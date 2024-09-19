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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2024 10:44
То ще у вас безкоштовний кредит - під 6%.
В New York одна наша людина без кредитної історії взяла чи під 14, чи під 16%.
І нічого. Жива. Посміхається…
Без авто в нього робота б ніяк не виходила б…
Він не офісний працівник: на викликах весь час - робота «по хазяйству» в приватних будинках.
Здається зараз через знайомих в українській діаспорі щось там переоформив на 8%.
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akurt
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Додано: Чет 19 вер, 2024 11:01
akurt написав:
То ще у вас безкоштовний кредит - під 6%.
В New York одна наша людина без кредитної історії взяла чи під 14, чи під 16%.
І нічого. Жива. Посміхається…
Без авто в нього робота б ніяк не виходила б…
Він не офісний працівник: на викликах весь час - робота «по хазяйству» в приватних будинках.
Здається зараз через знайомих в українській діаспорі щось там переоформив на 8%.
Ну да в Америке походу и ипотеки под 2-3% нет - там все кредиты дороже. И мне впринципе нет смысла весь период выплачивать, первый взнос по ипотеке я уже оплатил, все равно каждый месяц лишние 3к остаются, под подушкой их нет смысла держать - лучше уже машину погасить.
А там посмотрим, может на 2й домик соберу (первый взнос), буду в аренду сдавать. Тут много наших так делает так как платежи по ипотеке выходят 600-700евро, а аренда этого же дома 1200-1400, тоесть с головой хватает закрывать и простой, и ремонты, и всякие доп платежи. А через 20 лет у тебя получается полностью выкупленный 2й дом, который можно дальше сдавать и получать 2ю пенсию. Ну или просто продать.
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slonomag
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Додано: Чет 19 вер, 2024 11:39
Авто - річ і важлива, і цікава.
Мудрі люди «з наших» радили в Канаді нашим влаштуватися на будь/яку роботу хоча б на 3 місяці, тільки заради отримання погодження кредиту на авто. Взяти НОВЕ В САЛОНІ.
Але не мудрі люди зробили «розумніше» і це доречі про доцільність, або не доцільність кредиту:
- перешерстили Фейсбук, де продають всіляке лайно;
- витягли з валізи готівкові 10000$ та купили за готівку Dodge Journey, якому років 10.
- цілу добу каталися з гиканʼєм та піснями.
- через 36 годин почала горіти така цікава лампочка Check Engine.
- авто непогане: бере всього 15 літрів пального по 2 С$ за літр.
Тому на роботу їхати на автобусі всього годину - то їздять на автобусі, бо бензину не напасешся…
Мудрість - особливо коли вона в квадрат піднесена - велика річ!
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akurt
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Додано: Чет 19 вер, 2024 12:03
slonomag написав:
Хотя хз есть ли смысл, мне дали типа высокий процент 3.3% годовых (на остаток, тоесть реальный получается 1.65%) так как я понаех без истории, если ничего радикально не изменится в ближ пару лет, то можно будет перекредитоваться под 2.2 - 2.4% года через 2 (то что испанцам дают). Так это % даже ниже инфляции, смысл тогда кредит заранее гасить.
Если вы знаете, куда на годы пристроить эти 150к с гарантированной доходностью не ниже 2,5%, тогда, конечно, смысла закрывать нет.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 12:56
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
перекредитуються під меншу, ділов то
Тобто в них банки нормально сприймають дострокове погашення і не вводять ніяких штрафних санкцій. І оплата не по ануїтету?
це не дострокове погашення, це зміна умов іпотеки, може бути із зміною банку, може бути переоцінений об"єкт іпотеки (при зниження % ставки ФРС, нерухомість, як правило, росте в ціні, тому може вийте, що отримаєш "кеш на шампусік та ікорку" )
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Додано: Чет 19 вер, 2024 13:04
Gastarbaiter написав: slonomag написав:
Хотя хз есть ли смысл, мне дали типа высокий процент 3.3% годовых (на остаток, тоесть реальный получается 1.65%) так как я понаех без истории, если ничего радикально не изменится в ближ пару лет, то можно будет перекредитоваться под 2.2 - 2.4% года через 2 (то что испанцам дают). Так это % даже ниже инфляции, смысл тогда кредит заранее гасить.
Если вы знаете, куда на годы пристроить эти 150к с гарантированной доходностью не ниже 2,5%, тогда, конечно, смысла закрывать нет.
Ну я пока сам в сомнениях как лучше. Или погасить за 5-6 лет и радоваться жизни без долгов, или наоборот подкопить еще на 1 первый взнос за 2-3 года и взять 2ю ипотеку уже под аренду. По моим знакомым тут это норм тема нагребать 3-5 объектов на 20-30 лет и сдавать в аренду. Впринципе оно норм окупается даже с учетом всяких окупасов так как даже если 1 квартиру окупировали и у тебя по ней простой 1-1.5 года пока суд идет, то остальные 2-3 квартиры норм перекрывают и себя, и ипотеку за эту квартиру.
Испанцы таким не страдают так как им и так норм отработать 40 лет в меркадоне за 1.5-2к евро, и потом с такой же пенсией жить в старости. А наши суетятся, ищут где бы лишнюю копейку срубить, работают на 2х работах чтобы побольше к старости насобирать. Хз насколько это реально надо, но это особености менталитета наверное - не надеяться на пенсию/государство и всю жизнь пахать-пахать-пахать.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 17:25
flyman написав:
це не дострокове погашення, це зміна умов іпотеки, може бути із зміною банку, може бути переоцінений об"єкт іпотеки (при зниження % ставки ФРС, нерухомість, як правило, росте в ціні, тому може вийте, що отримаєш "кеш на шампусік та ікорку" )
Щось я не розумію. Хіба перекредитування працює не за такою схемою: був довжен Х$ банку А, банк Б переводить в банк А суму боргу (Х$), договір з банком А закривається і тепер ти маєш новий договір і довжен банку Б ті ж Х$ але на нових умовах?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 18:05
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
це не дострокове погашення, це зміна умов іпотеки, може бути із зміною банку, може бути переоцінений об"єкт іпотеки (при зниження % ставки ФРС, нерухомість, як правило, росте в ціні, тому може вийте, що отримаєш "кеш на шампусік та ікорку" )
Щось я не розумію. Хіба перекредитування працює не за такою схемою: був довжен Х$ банку А, банк Б переводить в банк А суму боргу (Х$), договір з банком А закривається і тепер ти маєш новий договір і довжен банку Б ті ж Х$ але на нових умовах?
Так, суть этого перехода в том что например брал изначально под 3%, а после перекредитования у тебя стало 2%. Ну и срок меняется так как это уже по сути новый договор.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 18:08
Дюрі-бачі написав:
Щось я не розумію. Хіба перекредитування працює не за такою схемою: був довжен Х$ банку А, банк Б переводить в банк А суму боргу (Х$), договір з банком А закривається і тепер ти маєш новий договір і довжен банку Б ті ж Х$ але на нових умовах?
Можна і більше позичити. Наприклад, залишилося 100к під 5%, а нерухомість оцінюється на 300к. Береш 150к під 3%, 100к йдуть на виплату попередньої іпотеки, а на 50к можна ще й автівку взяти (замість кредиту власне на авто під 7%).
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Додано: Чет 19 вер, 2024 19:05
slonomag написав:
суть этого перехода в том что например брал изначально под 3%, а после перекредитования у тебя стало 2%. Ну и срок меняется так как это уже по сути новый договор.
Я за то й питаю: невже старий банк, якому ти мав платити 20 років відпускає після 10 років без штрафних санкцій. Ну а якщо там ануїтет то яким генієм треба бути, щоб перекредитуватися, коли ще 70% суми не виплачено, а виплачено
відсотки як 60% вартості об'єкту...
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