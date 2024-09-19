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#<1 ... 2323232423252326 Додано: Чет 19 вер, 2024 19:19 Не все просто, пане Дюрі-бачі.

Тут головне розуміти (точніше, не забувати) що:

"Дурних нема!"

Якщо і є - то не там. akurt

Повідомлень: 10066 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3698 раз. Подякували: 1310 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 20:19 Дюрі-бачі написав: Я за то й питаю: невже старий банк, якому ти мав платити 20 років відпускає після 10 років без штрафних санкцій. Я за то й питаю: невже старий банк, якому ти мав платити 20 років відпускає після 10 років без штрафних санкцій.

У наших іпєнях, наприклад, банк може накладати штраф за дострокове погашення тільки якщо це погашення відбулося протягом перших 3 років.

Дюрі-бачі написав: Ну а якщо там ануїтет то яким генієм треба бути, щоб перекредитуватися, коли ще 70% суми не виплачено, а виплачено відсотки як 60% вартості об'єкту... Ну а якщо там ануїтет то яким генієм треба бути, щоб перекредитуватися, коли ще 70% суми не виплачено, а виплачено відсотки як 60% вартості об'єкту...

А яка різниця? Чи не краще з цих 70% первісної суми сплачувати 2% замість 4%? У наших іпєнях, наприклад, банк може накладати штраф за дострокове погашення тільки якщо це погашення відбулося протягом перших 3 років.А яка різниця? Чи не краще з цих 70% первісної суми сплачувати 2% замість 4%? Gastarbaiter Повідомлень: 3369 З нами з: 26.02.18 Подякував: 681 раз. Подякували: 558 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 20:48 akurt написав: Не все просто, пане Дюрі-бачі.

Тут головне розуміти (точніше, не забувати) що:

"Дурних нема!"

Якщо і є - то не там. Не все просто, панеТут головне розуміти (точніше, не забувати) що:"Дурних нема!"Якщо і є - то не там.

це ви про Ізраіль кажете?



бо в США вистачає й своїх телепнів, й своїх шахраїв. я ж вам неодноразово розповідав про рожеві папірці - ви досі не знаєте, що це таке (хоча ви ж з економікою не в ладах). чи може навпаки дуже добре розумієтесь на цьому - бо комісія 50% - це комісія 50% це ви про Ізраіль кажете?бо в США вистачає й своїх телепнів, й своїх шахраїв. я ж вам неодноразово розповідав про рожеві папірці - ви досі не знаєте, що це таке (хоча ви ж з економікою не в ладах). чи може навпаки дуже добре розумієтесь на цьому - бо комісія 50% - це комісія 50% Shaman

Повідомлень: 6791 З нами з: 29.09.19 Подякував: 651 раз. Подякували: 1480 раз. Профіль 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 20:50 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: суть этого перехода в том что например брал изначально под 3%, а после перекредитования у тебя стало 2%. Ну и срок меняется так как это уже по сути новый договор. суть этого перехода в том что например брал изначально под 3%, а после перекредитования у тебя стало 2%. Ну и срок меняется так как это уже по сути новый договор. Я за то й питаю: невже старий банк, якому ти мав платити 20 років відпускає після 10 років без штрафних санкцій. Ну а якщо там ануїтет то яким генієм треба бути, щоб перекредитуватися, коли ще 70% суми не виплачено, а виплачено

відсотки як 60% вартості об'єкту... Я за то й питаю: невже старий банк, якому ти мав платити 20 років відпускає після 10 років без штрафних санкцій. Ну а якщо там ануїтет то яким генієм треба бути, щоб перекредитуватися, коли ще 70% суми не виплачено, а виплаченовідсотки як 60% вартості об'єкту...

схоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту схоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту Shaman

Повідомлень: 6791 З нами з: 29.09.19 Подякував: 651 раз. Подякували: 1480 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2024 20:58 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: хоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту хоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту

Все чудово розумі, тому й пишу, що тільки геній візьме ануїтет під високий %, з планом пере кредитуватися. Все чудово розумі, тому й пишу, що тільки геній візьме ануїтет під високий %, з планом пере кредитуватися. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3752 З нами з: 29.07.22 Подякував: 678 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2323232423252326 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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