк не виходила б…

Він не офісний працівник: на викликах весь час - робота «по хазяйству» в приватних будинках.

Здається зараз через знайомих в українській діаспорі щось там переоформив на 8%. akurt

Ну да в Америке походу и ипотеки под 2-3% нет - там все кредиты дороже. И мне впринципе нет смысла весь период выплачивать, первый взнос по ипотеке я уже оплатил, все равно каждый месяц лишние 3к остаются, под подушкой их нет смысла держать - лучше уже машину погасить.



Ну да в Америке походу и ипотеки под 2-3% нет - там все кредиты дороже. И мне впринципе нет смысла весь период выплачивать, первый взнос по ипотеке я уже оплатил, все равно каждый месяц лишние 3к остаются, под подушкой их нет смысла держать - лучше уже машину погасить.



А там посмотрим, может на 2й домик соберу (первый взнос), буду в аренду сдавать. Тут много наших так делает так как платежи по ипотеке выходят 600-700евро, а аренда этого же дома 1200-1400, тоесть с головой хватает закрывать и простой, и ремонты, и всякие доп платежи. А через 20 лет у тебя получается полностью выкупленный 2й дом, который можно дальше сдавать и получать 2ю пенсию. Ну или просто продать. Ну да в Америке походу и ипотеки под 2-3% нет - там все кредиты дороже. И мне впринципе нет смысла весь период выплачивать, первый взнос по ипотеке я уже оплатил, все равно каждый месяц лишние 3к остаются, под подушкой их нет смысла держать - лучше уже машину погасить.А там посмотрим, может на 2й домик соберу (первый взнос), буду в аренду сдавать. Тут много наших так делает так как платежи по ипотеке выходят 600-700евро, а аренда этого же дома 1200-1400, тоесть с головой хватает закрывать и простой, и ремонты, и всякие доп платежи. А через 20 лет у тебя получается полностью выкупленный 2й дом, который можно дальше сдавать и получать 2ю пенсию. Ну или просто продать. slonomag

