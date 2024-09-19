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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2323232423252326
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 19:19

Не все просто, пане Дюрі-бачі.
Тут головне розуміти (точніше, не забувати) що:
"Дурних нема!"
Якщо і є - то не там.
akurt
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  #<1 ... 2323232423252326
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