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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2024 19:19
Не все просто, пане Дюрі-бачі.
Тут головне розуміти (точніше, не забувати) що:
"Дурних нема!"
Якщо і є - то не там.
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akurt
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Додано: Чет 19 вер, 2024 20:19
Дюрі-бачі написав:
Я за то й питаю: невже старий банк, якому ти мав платити 20 років відпускає після 10 років без штрафних санкцій.
У наших іпєнях, наприклад, банк може накладати штраф за дострокове погашення тільки якщо це погашення відбулося протягом перших 3 років.
Дюрі-бачі написав:
Ну а якщо там ануїтет то яким генієм треба бути, щоб перекредитуватися, коли ще 70% суми не виплачено, а виплачено відсотки як 60% вартості об'єкту...
А яка різниця? Чи не краще з цих 70% первісної суми сплачувати 2% замість 4%?
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 19 вер, 2024 20:48
akurt написав:
Не все просто, пане Дюрі-бачі
.
Тут головне розуміти (точніше, не забувати) що:
"Дурних нема!
"
Якщо і є - то не там.
це ви про Ізраіль кажете?
бо в США вистачає й своїх телепнів, й своїх шахраїв. я ж вам неодноразово розповідав про рожеві папірці - ви досі не знаєте, що це таке (хоча ви ж з економікою не в ладах). чи може навпаки дуже добре розумієтесь на цьому - бо комісія 50% - це комісія 50%
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Shaman
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Додано: Чет 19 вер, 2024 20:50
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
суть этого перехода в том что например брал изначально под 3%, а после перекредитования у тебя стало 2%. Ну и срок меняется так как это уже по сути новый договор.
Я за то й питаю: невже старий банк, якому ти мав платити 20 років відпускає після 10 років без штрафних санкцій. Ну а якщо там ануїтет то яким генієм треба бути, щоб перекредитуватися, коли ще 70% суми не виплачено, а виплачено
відсотки як 60% вартості об'єкту...
схоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту
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Shaman
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Додано: Чет 19 вер, 2024 20:58
Shaman написав:
хоже ви не до кінця розумієте сенс ануїтету. більше відсотків виплачено при ануїтеті лише тому, що повільніше гаситься тіло кредиту
Все чудово розумі, тому й пишу, що тільки геній візьме ануїтет під високий %, з планом пере кредитуватися.
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Дюрі-бачі
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