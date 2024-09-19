|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2024 10:44
То ще у вас безкоштовний кредит - під 6%.
В New York одна наша людина без кредитної історії взяла чи під 14, чи під 16%.
І нічого. Жива. Посміхається…
Без авто в нього робота б ніяк не виходила б…
Він не офісний працівник: на викликах весь час - робота «по хазяйству» в приватних будинках.
Здається зараз через знайомих в українській діаспорі щось там переоформив на 8%.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10065
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3698 раз.
- Подякували: 1309 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:01
akurt написав:
То ще у вас безкоштовний кредит - під 6%.
В New York одна наша людина без кредитної історії взяла чи під 14, чи під 16%.
І нічого. Жива. Посміхається…
Без авто в нього робота б ніяк не виходила б…
Він не офісний працівник: на викликах весь час - робота «по хазяйству» в приватних будинках.
Здається зараз через знайомих в українській діаспорі щось там переоформив на 8%.
Ну да в Америке походу и ипотеки под 2-3% нет - там все кредиты дороже. И мне впринципе нет смысла весь период выплачивать, первый взнос по ипотеке я уже оплатил, все равно каждый месяц лишние 3к остаются, под подушкой их нет смысла держать - лучше уже машину погасить.
А там посмотрим, может на 2й домик соберу (первый взнос), буду в аренду сдавать. Тут много наших так делает так как платежи по ипотеке выходят 600-700евро, а аренда этого же дома 1200-1400, тоесть с головой хватает закрывать и простой, и ремонты, и всякие доп платежи. А через 20 лет у тебя получается полностью выкупленный 2й дом, который можно дальше сдавать и получать 2ю пенсию. Ну или просто продать.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 544
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:39
Авто - річ і важлива, і цікава.
Мудрі люди «з наших» радили в Канаді нашим влаштуватися на будь/яку роботу хоча б на 3 місяці, тільки заради отримання погодження кредиту на авто. Взяти НОВЕ В САЛОНІ.
Але не мудрі люди зробили «розумніше» і це доречі про доцільність, або не доцільність кредиту:
- перешерстили Фейсбук, де продають всіляке лайно;
- витягли з валізи готівкові 10000$ та купили за готівку Dodge Journey, якому років 10.
- цілу добу каталися з гиканʼєм та піснями.
- через 36 годин почала горіти така цікава лампочка Check Engine.
- авто непогане: бере всього 15 літрів пального по 2 С$ за літр.
Тому на роботу їхати на автобусі всього годину - то їздять на автобусі, бо бензину не напасешся…
Мудрість - особливо коли вона в квадрат піднесена - велика річ!
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10065
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3698 раз.
- Подякували: 1309 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 19 вер, 2024 12:03
slonomag написав:
Хотя хз есть ли смысл, мне дали типа высокий процент 3.3% годовых (на остаток, тоесть реальный получается 1.65%) так как я понаех без истории, если ничего радикально не изменится в ближ пару лет, то можно будет перекредитоваться под 2.2 - 2.4% года через 2 (то что испанцам дают). Так это % даже ниже инфляции, смысл тогда кредит заранее гасить.
Если вы знаете, куда на годы пристроить эти 150к с гарантированной доходностью не ниже 2,5%, тогда, конечно, смысла закрывать нет.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3365
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 681 раз.
- Подякували: 555 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|