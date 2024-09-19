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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2322232323242325 Додано: Чет 19 вер, 2024 10:44 То ще у вас безкоштовний кредит - під 6%.

В New York одна наша людина без кредитної історії взяла чи під 14, чи під 16%.

І нічого. Жива. Посміхається…

Без авто в нього робота б ніяк не виходила б…

Він не офісний працівник: на викликах весь час - робота «по хазяйству» в приватних будинках.

Здається зараз через знайомих в українській діаспорі щось там переоформив на 8%. akurt

Повідомлень: 10065 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3698 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 11:01 akurt написав: То ще у вас безкоштовний кредит - під 6%.

В New York одна наша людина без кредитної історії взяла чи під 14, чи під 16%.

І нічого. Жива. Посміхається…

Без авто в нього робота б ніяк не виходила б…

Він не офісний працівник: на викликах весь час - робота «по хазяйству» в приватних будинках.

Здається зараз через знайомих в українській діаспорі щось там переоформив на 8%. То ще у вас безкоштовний кредит - під 6%.В New York одна наша людина без кредитної історії взяла чи під 14, чи під 16%.І нічого. Жива. Посміхається…Без авто в нього робота б ніяк не виходила б…Він не офісний працівник: на викликах весь час - робота «по хазяйству» в приватних будинках.Здається зараз через знайомих в українській діаспорі щось там переоформив на 8%.

Ну да в Америке походу и ипотеки под 2-3% нет - там все кредиты дороже. И мне впринципе нет смысла весь период выплачивать, первый взнос по ипотеке я уже оплатил, все равно каждый месяц лишние 3к остаются, под подушкой их нет смысла держать - лучше уже машину погасить.



А там посмотрим, может на 2й домик соберу (первый взнос), буду в аренду сдавать. Тут много наших так делает так как платежи по ипотеке выходят 600-700евро, а аренда этого же дома 1200-1400, тоесть с головой хватает закрывать и простой, и ремонты, и всякие доп платежи. А через 20 лет у тебя получается полностью выкупленный 2й дом, который можно дальше сдавать и получать 2ю пенсию. Ну или просто продать. Ну да в Америке походу и ипотеки под 2-3% нет - там все кредиты дороже. И мне впринципе нет смысла весь период выплачивать, первый взнос по ипотеке я уже оплатил, все равно каждый месяц лишние 3к остаются, под подушкой их нет смысла держать - лучше уже машину погасить.А там посмотрим, может на 2й домик соберу (первый взнос), буду в аренду сдавать. Тут много наших так делает так как платежи по ипотеке выходят 600-700евро, а аренда этого же дома 1200-1400, тоесть с головой хватает закрывать и простой, и ремонты, и всякие доп платежи. А через 20 лет у тебя получается полностью выкупленный 2й дом, который можно дальше сдавать и получать 2ю пенсию. Ну или просто продать. slonomag Повідомлень: 546 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 11:39 Авто - річ і важлива, і цікава.

Мудрі люди «з наших» радили в Канаді нашим влаштуватися на будь/яку роботу хоча б на 3 місяці, тільки заради отримання погодження кредиту на авто. Взяти НОВЕ В САЛОНІ.



Але не мудрі люди зробили «розумніше» і це доречі про доцільність, або не доцільність кредиту:

- перешерстили Фейсбук, де продають всіляке лайно;

- витягли з валізи готівкові 10000$ та купили за готівку Dodge Journey, якому років 10.

- цілу добу каталися з гиканʼєм та піснями.

- через 36 годин почала горіти така цікава лампочка Check Engine.

- авто непогане: бере всього 15 літрів пального по 2 С$ за літр.

Тому на роботу їхати на автобусі всього годину - то їздять на автобусі, бо бензину не напасешся…

Мудрість - особливо коли вона в квадрат піднесена - велика річ! akurt

Повідомлень: 10065 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3698 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 12:03 slonomag написав: Хотя хз есть ли смысл, мне дали типа высокий процент 3.3% годовых (на остаток, тоесть реальный получается 1.65%) так как я понаех без истории, если ничего радикально не изменится в ближ пару лет, то можно будет перекредитоваться под 2.2 - 2.4% года через 2 (то что испанцам дают). Так это % даже ниже инфляции, смысл тогда кредит заранее гасить. Хотя хз есть ли смысл, мне дали типа высокий процент 3.3% годовых (на остаток, тоесть реальный получается 1.65%) так как я понаех без истории, если ничего радикально не изменится в ближ пару лет, то можно будет перекредитоваться под 2.2 - 2.4% года через 2 (то что испанцам дают). Так это % даже ниже инфляции, смысл тогда кредит заранее гасить.

Если вы знаете, куда на годы пристроить эти 150к с гарантированной доходностью не ниже 2,5%, тогда, конечно, смысла закрывать нет. Если вы знаете, куда на годы пристроить эти 150к с гарантированной доходностью не ниже 2,5%, тогда, конечно, смысла закрывать нет. Gastarbaiter Повідомлень: 3368 З нами з: 26.02.18 Подякував: 681 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 12:56 Дюрі-бачі написав: flyman написав: перекредитуються під меншу, ділов то перекредитуються під меншу, ділов то

Тобто в них банки нормально сприймають дострокове погашення і не вводять ніяких штрафних санкцій. І оплата не по ануїтету? Тобто в них банки нормально сприймають дострокове погашення і не вводять ніяких штрафних санкцій. І оплата не по ануїтету?

це не дострокове погашення, це зміна умов іпотеки, може бути із зміною банку, може бути переоцінений об"єкт іпотеки (при зниження % ставки ФРС, нерухомість, як правило, росте в ціні, тому може вийте, що отримаєш "кеш на шампусік та ікорку" ) це не дострокове погашення, це зміна умов іпотеки, може бути із зміною банку, може бути переоцінений об"єкт іпотеки (при зниження % ставки ФРС, нерухомість, як правило, росте в ціні, тому може вийте, що отримаєш "кеш на шампусік та ікорку" ) flyman

Повідомлень: 36462 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2792 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 13:04 Gastarbaiter написав: slonomag написав: Хотя хз есть ли смысл, мне дали типа высокий процент 3.3% годовых (на остаток, тоесть реальный получается 1.65%) так как я понаех без истории, если ничего радикально не изменится в ближ пару лет, то можно будет перекредитоваться под 2.2 - 2.4% года через 2 (то что испанцам дают). Так это % даже ниже инфляции, смысл тогда кредит заранее гасить. Хотя хз есть ли смысл, мне дали типа высокий процент 3.3% годовых (на остаток, тоесть реальный получается 1.65%) так как я понаех без истории, если ничего радикально не изменится в ближ пару лет, то можно будет перекредитоваться под 2.2 - 2.4% года через 2 (то что испанцам дают). Так это % даже ниже инфляции, смысл тогда кредит заранее гасить.

Если вы знаете, куда на годы пристроить эти 150к с гарантированной доходностью не ниже 2,5%, тогда, конечно, смысла закрывать нет. Если вы знаете, куда на годы пристроить эти 150к с гарантированной доходностью не ниже 2,5%, тогда, конечно, смысла закрывать нет.

Ну я пока сам в сомнениях как лучше. Или погасить за 5-6 лет и радоваться жизни без долгов, или наоборот подкопить еще на 1 первый взнос за 2-3 года и взять 2ю ипотеку уже под аренду. По моим знакомым тут это норм тема нагребать 3-5 объектов на 20-30 лет и сдавать в аренду. Впринципе оно норм окупается даже с учетом всяких окупасов так как даже если 1 квартиру окупировали и у тебя по ней простой 1-1.5 года пока суд идет, то остальные 2-3 квартиры норм перекрывают и себя, и ипотеку за эту квартиру.

Испанцы таким не страдают так как им и так норм отработать 40 лет в меркадоне за 1.5-2к евро, и потом с такой же пенсией жить в старости. А наши суетятся, ищут где бы лишнюю копейку срубить, работают на 2х работах чтобы побольше к старости насобирать. Хз насколько это реально надо, но это особености менталитета наверное - не надеяться на пенсию/государство и всю жизнь пахать-пахать-пахать. Ну я пока сам в сомнениях как лучше. Или погасить за 5-6 лет и радоваться жизни без долгов, или наоборот подкопить еще на 1 первый взнос за 2-3 года и взять 2ю ипотеку уже под аренду. По моим знакомым тут это норм тема нагребать 3-5 объектов на 20-30 лет и сдавать в аренду. Впринципе оно норм окупается даже с учетом всяких окупасов так как даже если 1 квартиру окупировали и у тебя по ней простой 1-1.5 года пока суд идет, то остальные 2-3 квартиры норм перекрывают и себя, и ипотеку за эту квартиру.Испанцы таким не страдают так как им и так норм отработать 40 лет в меркадоне за 1.5-2к евро, и потом с такой же пенсией жить в старости. А наши суетятся, ищут где бы лишнюю копейку срубить, работают на 2х работах чтобы побольше к старости насобирать. Хз насколько это реально надо, но это особености менталитета наверное - не надеяться на пенсию/государство и всю жизнь пахать-пахать-пахать. slonomag Повідомлень: 546 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 17:25 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: це не дострокове погашення, це зміна умов іпотеки, може бути із зміною банку, може бути переоцінений об"єкт іпотеки (при зниження % ставки ФРС, нерухомість, як правило, росте в ціні, тому може вийте, що отримаєш "кеш на шампусік та ікорку" ) це не дострокове погашення, це зміна умов іпотеки, може бути із зміною банку, може бути переоцінений об"єкт іпотеки (при зниження % ставки ФРС, нерухомість, як правило, росте в ціні, тому може вийте, що отримаєш "кеш на шампусік та ікорку" )

Щось я не розумію. Хіба перекредитування працює не за такою схемою: був довжен Х$ банку А, банк Б переводить в банк А суму боргу (Х$), договір з банком А закривається і тепер ти маєш новий договір і довжен банку Б ті ж Х$ але на нових умовах? Щось я не розумію. Хіба перекредитування працює не за такою схемою: був довжен Х$ банку А, банк Б переводить в банк А суму боргу (Х$), договір з банком А закривається і тепер ти маєш новий договір і довжен банку Б ті ж Х$ але на нових умовах? Дюрі-бачі

Повідомлень: 3749 З нами з: 29.07.22 Подякував: 676 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 18:05 Дюрі-бачі написав: flyman написав: це не дострокове погашення, це зміна умов іпотеки, може бути із зміною банку, може бути переоцінений об"єкт іпотеки (при зниження % ставки ФРС, нерухомість, як правило, росте в ціні, тому може вийте, що отримаєш "кеш на шампусік та ікорку" ) це не дострокове погашення, це зміна умов іпотеки, може бути із зміною банку, може бути переоцінений об"єкт іпотеки (при зниження % ставки ФРС, нерухомість, як правило, росте в ціні, тому може вийте, що отримаєш "кеш на шампусік та ікорку" )

Щось я не розумію. Хіба перекредитування працює не за такою схемою: був довжен Х$ банку А, банк Б переводить в банк А суму боргу (Х$), договір з банком А закривається і тепер ти маєш новий договір і довжен банку Б ті ж Х$ але на нових умовах? Щось я не розумію. Хіба перекредитування працює не за такою схемою: був довжен Х$ банку А, банк Б переводить в банк А суму боргу (Х$), договір з банком А закривається і тепер ти маєш новий договір і довжен банку Б ті ж Х$ але на нових умовах?

Так, суть этого перехода в том что например брал изначально под 3%, а после перекредитования у тебя стало 2%. Ну и срок меняется так как это уже по сути новый договор. Так, суть этого перехода в том что например брал изначально под 3%, а после перекредитования у тебя стало 2%. Ну и срок меняется так как это уже по сути новый договор. slonomag Повідомлень: 546 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 18:08 Дюрі-бачі написав: Щось я не розумію. Хіба перекредитування працює не за такою схемою: був довжен Х$ банку А, банк Б переводить в банк А суму боргу (Х$), договір з банком А закривається і тепер ти маєш новий договір і довжен банку Б ті ж Х$ але на нових умовах? Щось я не розумію. Хіба перекредитування працює не за такою схемою: був довжен Х$ банку А, банк Б переводить в банк А суму боргу (Х$), договір з банком А закривається і тепер ти маєш новий договір і довжен банку Б ті ж Х$ але на нових умовах?

Можна і більше позичити. Наприклад, залишилося 100к під 5%, а нерухомість оцінюється на 300к. Береш 150к під 3%, 100к йдуть на виплату попередньої іпотеки, а на 50к можна ще й автівку взяти (замість кредиту власне на авто під 7%). Можна і більше позичити. Наприклад, залишилося 100к під 5%, а нерухомість оцінюється на 300к. Береш 150к під 3%, 100к йдуть на виплату попередньої іпотеки, а на 50к можна ще й автівку взяти (замість кредиту власне на авто під 7%). Gastarbaiter Повідомлень: 3368 З нами з: 26.02.18 Подякував: 681 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2322232323242325 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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