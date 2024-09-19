Не все просто, пане Дюрі-бачі.
Тут головне розуміти (точніше, не забувати) що:
"Дурних нема!"
Якщо і є - то не там.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 19:19
Не все просто, пане Дюрі-бачі.
Тут головне розуміти (точніше, не забувати) що:
"Дурних нема!"
Якщо і є - то не там.
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